À¸À®AI¤ÇÊÑ¤ï¤ë¼ÒÆâÊó¤ÎÌ¤Íè¡Ö¤·¤º¤ª¤«¹ÊóSummit2025¡×¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Ô¥Ã¥¥ó¥°ÂåÉ½¡¦²ÆÌÜ´Ä¤¬ÅÐÃÅ
¹Êó¡¦PR¡¦AIÎÎ°è¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥ó¥Ô¥Ã¥¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÆÌÜ ´Ä¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÀÅ²¬¿·Ê¹¼Ò¡¦ÀÅ²¬ÊüÁ÷¼çºÅ¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤·¤º¤ª¤«¹ÊóSummit2025¡×¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¡Ö¼ÒÆâÊóÃ´Åö¼ÔÉ¬¸«¡ª°µÅÝÅª¤Ë¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¾å¤²¤ëºÇ¿·¹Êó AI¥Äー¥ë³èÍÑË¡¡×¤ÈÂê¤·¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹Êó¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ä¡¢¼ÒÆâÊó¤ÎºÆÄêµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¿½¹þ :
https://bc.at-s.com/koho_summit
¢£ÅÐÃÅÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æー¡ÖÌÌÅÝ¤Ê¼ÒÆâÊó¡×¤¬Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡©
ÅÐÃÅ¥Æー¥Þ¡Ö¼ÒÆâÊóÃ´Åö¼ÔÉ¬¸«¡ª°µÅÝÅª¤Ë¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¾å¤²¤ëºÇ¿·¹Êó AI¥Äー¥ë³èÍÑË¡¡×
ZÀ¤Âå¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤¬SNS¤äÀ¸À®AI¤Ø¤ÈµÞÂ®¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥¹¥È¤Î¹âÆ¤ä¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤ë¹Êó¥ê¥½ー¥¹¤Î³Êº¹¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëºòº£¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸«Ä¾¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤¬¡Ö¼ÒÆâÊó¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¸¶ÅÀ¡£
¼ÒÆâÊó¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾ðÊó¶¦Í¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÁÛ¤¤¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÁÈ¿¥¤Î°ìÂÎ´¶¤ä¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò°é¤Æ¤ëÀïÎ¬Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢À¸À®AI¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¡È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¸å²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤¬¤Á¡É¤À¤Ã¤¿¼ÒÆâÊó¤Î´ë²è¡¦¹½À®¡¦¼¹É®ºî¶È¤¬¡¢¤É¤ì¤Û¤É¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ë¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿Í¤Î²¹ÅÙ¤òÅÁ¤¨¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³è¤«¤¹²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î¼ÒÆâÊó¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë--¤½¤ó¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡Ö¤·¤º¤ª¤«¹ÊóSummit2025¡×
¡¦¼çºÅ¡§ÀÅ²¬¿·Ê¹¼Ò¡¦ÀÅ²¬ÊüÁ÷
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯7·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:00～18:30
¡¦ÅÐÃÅ»þ´Ö¡§12:00～12:30¡¡¢¨¥Õ¥¡¥ó¥Ô¥Ã¥¥ó¥°ÅÐÃÅ»þ´Ö
¡¦ÅÐÃÅ¥Æー¥Þ¡§¡Ö¼ÒÆâÊóÃ´Åö¼ÔÉ¬¸«¡ª°µÅÝÅª¤Ë¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¾å¤²¤ëºÇ¿·¹Êó AI¥Äー¥ë³èÍÑË¡¡×
¡¦²ñ¾ì¡§ÀÅ²¬¿·Ê¹¼ÒËÜ¼Ò1³¬¡Ê¢¨¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¤ÏËþÀÊ¡Ë¡¿YouTube LIVEÇÛ¿®¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡Ë
¡¦»²²Ã¿½¹þ¡§https://bc.at-s.com/koho_summit
¢¥¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¾ÜºÙ
¢£ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
²ÆÌÜ ´Ä¡Ê¤Ê¤Ä¤á¡¦¤¿¤Þ¤¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¥Ô¥Ã¥¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò
2019Ç¯¤ËFunpicking¤òÁÏ¶È¡£¼«Æ°¼Ö¡¦²½¾ÑÉÊ¤Ê¤ÉÂç¼ê´ë¶È¤Ç¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢PR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·µ¬»ö¶È»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡£
2024Ç¯¤ËË¡¿Í²½¡£¥á¥Ç¥£¥¢¡¦ÃÏ°è»ñ¸»¡¦À¸À®AI¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¹ÊóÀïÎ¬¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤ÇÅÐÃÅ¡¦¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¸þ¤±°û¤à¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡ÖShizuoka Matcha Therapy¡ÊËõÃã¡ßAI¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ëPR¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»²²Ã¿½¹þ :
https://bc.at-s.com/koho_summit
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢Á´Ê¸À¸À®AI¤ò»È¤Ã¤ÆºîÀ®¤·¡¢¸í¤ê¤ò¥ê¥é¥¤¥È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥¡¥ó¥Ô¥Ã¥¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥¡¥ó¥Ô¥Ã¥¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¢©430-0933 ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÃÃÌêÄ®£±£°£°－£± Ãæ±û´Û B1F ¥¶¥¶¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾
ÀßÎ©¡§2024Ç¯10·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§PR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢À¸À®AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È³«È¯¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ´ë²è¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ê¤É
Shizuoka Matcha Therapy HP¡§https://shizuokamatchatherapy.com
²ñ¼ÒHP¡§https://funpicking.com/
¢¨ChaOI¥Õ¥©ー¥é¥à²ñ°÷