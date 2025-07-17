Ë×¸å20Ç¯¡¡¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ï¥¤¥ó¥Ç¥ëÅ¸

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¡ÒRed bar ¥ì¥Ã¥É¥Ðー¡Ó¥¸¥¯¥ìÈÇ²è¡¡50¡ß43.5cm
¡Ò1-2-3¡¡¥¢¥ó¡¦¥É¥¥¡¦¥È¥ï¡Ó¥¸¥¯¥ìÈÇ²è¡¡41¡ß58cm
¡ÒHidden Thoughts ¥Ò¥É¥¥¥ó¥½ー¥Ä¡Ó¥¸¥¯¥ìÈÇ²è¡¡56.5¡ß39cm
¡ÒPas de deux in Rehearsal ¡¡¥Ñ ¥É ¥É¥¥ ¥¤¥ó ¥ê¥Ïー¥µ¥ë¡Ó¥¸¥¯¥ìÈÇ²è¡¡51¡ß51cm