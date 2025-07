エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

お客様、関係者様各位

平素よりエムエスアイコンピュータージャパンに格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

2025年7月18日(金)に発売を予定しておりましたAmazon限定販売モデル 「PRO B850-S WIFI6E」、「B840M GAMING WIFI6E」ですが、諸般の事情により発売を延期させていただくこととなりました。変更後の発売日は2025年7月23日(水)となります。

新製品の発売を心待ちにされていたお客様、発売にあたりご協力いただきました関係者の皆様には、多大なるご迷惑をお掛けいたしますこと深くお詫び申し上げます。

なお、下記のMSI公式サイトにも本情報を掲載しております。

URL:https://jp.msi.com/news/detail/-PRO-B850-S-WIFI6E---B840M-GAMING-WIFI6E-発売延期のお詫びとお知らせ-146772(https://jp.msi.com/news/detail/-PRO-B850-S-WIFI6E---B840M-GAMING-WIFI6E-%E7%99%BA%E5%A3%B2%E5%BB%B6%E6%9C%9F%E3%81%AE%E3%81%8A%E8%A9%AB%E3%81%B3%E3%81%A8%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B-146772)

●発売日変更

変更前:2025年7月18日(金)

↓

変更後:2025年7月23日(水)

●対象製品

・PRO B850-S WIFI6E

製品HP:https://jp.msi.com/Motherboard/PRO-B850-S-WIFI6E

・B840M GAMING WIFI6E

製品HP:https://jp.msi.com/Motherboard/B840M-GAMING-PLUS-WIFI6E

●本件に関するお問い合わせ先

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

MSIサポート

WEB : https://jp.msi.com/support

メールアドレス:supportjp@msi.com

