¡À¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¡ª¡¿ ¹â¹»À¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±¥¥ã¥ê¥¢¥×¥í¥°¥é¥à
»ä¤¿¤Á¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯¼Ò²ñ¤ÏÆü¡¹ÊÑ²½¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤äÆ¯¤Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²Æ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ç¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯¹â¹»À¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Â¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤àÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¡ª
¡ÚÌÜÅª¡Û
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï¡¢¿ÍºàÀ¯ºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿ÍÅª»ñËÜ¤ò¶¯²½¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼«Î§Åª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®°Õ¼±¤Î¾úÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¡¢»º¶È³¦¤È¤âÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤äÃæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§ ÎáÏÂ7Ç¯8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë14:15～16:30¡¿ 8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00～16:30
¾ì½ê¡§ ·ÐºÑ»º¶È¾Ê ËÜ´Û17³¬ Âè4¡¦5²ñµÄ¼¼¡ÊÆþ´Û¼õÉÕ¤ÏËÜ´Û1³¬¡Ë
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¢¨¿ï»þ¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡ª
8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë
14:15 - 15:15¡ÖÌ¤Íè¤Ë¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤»º¶È¤ò¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×--¤½¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤ÎÅÅ²½À½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤ËÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢º£¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¿·¤·¤¤»º¶È¡×¤¬¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿¿·¤·¤¤»º¶È¤ò¸«¤Ä¤±¡¢°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â·Ð»º¾Ê¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»º¶È¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤¿¤ÏÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î»º¶È¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ーー¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¡ÖÌ¤Íè¤Î»º¶È¡×¤ò¹Í¤¨¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈÁÛÁüÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÌ¤Íè¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÁÏ¤ë1»þ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ã¹Ö±é¼Ô¢ä
·ÐºÑ»º¶È¾Ê Âç¿Ã´±Ë¼ Èë½ñ²Ý¡¡¿ÎÊ¿¹§ÌÀ¡¢º´Æ£Å°
15:15 - 15:30
µÙ·Æ15Ê¬
15:30 - 16:30¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¤â¤¦¡ÖÌ¤Íè¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª～¥í¥Ü¥Ã¥È¤È°ì½ï¤ËÊâ¤à¼Ò²ñ¤ò¹Í¤¨¤è¤¦～
³§¤µ¤ó¤Ï³¹Ãæ¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¼Â¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¤â¤¦»ä¤¿¤Á¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ç³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¡È¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¡É¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤¬¡¢¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÀèÃ¼¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò³«È¯¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤È³«È¯¼Ô¤ÎÊý¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»Å»ö¤Ë·È¤ï¤ë³Ú¤·¤µ¤Ê¤É¤ò¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤âÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤òÃ´¤¦³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÈÊâ¤à¼Ò²ñ¡×¤Î»Ñ¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ã¹Ö±é¼Ô¢ä
♦ugo³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¾¾°æ ·ò»á
https://ugo.plus/
8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë
13:00 - 14:00Ì¤Íè¤òÆ°¤«¤¹²°Âæ¹ü¡ª¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î»Å»ö¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦
»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÖÅÅµ¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÅÅµ¤¤ò¶¡µë¤¹¤ëÂ¦¤È»È¤¦Â¦¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÌò³ä¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀìÌç²È¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÂª¤¨¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÌ¤Íè¤ä¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¢ã¹Ö±é¼Ô¢ä
¡¡Ä´À°Ãæ
14:00 - 14:15
µÙ·Æ15Ê¬
14:15 - 15:15AI¤Ë»Å»ö¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ªÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤ë¡¢Ì¤Íè¤ÎÁêËÀ
À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤àÃæ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿Í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËAI¤Ë»Å»ö¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤ÆÆ°¤«¤·¤Æ¤ß¤ëÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä²ÄÇ½À¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸À®AI³«È¯¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹Ö»Õ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖAI¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤¯Ì¤Íè¡×¤ä¡ÖAI¤ò¤É¤¦»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢ã¹Ö±é¼Ô¢ä
♦¥«¥é¥¯¥ê³ô¼°²ñ¼Ò VP of Product ÀîÃ¼ Âçµ®»á
https://about.karakuri.ai/
15:15 - 15:30
µÙ·Æ15Ê¬
15:30 - 16:30Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òºÌ¤ëÌ¤Æ§½Ð¿È¼Ô～Ì¤Íè¤òºî¤ë1¿Í¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë～
¸½ºßÀ¹Âç¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£¤½¤³¤Ë¤Ï·Ð»º¾Ê¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÌ¤Æ§»ö¶È¡×¤ò½¤Î»¤·¤¿¥¯¥ê¥¨ー¥¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ïµ¯¶È²È¤äµ»½Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ½¤Î»¸å¤â³èÌö¤·¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¿Íºà¤È¤·¤ÆËüÇî¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ÇËüÇî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¼ã¼Ô¤Ë²¿¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ä»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ã¹Ö±é¼Ô¢ä
♦¥á¥Ç¥£¥¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¿ÃÞÇÈÂç³Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Á¥ãー³«È¯¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¡Íî¹çÍÛ°ì»á
https://yoichiochiai.com/
♦³ô¼°²ñ¼ÒPlaybox ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡¡¥¹¥³¥Ã¥È ¥¢¥È¥à»á
https://www.play-box.ai/(https://yoichiochiai.com/)
♦Ì¾¸Å²°¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡ ¹©³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄø ¹©³ØÀì¹¶¡¡ÃÝÌ£ ÏÂµ±»á
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
²¼µ¡Ö»öÁ°ÅÐÏ¿¥Õ¥©ー¥à¡×¥Ü¥¿¥ó¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÐÌÌ»²²Ã¤Î¿½¹þ¡ºÀÚ¤Ï2025Ç¯7·î28Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡Ö·ÐºÑ»º¶È¾Ê»Ò¤É¤â¥ÇーÃ´Åö¡×¤«¤é¡¢¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
»öÁ°ÅÐÏ¿¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤³¤Á¤é :
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/koho-houdou/2025
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¡Û
¥×¥í¥°¥é¥à½ªÎ»¸å¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¸åÆü·ÇºÜÍ½Äê
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¡¦¤³¤É¤â²â¤¬´Ø¸«³Ø¥Çー¡ÊÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ë(https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/kengaku/)
¡¦·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤³¤É¤â¥Çー(https://www.meti.go.jp/intro/kids/torikumi/index.html)
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
·ÐºÑ»º¶È¾Ê Âç¿Ã´±Ë¼¹Êó¼¼
ÅÅÏÃ¡§03-3501-1511¡ÊÆâÀþ 2272¡Ë