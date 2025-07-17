Æü¸þºä46Â´¶È¸å¡¢º´¡¹ÌÚÈþÎè¤¬½é¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØMireille¡Ê¥ß¥ì¥¤¥æ¡Ë¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¡ª¡Ö¥¢¥í¥Þ¥¥ã¥ó¥É¥ë Miel Forest¡×¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¡£
ÇÐÍ¥¡¦º´¡¹ÌÚÈþÎè¤¬½é¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØMireille¡Ê¥ß¥ì¥¤¥æ¡Ë¡Ù¤òËÜÆü¥íー¥ó¥Á¤·¤Þ¤¹¡£Âè°ìÃÆ¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¢¥í¥Þ¥¥ã¥ó¥É¥ë Miel Forest¡×¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬Ä´¹á¤ò½Å¤Í¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£2025Ç¯7·î18Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á¤è¤ê¡¢HMV&BOOKS online¡Êhttps://www.hmv.co.jp/news/article/250711144/¡Ë¤Ë¤ÆÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢HMV&BOOKS SHIBUYA¤Ë¤Æ¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤ò³«ºÅ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¢¥í¥Þ¥¥ã¥ó¥É¥ë Miel Forest¡×¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢¥Èー¥¯¥·¥çー¤ª¤è¤Ó¥Ö¥é¥ó¥É¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ø¤Î»²²Ã·ô¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ØMireille¡Ù¥¢¥í¥Þ¥¥ã¥ó¥É¥ë
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡ØMireille¡Ù¥¢¥í¥Þ¥¥ã¥ó¥É¥ë Miel Forest
ÍÆÎÌ¡§240g
²Á³Ê¡§6,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§2025Ç¯7·î18Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á～
ÈÎÇä¾ì½ê¡§HMV&BOOKS online¡Êhttps://www.hmv.co.jp/news/article/250711144/¡Ë
¢¨¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉµÇ°¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡Ê2025Ç¯8·î1Æü～8·î17Æü¡Ë¤â¡¢HMV&BOOKS SHIBUYA¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È
¡ØMireille¡Ê¥ß¥ì¥¤¥æ¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡ÖÂÀÍÛ¡×¤ä¡Ö¸÷¤êµ±¤¯¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Þー¥¯¤Ë¤Ï¡¢i¤Èr¤Èl¤ò°ìËÜ¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢¡ÖMirei¡Ê¤ï¤¿¤·¡Ë¤ÈU¡Ê¤¢¤Ê¤¿¡Ë¡×¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¢¤Ê¤¿¤Ø¸÷¤ò¾È¤é¤¹¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¡×¤È¡Ö¶¦¤ËÊâ¤à¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡£ÌÀ¤ë¤¯¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤ËÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤È¸÷¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó
Çò¤ò´ðÈ×¤Ë¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£ÂçÍýÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¹âµé´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¼Á´¶¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¾åÉÊ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¤âÈþ¤·¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¹á¤ê
¿¹ÎÓ¤ä¥¦¥Ã¥É·Ï¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÇÀ¶¡¹¤·¤¤¹á¤êÎ©¤Á¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë¥µ¥Ü¥ó·Ï¤ÎÍ¥¤·¤¤À¶·é´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹á¤ê¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¥Ï¥Ëー¤Î²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë´Å¤µ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤°Â¤é¤®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤«¤é¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë´Å¤¤¹á¤ê¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥àー¥É¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡üº´¡¹ÌÚÈþÎè¥á¥Ã¥»ー¥¸
¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMireille¡×¤¬ÃÂÀ¸Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ÎÈ¯É½¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤ÎÆü¾ï¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¿§¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºî¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤À©ºîÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡üº´¡¹ÌÚÈþÎè¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1999Ç¯12·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¸µÆü¸þºä46¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ønon-no¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¡£ÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://mireisasaki.officialfc.jp/
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/mireisasaki_official
¸ø¼°X¡§https://x.com/MireiSasaki_MG
¡ü¡ØMireille¡ÙÃÂÀ¸µÇ°¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢&¥Ñ¥Í¥ëÅ¸
Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Î»î¹á¤äÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¤ëÂ¾¡¢Mireille¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ö¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¢A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë 2ËçÁÈ¡¢B4¸ü»æ¥Ý¥¹¥¿ー¤ÎÁ´6ÅÀ¡£
Å¹Æ¬¤Ç8,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ê¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÂç¼Ì¿¿¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÅ¸¼¨¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
¾¦ÉÊ³µÍ×
Mireille¡¡¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡Ê22ËÜ¡Ë¡¡¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Mireille¡¡¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¡2¼ï¡Ê¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¡Ë¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
ÈÎÇä²Á³Ê¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Mireille¡¡¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É2ËçÆþ¤ê¡Ë ¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
ÈÎÇä²Á³Ê¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Mireille¡¡¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ö¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´8¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë ¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
ÈÎÇä²Á³Ê¡§600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Mireille¡¡A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë 2ËçÁÈ ¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
ÈÎÇä²Á³Ê¡§800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Mireille¡¡B4¸ü»æ¥Ý¥¹¥¿ー¡¡ ¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ØMireille¡Ù¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢&¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¾ÜºÙ
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë～8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§10¡§00～21¡§00
³«ºÅ¾ì½ê¡§HMV¡õBOOKS SHIBUYA 5F POPUP¥¹¥Úー¥¹
¢©150-0041 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-21-3 ½ÂÃ« modi Æâ 5F
¢¨±Ä¶È»þ´ÖÅù¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ØMireille¡ÙÃÂÀ¸µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¡ª
2025Ç¯8·î11Æü¡Ê·î¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÈþÎè¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤È¤ªÅÏ¤·²ñ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ØÄê´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¥¢¥í¥Þ¥¥ã¥ó¥É¥ë Miel Forest¡×¤òÍ½Ìó¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤è¤ê¡¢ÃêÁª¤Ç¥Èー¥¯¥·¥çー¤ä¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤ÏHMV¡õBOOKS online ÆÃÀß¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¥·¥çー1Éô¡§2025Ç¯8·î11Æü¡Ê·î¡Ë12¡§30～
¤ªÅÏ¤·²ñ1ÉôA¡§2025Ç¯8·î11Æü¡Ê·î¡Ë13¡§00～
¤ªÅÏ¤·²ñ1ÉôB¡§2025Ç¯8·î11Æü¡Ê·î¡Ë14¡§00～
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¥·¥çー2Éô¡§2025Ç¯8·î11Æü¡Ê·î¡Ë16¡§30～
¤ªÅÏ¤·²ñ2ÉôA¡§2025Ç¯8·î11Æü¡Ê·î¡Ë17¡§00～
¤ªÅÏ¤·²ñ2ÉôB¡§2025Ç¯8·î11Æü¡Ê·î¡Ë18¡§00～
²ñ¾ì: HMV¡õBOOKS SHIBUYA
½Ð±é: º´¡¹ÌÚÈþÎè
¡ãÍ½ÌóÊýË¡¡ä
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¡ÚÆÃÅµÉÕ¤¡Û¥¢¥í¥Þ¥¥ã¥ó¥É¥ë Miel Forest
²Á³Ê¡§6,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
HMV¡õBOOKS online ¸ÂÄêÍ½ÌóÈ¯Çä
Í½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë12:00～2025Ç¯7·î27Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¤ªÅÏ¤·Æü¡§2025Ç¯10·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡¤ªÅÏ¤·Í½Äê
Í½Ìó¥Úー¥¸: HMV¡õBOOKS online ÆÃÀß¥Úー¥¸¡Êhttps://www.hmv.co.jp/news/article/250711144/¡Ë
¢¨2025Ç¯7·î18Æü(¶â)12:00¤ËÍ½Ìó¥Úー¥¸¥ê¥ó¥¯¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½Ìó³«»Ï»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Úー¥¸¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÆÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥¯¥ê¥¢¤ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ßÅù¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´Í½Ìó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏHMV¡õBOOKS online¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚMireille »öÌ³¶É¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¡¦¥¨¥Ì¡¦¥¸ー¡¡Ã´Åö ¡§µ×²æ¡¦¥ß¥ó¥¸
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®33-7¡¡¥¢¥¤¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¤ー½ÂÃ«¥Ó¥ë7F
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§03-5459-0290