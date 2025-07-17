»¶ºö¤Ç¤¤ëÆüËÜ°ìÄ¹¤¤ºù²óÏ¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯7·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°·¿¤Ç¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÊç¤ë»ÅÁÈ¤ß¡Ö¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°(R)¡×¤Ç ¡¢ºù¤Î²¼¤ò»¶ºö¤Ç¤¤ëÆüËÜ°ìÄ¹¤¤ºù²óÏ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸«¾ÂÅÄ¤ó¤Ü¤Îºù²óÏ¡×¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸«¾ÂÅÄ¤ó¤Ü¤Îºù²óÏ¡×¤Ï¡¢ Áí±äÄ¹20km¤òÄ¶¤¨¡¢Ìó2,000ËÜ¤Îºù¤ÎÌÚ¤¬ºé¤¸Ø¤ë¸«¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë²óÏ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îºù²óÏ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ60Ç¯Âå¤Î¹ÔÀ¯¤Ë¤è¤ë¡ÖºùÊÂÌÚÂ¤À®»ö¶È¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢»ÔÌ±¤äÃÄÂÎ¡¢´ë¶È¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¸«¾Â¤¿¤ó¤Üºù¥íー¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤è¤ë¿¢¼ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¿À®25Ç¯ÅÙ¤Ë¸½ºß¤Î¡ÖÌÜ»Ø¤»ÆüËÜ°ì¡ª¥µ¥¯¥é¥µ¥¯¸«¾ÂÅÄ¤ó¤Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿À®29Ç¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Î»×¤¤¤¬·ë¼Â¤·¡¢¡Ö¸«¾ÂÅÄ¤ó¤Ü¤Îºù²óÏ¡×¤ÏÁí±äÄ¹20km¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢ºù¤Î²¼¤ò»¶ºö¤Ç¤¤ëÆüËÜ°ìÄ¹¤¤ºù²óÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ÌÜÉ¸³Û
2,000,000±ß
- ¼õÉÕ´ü´Ö
ÎáÏÂ7Ç¯7·î3Æü(ÌÚ)¤«¤éÎáÏÂ7Ç¯9·î30Æü(²Ð)¤Þ¤Ç
- ´óÉí¤Î»È¤¤¤ß¤Á
ºù¤ÎÌÚ¤òÀ¸°é¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ÉÍý¤ä½üÁð¡¢µÙ·Æ»ÜÀßÅù¤ÎÀ°È÷¡¢¾ðÊóÈ¯¿®Åù¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
- ¼õÉÕÊýË¡
¡Ê1¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¹¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬´ë²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¾å¤ÎÀìÍÑ¥Úー¥¸(https://www.furusato-tax.jp/gcf/4136)¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß
¡¡¡¡¡¡
¡Ê2¡Ë¡Ö´óÉí¿½½Ð½ñ¡×¤Ë¤è¤ë¿½¤·¹þ¤ß¡ÊÍ¹Á÷Åù¡Ë
¡¡¡¡´óÉí¿½½Ð½ñ¤ÎÍÍ¼°¡¦Á÷ÉÕÀèÅù¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.city.saitama.lg.jp/006/007/008/001/002/p006440.html)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¤½¤ÎÂ¾
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÇÀ©¾å¤ÎÆÃÊÌ¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢»Ô³°ºß½»¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢´õË¾¤Ë¤è¤ê¤ªÎé¤ÎÉÊ¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£
- Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô ¸«¾ÂÅÄÊàÀ¯ºö¿ä¿Ê²Ý
ÅÅÏÃ¡§048-829-1413
¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¸ø¼°LINE¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é(https://lin.ee/I7T0WXV)¤Þ¤¿¤Ï°Ê²¼¤Î⼆¼¡¸µ¥³ー¥É¤«¤é¡ª