Bank of America¡¢2025Ç¯Âè2»ÍÈ¾´ü¤Î·è»»¤òÈ¯É½

シャーロット(ノースカロライナ州)、2025年7月17日 /PRNewswire/ -- Bank of Americaは本日、2025年第2四半期決算を発表しました。報道発表資料、補足資料、投資家向けプレゼンテーション資料は、Bank of Americaの投資家向けウェブサイト(https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings)にてご覧いただけます。

Bank of Americaの財務結果を含むフォーム8-Kは、米国証券取引委員会(SEC)のウェブサイト(https://www.sec.gov)でもご覧いただけます。

投資家向け電話会議情報

Brian Moynihan最高経営責任者とAlastair Borthwick最高財務責任者は、本日午前8時(米国東部時間)から投資家向け電話会議で決算内容について説明する予定です。電話会議に接続する際は、1.877.200.4456(米国)または1.785.424.1732(国際)におかけください。会議IDは79795となります。電話会議が開始する10分前にお掛けください。

同社のInvestor Relationsウェブサイト「Events and Presentations」のセクションで、電話会議のライブ音声を聞き、プレゼンテーションのスライドを閲覧することができます。

投資家向け電話会議再生情報

投資家の皆様は、7月16日正午から7月25日午後11時59分(米国東部時間)まで、投資家向け情報ウェブサイトまたは1.800.934.4850(米国)もしくは1.402.220.1178(国際)にて、投資家向け電話会議のリプレイを視聴することが可能です。

Bank of America

Bank of Americaは世界有数の金融機関であり、個人消費者、中小企業、大企業に対し、銀行業務、投資、資産運用、その他の金融およびリスク管理の商品とサービスを提供しています。同社は米国において、約3,700か所のリテール金融センター、約15,000台のATM(現金自動支払機)、約5,900万人の認証済デジタル・ユーザを持つ受賞歴のあるデジタル・バンキングによって、約6,900万人の消費者と中小企業のお客様にサービスを提供し、他に類を見ない利便性を実現しています。Bank of Americaは、ウェルス・マネジメント、コーポレート・バンキング、投資銀行、幅広い資産クラスのトレーディングにおけるグローバル・リーダーとして、世界中の企業、政府、機関、個人を対象にサービスを提供しています。Bank of Americaは、革新的で使いやすい一連のオンライン商品・サービスを通じて、約400万世帯の中小企業を業界最高水準でサポートしています。米国とその領土、35か国以上で事業を展開し、お客様にサービスを提供しています。Bank of America Corporationの株式は、ニューヨーク証券取引所(NYSE:BAC)に上場しています。

配当金の発表やその他の重要な情報を含むBank of Americaの最新ニュースについては、Bank of Americaのニュースルームをご覧いただくか、ニュースメールのアラートにご登録ください。

投資家向けお問い合わせ先:

Lee McEntire、Bank of America

電話番号:1.980.388.6780

lee.mcentire@bofa.com

Jonathan Blum、Bank of America(確定利付き投資)

電話番号:1.212.449.3112

jonathan.blum@bofa.com

記者向け問い合わせ先:

Jocelyn Seidenfeld、Bank of America

電話番号:1.646.743.3356

jocelyn.seidenfeld@bofa.com

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/1612970/5417715/Bank_of_America_Corporation_Logo.jpg?p=medium600

(日本語リリース:クライアント提供)

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com