2DÂÐÀï³ÊÆ®¥²ー¥à¡ØHUNTER¡ßHUNTER NEN¡ßIMPACT¡ÙËÜÆüÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÃ«¹âÌÀ¡¢°Ê²¼¥Ö¥·¥íー¥É¡Ë¤Ï¡¢2DÂÐÀï³ÊÆ®¥²ー¥à¡ØHUNTER¡ßHUNTER NEN¡ßIMPACT¡Ù¤ò2025Ç¯7·î17Æü(ÌÚ)¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÜ¾ðÊó¤ò¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¡ØHUNTER¡ßHUNTER NEN¡ßIMPACT¡ÙËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
PV¡§https://youtu.be/J8fIwvi7Tac
Steam(R)/PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)ÍÑ¥½¥Õ¥È¡ÖHUNTER¡ßHUNTER NEN¡ßIMPACT¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¥¢¥Ë¥á¡ÖHUNTER¡ßHUNTER¡×¤ÎÀ¤³¦¤òºÆ¸½¤·¤¿¡É3ÂÐ3¤ÎÇ°Ç½ÎÏ¥Áー¥à¥Ð¥È¥ë¡É¡ª
ËÜºî¤Ï3ÂÐ3¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÆ±»Î¤ÎÁêÀ¤ä¥Áー¥àÊÔÀ®ÆâÍÆ¤¬½ÅÍ×¡ª
¥¢¥·¥¹¥È¤ä¥¹¥¤¥Ã¥Áµ¡Ç½¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºÇ¶¯¥Áー¥à¤Ç¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡ª
¥é¥Ã¥·¥å¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é¥Ü¥¿¥ó¤òÏ¢ÂÇ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê¥³¥ó¥Ü¤¬·«¤ê½Ð¤»¤ë¡ª
µ¤·Ú¤ËÁÖ²÷´¶¤Î¤¢¤ë¥é¥Ã¥·¥å¥³¥ó¥Ü¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¥ªー¥é¥²ー¥¸¤òÎ¯¤á¤ë¤ÈÄ¶É¬»¦µ»¡Ø¥ªー¥é¥¢ー¥Ä¡Ù¤¬·â¤Æ¤ë¤¾¡ªÂçÇ÷ÎÏ¤ÎÉ¬»¦µ»¤ò¤¯¤ê½Ð¤½¤¦¡ª
¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¸ú²Ì¤¬Áý¤¹¡Ø¥ªー¥Ðー¥®¥¢¡Ù¤ÇµÕÅ¾¤òÁÀ¤ª¤¦¡ª
¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖSeason Pass1¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯½©º¢¤ËÄÉ²Ã¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Í¥Õ¥§¥ë¥Ô¥Èー¡×¤òÇÛ¿®¡ª¤½¤Î¤Û¤«3ÂÎ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤â½ç¼¡ÄÉ²ÃÍ½Äê¡£
Season Pass¤ÎÆâÍÆ¤ä¾ÜºÙ¤ÊÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÂ³Êó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸½é²ó¸ÂÄêÈÇ¤Ë¤Ï¡¢¥²ー¥àËÜÂÎ¤Ë²Ã¤¨ÆÃÀ½¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤äT¥·¥ã¥Ä¡¢¥²ー¥àÆâ¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤Ë¡ÖSeason Pass1¡×Åù¤¬ÉÕÂ°¡ª
¥²ー¥àÆâÍÆ¤ä³Æ¼ïÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hunterhunter-ni.bushiroadgames.com/
¢¡¡ØHUNTER¡ßHUNTER NEN¡ßIMPACT¡Ù
¡ÖHUNTER¡ßHUNTER¡×½é¤ÎËÜ³ÊÂÐÀï³ÊÆ®¥²ー¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ËÜºî¤Ï3ÂÐ3¤ÎÇ°Ç½ÎÏ¥Áー¥à¥Ð¥È¥ë¡ª
¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÆ±»Î¤ÎÁêÀ¤ä¥Áー¥àÊÔÀ®ÆâÍÆ¤¬½ÅÍ×¡ª
¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºÇ¶¯¥Áー¥à¤Ç¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡ª
Steam¡§https://store.steampowered.com/app/2456420/HUNTERHUNTER_NENIMPACT/
PlayStation Store¡§https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10007325
My Nintendo store¡§https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000062441
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hunterhunter-ni.bushiroadgames.com/
¸ø¼°£Ø¡§@hunterNI_games
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§2DÂÐÀï³ÊÆ®
È¯Çä¡§2025Ç¯
µ¡¼ï¡§ PlayStation(R)5/Nintendo Switch(TM)/Steam(R)
¢¨¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥×¥ì¥¤¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1～2¿Í(¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐ±þ)
ÂÐ±þ¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢ÈËÂÎ»ú¡¢´ÊÂÎ»ú
Youtube¡§https://www.youtube.com/watch?v=oIEYoLbw3qo&list=PLOwq_qVMX6uq8VNDVtPtFV3ZTRrJl24f4(https://www.youtube.com/watch?v=oIEYoLbw3qo&list=PLOwq_qVMX6uq8VNDVtPtFV3ZTRrJl24f4)
¢¡¥¢¥Ë¥áHUNTER¡ßHUNTER¤È¤Ï
1998Ç¯¤è¤ê½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ØHUNTER¡ßHUNTER¡Ù¤Ï¡¢
ÉÚ³ßµÁÇî »á¤¬ÉÁ¤¯¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ÎÁÔÂç¤ÊËÁ¸±¥¹¥Èー¥êー¡£
Éã¤ÈÆ±¤¸¥Ï¥ó¥¿ー¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤·¤ÆÉã¤È²ñ¤¦¤¿¤á¡¢¥Ï¥ó¥¿ ー»î¸³¤Ë»²²Ã¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¥´¥ó¤¬¡¢
¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ãç´Ö¡¦¥¥ë¥¢¡¢¥ì¥ª¥ê¥ª¡¢¥¯¥é¥Ô¥«¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢
¡ÖÌ¤ÃÎ¡× ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±ºî¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ TV ¥¢¥Ë¥á¡ØHUNTER¡ßHUNTER¡Ù¤Ï2011Ç¯10·î¤«¤é2014Ç¯9·î¤Þ¤Ç
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó Â¾¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸¶ºî¤ÎÇ®¤¤¥¹¥Èー¥êー¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢
¿·¤¿¤Ê¡Ö¥Ï¥ó¥¿ー¥ïー¥ë¥É¡×¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤È¤· ¤Æ¡¢º£¤â¾°¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ï¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô(¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ò´Þ¤à)8400ËüÉô¤òÆÍÇË
¢¨·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)P1998-2025 (C)V¡¦N¡¦M (C)bushiroad