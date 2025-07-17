¡Ú¥¹¥Þー¥È¥ê¥ó¥°3Áª¡Û·î³ÛÎÁ¶âÌµÎÁ¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÄ´ºº¡ª ÁõÃå¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÂÎ¤Î¾õÂÖ¤òÀµ³Î¤Ë·×Â¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤ì¥â¥Î¤òÈ¯·¡¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊMONOQLO2025Ç¯9·î¹æ¡Ë
¥Æ¥Ã¥¯¥áー¥«ー¤¬Â³¡¹»²Æþ¡ª ÃíÌÜ¤Î¥¹¥Þー¥È¥ê¥ó¥°¤òÄ´ºº
¿ôÇ¯Á°¤«¤é¡¢°ìÌöÏÃÂê¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Þー¥È¥ê¥ó¥°¡£¤·¤«¤·¡¢¹â³Û¤ÊËÜÂÎÎÁ¶â¤Ë²Ã¤¨¡¢·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ò½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºòÇ¯10·îÊ¹¤ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¥áー¥«ー¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¤È»²Æþ¡£¤·¤«¤â¤¤¤º¤ì¤â·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤ÏÉÔÍ×¤È¥Ïー¥É¥ë¤ÎÄã¤¤À½ÉÊ¤Ð¤«¤ê¡ª
¤½¤³¤Çº£²ó¤ÏÆÃ¤Ë¿·¤·¤¤3À½ÉÊ¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É¾²Á¹àÌÜ¤Ï¤³¤Á¤é¢§
- ·×Â¬ÀºÅÙ¤Î¹â¤µ¡§5ÅÀËþÅÀ
- ·×Â¬¹àÌÜ¤ÎÂ¿¤µ¡§5ÅÀËþÅÀ
- »È¤¤¾¡¼ê¡¿¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î»ýÂ³À¡§5ÅÀËþÅÀ
- »È¤¤¾¡¼ê¡¿¥¢¥×¥ê¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡§5ÅÀËþÅÀ
- »È¤¤¾¡¼ê¡¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¡§5ÅÀËþÅÀ
- »È¤¤¾¡¼ê¡¿¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉÕ²Ãµ¡Ç½¡§5ÅÀËþÅÀ
·î³ÛÎÁ¶âÌµÎÁ¤Ç½é¿´¼Ô¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡Ö¥¹¥Þー¥È¥ê¥ó¥°¡×3Áª
¿çÌ²¤Î¼Á¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂÎÄ´¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤â·×Â¬²ÄÇ½¡ª ¤â¤Á¤í¤ó·×Â¬À©ÅÙ¤âÈ´·²¤Ç¤¹
¡Ú¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡¦A+É¾²Á¡ÛRingConn RingConn Âè2À¤Âå
¼ÂÀª²Á³Ê¡§5Ëü2800±ß
·×Â¬¹àÌÜ¤¬Â¿¤¯¡¢ÀºÅÙ¤âÍ¥½¨¤Ç¤¹¡£¿çÌ²¤Î¿¼¤µ¤ò·×Â¬²ÄÇ½¤ÇÂÎ´¶¤È¤Î¥º¥ì¤â´¶¤¸¤é¤ì¤º¡¢²þÁ±ÊýË¡¤âÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¿çÌ²¡¦¥Ð¥¤¥¿¥ë¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¥ì¥Ù¥ë¤Î³Æ¥¹¥³¥¢¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¾ðÊó¤ÎµÏ¿¡¦³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
AI¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤¬´ÊÃ±¤Ç¤¹
´ÊÃ±¤ÊAI¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¤°Õ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤¬´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/352_1_4234e3c9e418d96fa5ea3b10c7e477b5.jpg?v=202507170526 ]
Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î·×Â¬ÀºÅÙ¡ª ¥ì¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¥Ò¥ó¥È¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹
¡ÚAÉ¾²Á¡ÛSamsung Galaxy Ring
¼ÂÀª²Á³Ê¡§6Ëü3690±ß
Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î·×Â¬ÀºÅÙ¤Ç¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤Ê¤É¤ËÈó¾ï¤ËÀµ³Î¤Ë·×Â¬¤·¡¢°ìÅÙ¤â¥º¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Galaxy¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¡ÖSamsung Health¡×¤È¤ÎÆ±´ü¤Ç¥Çー¥¿¤ò´ÉÍý¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¥Ò¥ó¥È¤âÄó°Æ
Galaxy AI¤Ë¤è¤ë¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥¨¥Ê¥¸ー¥¹¥³¥¢¡×¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥ó¥°¤ÎÄÉÀ×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/352_2_b8b7672f9d18b2d3219129be789e4ea7.jpg?v=202507170526 ]
¹â²Á³ÊÂÓÊÂ¤ß¤Î¼ÂÎÏ¡ª ÂÎÆâ»þ·×¤ÎÈ½Äê¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹
¡ÚAÉ¾²Á¡ÛSOXAI SOXAI RING 1.1
¼ÂÀª²Á³Ê¡§3Ëü5980±ß
´ðËÜÅª¤Ê·×Â¬ÀºÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¹â²Á³ÊÂÓÊÂ¤ß¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£·×Â¬¹àÌÜ¤â½½Ê¬¤¢¤ê¡¢¿çÌ²¥¹¥³¥¢¤ò¤Ð¤Ã¤Á¤ê»»½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÏºÇÂç9Æü´Ö»ýÂ³¤·¡¢¥¢¥×¥ê¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ì¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤ÎÈ½Äê¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹
¥ì¥Ýー¥È·ë²Ì¤ÎÉ½¼¨¤Î¤Û¤«¡¢·×Â¬·ë²Ì¤«¤éÂÎÆâ»þ·×¤òÈ½ÊÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/352_3_793d98c67a0e8414fb501f71165dfdf3.jpg?v=202507170526 ]
³ÆÀ½ÉÊ¤Î¾Ü¤·¤¤¸¡¾Ú·ë²Ì¤Ï¡¢È¯ÇäÃæ¤Î¡ØMONOQLO¡Ù2025Ç¯9·î¹æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª º£¸å¤â¡ØMONOQLO¡ÙºÇ¿·¹æ¤Ç·ÇºÜ¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ÖÇ§¾Ú¡×¥Þー¥¯¤ÏÊÔ½¸Éô¤¬Ç§¤á¤¿À½ÉÊ¤Î¾Ú¡ª
¡È»È¤¦¿ÍÌÜÀþ¡É¤Î¸·¤·¤¤¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬ ¡ÈËÜÅö¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¡É ¤ÈÇ§¤á¤¿À½ÉÊ¤ËÇ§¾Ú¥Þー¥¯¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤é¤ª¶â¤òÀÑ¤ó¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤Î¥Þー¥¯¤Ï¡¢¼õ¾Þ´ë¶ÈÍÍ¤Î¾¦ÉÊÈÎÂ¥¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡úÇ§¾Ú¥Þー¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹ºÇ¸å¤ËµºÜ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô¤Þ¤Ç
¡ØMONOQLO¡Ù¤È¤Ï¡Ä
2025Ç¯¤Ç16¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª ÆüÍÑÉÊ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢ÊÝ¸±¡¢¥¯¥ì¥«¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò»È¤¦¿ÍÌÜÀþ¤Ç¥Æ¥¹¥È¤¹¤ëÃËÀ¸þ¤±¤Î¥ªー¥ë¥¸¥ã¥ó¥ëÈãÉ¾»ï¡£¥æー¥¶ー¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤¿¡ÖÀµÄ¾¤ÊÉ¾²Á¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇÞÂÎ³µÍ×¡Û
ÇÞÂÎÌ¾¡§MONOQLO
È¯¹ÔÆü¡§Ëè·î19Æü
È¯¹Ô¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¿¸Í·¼Ë
¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®1-12¡Ë
¿¸Í·¼Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.shinyusha.co.jp/
¢¨¥ê¥êー¥¹Æâ¤Ë·ÇºÜ¤ÎÊ¸¾Ï¡¦²èÁüÅù¤ÎÌµÃÇÅ¾ºÜµÚ¤ÓÊ£À½Åù¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¹âÉ¾²ÁÇ§¾Ú¥Þー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹ºÇ¸å¤ËµºÜ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚMONOQLO¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û
SNS¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤âËÜ²»¤ò¸ø³«Ãæ¡ª ¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤ò!!
LINE :
https://page.line.me/?accountId=oa-monoqlo
X¡ÊµìTwitter¡Ë :
https://twitter.com/monoqlo_info
ËÜ²»¤Ç¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¾¦ÉÊÉ¾²Á¥µ¥¤¥È¡Ö360LiFE¡Ê¥µ¥ó¥í¥¯¥Þ¥ë¥é¥¤¥Õ¡Ë¡×¤Ç¤â
MONOQLO¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
https://360life.shinyusha.co.jp/list/monoqlo
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¿¸Í·¼Ë ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô
ÅÅÏÃ¡§03-3518-6625
Mail : marketing_info@shinyusha.co.jp