ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¼Ò°÷FAQ¤òAI¤¬²óÅú¡×³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ëー¥º¥¦¥§¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾¾²¬¸µ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë15»þ¤è¤ê¡¢ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¼Ò°÷FAQ¤òAI¤¬²óÅú ～¼Ò°÷¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¼ÁÌä¡¦²óÅú½¸¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤À¤±¤ÇAI¤¬¾¡¼ê¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹～¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¡¡¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯ÎÏ¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤äÆ¯¤Êý²þ³×¤Ë¤è¤ë¸ÛÍÑ¤ÎÎ®Æ°²½¤Ë¤è¤ë¿ÍºàÉÔÂ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ï½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÁíÌ³Éô¤ä¿Í»öÉô¤Ê¤É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ÉôÌç¤ä¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Ï¡¢ÍµÙ¤ä°éµÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¡¢¼ÒÆâ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»È¤¤Êý¡¢PC¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ê¤É¡¢¼Ò°÷¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÆü¡¹ÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÍè¤Î¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ËÜ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÆâÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇº¤ß¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢Åö¼Ò¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ö¼ÒÆâFAQ¡×¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÒÆâÌä¤¤¹ç¤ï¤»¶ÈÌ³¤ÎÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤«¡¢¡Ö¼ÒÆâFAQ¡×¤ÎÆÃÄ§¤ä»öÎã¤ò¸ò¤¨¡¢²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥³«ºÅ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/386_1_e4f44ab5ebf23121c828d8ce29381518.jpg?v=202507170726 ]
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/7517526560366/WN_MAvFLal2Q3-aJi15a4eixQ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ëー¥º¥¦¥§¥ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®4-1 ¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë ¥¬ー¥Ç¥ó¥³ー¥È13³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾¾²¬ ¸µ
ÀßÎ©¡§1986Ç¯10·î
URL¡§https://www.needswell.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸»ñÎÁ¡Û
IR¥Ë¥åー¥¹ https://www.needswell.com/ir/news
¤½¤ÎÂ¾¤Î¤ªÃÎ¤é¤» https://www.needswell.com/news/index
¡ÚÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û±Ä¶ÈÉô
sales@needswell.com
050-5357-8344¡ÊÄ¾¡Ë
¡Ú¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û·Ð±Ä´ë²èÉô
ir-contact@needswell.com