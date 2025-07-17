¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Ý¥¤¥ó¥È¥ê¥µー¥Á¡Û5G Advanced¤Ë¤è¤ëAI»þÂå¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¾ÍèÀ³ÎÊÝ
-AI¤È5G-A¤ÎÍ»¹ç¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¿Ê²½¤È¥µー¥Ó¥¹³×¿·-
¡Ú¥½¥¦¥ë¡¢ËÌµþ¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹¡¢¥Õ¥©ー¥È¥³¥ê¥ó¥º¡¢¹á¹Á¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ë¥åー¥Ç¥êー¡¢ÂæËÌ¡¢Åìµþ - 2025Ç¯7·î17Æü¡Û
¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¢¥×¥êÃæ¿´¤«¤é¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÃæ¿´¤ÎAI¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òÂ¥¿Ê¡§AI¤¬¥¢¥×¥ê¥Ùー¥¹¤«¤é¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¶îÆ°·¿¥â¥Ç¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢5G Advanced¡Ê5G-A¡Ë¤Î¶¯²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯µ¡Ç½¤Ï¡¢¸½ºß¤Î4G/5G¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¸Â³¦¤ò¹îÉþ¤·¡¢¼¡À¤Âå¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
5G-A¤Î¼çÍ×¤Êµ»½Ñ³×¿·¡§¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥æー¥¶ーMIMO¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥°¥ê¥²ー¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥Þー¥È¥¨¥Í¥ë¥®ー´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¤Î¸þ¾å¡¢ÃÙ±ä¤ÎÄã¸º¡¢¤½¤·¤Æ¶È³¦¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Î¹â¤¤AI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
AI»þÂå¤Ë¸þ¤±¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯É¾²Á¤ÎºÆÄêµÁ¡§AI¶îÆ°·¿¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤è¤êÀµ³Î¤ËÂ¬Äê¤·¡¢»ö¶È¼Ô¤Ë¿·¤¿¤Ê¼ý±×²½¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢QoE¤ò½Å»ë¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÉ¾²Á»ØÉ¸¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹AI¤Ë¤è¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÊÑ³×¡§Ãæ¹ñÅÅ¿®¤ÎÅ·°ì5G-A¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢5G-A¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¥ª¥Õ¥íー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¤Ë¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥²ー¥à¤Ê¤É¤Î¶¯ÎÏ¤ÊAIµ¡Ç½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
5G-A¤Ë¤è¤ë¥¹¥Þー¥ÈAI¥·¥Æ¥£¤Î¹½ÃÛ¡§ËÌµþ¡¢¥É¥Ð¥¤¡¢¹á¹Á¡¢¾å³¤¤Ê¤É¤ÎÂçÅÔ»Ô¤Ï¡¢¸òÄÌ¡¢¶ÛµÞ¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¹¥Þー¥È²ñ¾ì¡¢ÅÔ»Ô´ÉÍý¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇAI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë5G-A¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÆ³Æþ¤·¡¢¶Ã°ÛÅª¤ÊÂ®ÅÙ¤Èµ¡Ç½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÆ°¸þ
AI¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÄÌ¿®¶È³¦¤Î¼çÍ×¤Ê¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤ÎGSMA¥â¥Ð¥¤¥ë¥ïー¥ë¥É¥³¥ó¥°¥ì¥¹¾å³¤¡ÊMWCS¡Ë¤ä¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¤ÎMBBF¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£AI¤¬¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤ä´ûÂ¸¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹¤Î²þÁ±¡¢¿·µ¬¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤è¤ë¼ý±×Áý²Ã¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¶È³¦³èÀ²½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¡¢Âç¤¤Ê´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢5G¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ»½Ñ¤ÎºÇ¿·¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥æー¥¹¥±ー¥¹¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Å¸¼¨²ñ¤Ë¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¥É¥íー¥ó¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬Â¿¿ô½ÐÅ¸¤µ¤ì¡¢¶á¤¤¾Íè¤ÎÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬»ý¤Ä²ÄÇ½À¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤ÎMWCS¤ÈMBBF¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿½ÅÍ×¤ÊÃÎ¸«¤È¤·¤Æ¡¢AI¤¬¥â¥Ð¥¤¥ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡Ö¥¢¥×¥êÃæ¿´¡×¤«¤é¡Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÃæ¿´¡×¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤µ¤»¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥¢¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï¥À¥¦¥ó¥ê¥ó¥¯Â®ÅÙ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¥¯¥é¥¦¥É½èÍý¤Î¤¿¤á¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÂçÎÌ¤Î¥Çー¥¿¤òÁ÷¿®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¹âÂÓ°èÉý¤«¤ÄÄãÃÙ±ä¤Î¥¢¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¥À¥¦¥ó¥ê¥ó¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¢¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤â½Å»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢AI¥É¥ê¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¤¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¹¥ëー¥×¥Ã¥ÈÉ¾²Á¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖQoE¡ÊQuality of Experience¡Ë¡×»ØÉ¸¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ÂºÝ¤Î¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤òÄêÎÌ²½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»ØÉ¸¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¹Ô¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÉ¾²Á¼êË¡¤Ç¤Ï¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢5G Advanced¡Ê5G-A¡Ë¤¬¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë½ÅÍ×¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡À¤ÂåAI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃ²½µ¡Ç½¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿5G-A¤Ï¡¢AI»þÂå¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£