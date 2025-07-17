¥¢¥´¥À¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¤ËÎ¹¹ÔÂÎ¸³¡¦Í½ÌóÂÎÀ©¤ò¶¯²½
¥Ç¥¸¥¿¥ëÎ¹¹Ô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¢¥´¥À¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤Î¹¹ÔÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¶È³¦¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Í½Ìó¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÂè°ì¼ïÎ¹¹Ô¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ¹¹Ô¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÀÕÇ¤¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¬¤é»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ÖºÇ°ÂÃÍ¡×¤ä¡Ö¸½ÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥´¥À¤Ï6·î26ÆüÉÕ¤Ç¡¢ÆÃÄê¤ÎÂè»°¼Ô¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÐÍ³¤Îºß¸Ë¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤ÇÄä»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢CEO¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·Ð±Ä¿Ø¤Î¼çÆ³¤Î¤â¤È¡¢º£¸å¿ô¥ö·î¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤¬¥¢¥´¥À¤Î¹â¤¤´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤è¤¦¡¢ ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿»öÁ°´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ëÍ½Ìóµ¡Ç½¤Î¸þ¾å¤ä¡¢ÉÔÀµ³Î¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÌ¤Á³¤Ë¼«Æ°ºï½ü¡¢Âè»°¼Ô¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Ø¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¿ô¥ö·î°ÊÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ª¤è¤Ó¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¤Î24»þ´Ö365Æü¥µ¥Ýー¥È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥íー¥«¥é¥¤¥º¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¤Ë¤Þ¤ì¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤â¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊä½þ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ª¤è¤Ó¥¢¥´¥À¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§ÍÍ¤Î°Â¿´´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥âー¥²¥ó¥·¥å¥Æ¥ë¥ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê»Ô¾ì¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤ËºÇÎÉ¤ÎÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Ä¤Ä¡¢´Ñ¸÷Ä£¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÇÂè°ì¼ïÎ¹¹Ô¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥´¥À¤Ï¡¢º£¸å¤âÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¹½ÃÛ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÎÎ¹¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤òÁ´¹ñ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥´¥À(R)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥´¥À¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ600Ëü¸®°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¹Ò¶õ·ô¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÎ¹¹Ô¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÀ¤ÊÎÁ¶â¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥´¥À¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È Agoda.com ¤ª¤è¤Ó¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤¬39¥ö¹ñ¸ì¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂ¾¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤ÏÇ¯ÃæÌµµÙ¡¦24»þ´ÖÂÎÀ©¤Ç¤´ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Booking Holdings¡ÊNasDaq BKNG¡Ë»±²¼¤Î´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥¢¥´¥À¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎËÜ¼Ò¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦27¥ö½ê¤ÎµòÅÀ¤Ç7,000Ì¾°Ê¾å¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¡¹¡¢¶È³¦¶þ»Ø¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÊØÍø¤ÊÎ¹¹ÔÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£