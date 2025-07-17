¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ËºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëSTATCOM»Ô¾ì
STATCOM¤Þ¤¿¤ÏÀÅÅªÆ±´üÊä½þ´ï¤Ï¡¢GTO¡¢IGBT¤Ê¤É¤ÎÎÏÀ°Î®¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÅÅÎÏ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤ëÌµ¸úÅÅÎÏ¤ÎÎ®¤ì¤òÄ´À°¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÅÎÏ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î°ÂÄêÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥Ñ¥ïー¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢STATCOM¤Ï¡¢ÎÏÎ¨¤¬Äã¤¯¡¢ÅÅ°µ¥ì¥®¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÅÅµ¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£STATCOM¤ÎºÇ¤â°ìÈÌÅª¤ÊÍÑÅÓ¤ÏÅÅ°µ°ÂÄêÀ¤Ç¤¹¡£STATCOM¤Ï¡¢ÅÅ°µ¸»¥³¥ó¥Ðー¥¿¡ÊVSC¡Ë¥Ùー¥¹¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢ÅÅ°µ¸»¤Ï¥Ð¥é¥¹¥È¤Î¸å¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Statcom¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2023Ç¯¤Ë7²¯ÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤Î7²¯4000ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë11²¯8000ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢Í½Â¬´ü´Ö¡Ê2025Ç¯¤«¤é2032Ç¯¡Ë¤Î´Ö¤Ë6.0%¤ÎCAGR¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ëÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È¤òÆþ¼ê¤¹¤ë: https://www.skyquestt.com/sample-request/statcom-market
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Î¼ç¤Ê¿ä¿ÊÎÏ
¡ü ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÅý¹çÂÀÍÛ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÈÉ÷ÎÏ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î´Ö·çÀ¤Ï¡¢¥°¥ê¥Ã¥É¤ÎÅÅ°µ¤È¼þÇÈ¿ô¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£STATCOM¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊÑÆ°¤ò³ê¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡ü Á÷ÅÅÌÖ¤Î¶áÂå²½¤ÈÅÔ»Ô²½ÆÃ¤Ë¿·¶½¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ç²óÉüÎÏ¤Î¤¢¤ëÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÆ°¤¤Ë¤è¤ê¡¢STATCOM¤Î¤è¤¦¤Ê¹âÅÙ¤ÊÅÅ°µÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü »º¶ÈÍÑÅÅÎÏ¤ÎÉÊ¼ÁÍ×µáÅ´¹Ý¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¤Ê¤É¤Î¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢ÄêÅÅ°µ¤ÈÌµ¸úÅÅÎÏ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢À½Â¤¶È¤¬À¹¤ó¤ÊÃÏ°è¤Ç¤ÎSTATCOM¤ÎºÎÍÑ¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü HVDC¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î³ÈÄ¥Ä¹µ÷Î¥Á÷ÅÅ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¹âÅÅ°µÄ¾Î®¡ÊHVDC¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢Æ°Åª°ÂÄêÀ¤ÈÎÏÎ¨ÊäÀµ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËSTATCOM¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
À¤³¦¤Î¥¹¥¿¥Ã¥È¥³¥à»Ô¾ì¤Ï¡¢Äê³ÊÅÅÎÏ¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü Äê³ÊÅÅÎÏ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ÏÄãÅÅÎÏSTATCOM¡Ê20 MvarÌ¤Ëþ¡Ë¡¢Ãæ½ÐÎÏSTATCOM¡Ê20-100 Mvar¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¹â½ÐÎÏSTATCOM¡Ê100 Mvar°Ê¾å¡Ë¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Ï¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¢Å´¹ÝÀ½Â¤¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¹Û¶È¡¢¿åÁÇÈ¯ÅÅ½ê¤Ê¤É¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü ÃÏ°è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ÏËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÃæÅì¤ª¤è¤Ó¥¢¥Õ¥ê¥«¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Þ¤¹¤«?¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë: https://www.skyquestt.com/speak-with-analyst/statcom-market
ÃÏ°èÊ¬ÀÏ
2021Ç¯¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÏÀ¤³¦¤Î¥¹¥¿¥Ã¥È¥³¥à»Ô¾ì¤ÇºÇÂç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥È¥³¥à»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖ¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅ½ê¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤Ê¤É¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー»Ô¾ì¤«¤é¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢À¯ÉÜÅê»ñ¤ÎÁý²Ã¡¢¹ñ¤òÄ¶¤¨¤ÆÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë»î¤ß¤¬¡¢APACÃÏ°è¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÌÊÆ¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÅ´¹ÝÀ½Â¤²ñ¼Ò¤äÀÐÌý¡¦¥¬¥¹²ñ¼Ò¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÀ¤³¦»Ô¾ì¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢´Ú¹ñ¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Î¼çÍ×¤Ê¥ー¥×¥ìー¥äー¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÏÅ´¹ÝÀ½Â¤¤Î¿·µ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÂçÉý¤ÊCAGR¤Î¼çÍ×¤ÊÍ×°ø¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¶¥¹ç´Ä¶
STATCOM»Ô¾ì¤Î¼çÍ×¤Ê¥×¥ìー¥äー¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ü ABB ¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë
¡ü Siemens AG ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
ÄÌ¾ï¡¢STATCOM¤Ï¡¢ÎÏÎ¨¤¬Äã¤¯¡¢ÅÅ°µ¥ì¥®¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÅÅµ¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£STATCOM¤ÎºÇ¤â°ìÈÌÅª¤ÊÍÑÅÓ¤ÏÅÅ°µ°ÂÄêÀ¤Ç¤¹¡£STATCOM¤Ï¡¢ÅÅ°µ¸»¥³¥ó¥Ðー¥¿¡ÊVSC¡Ë¥Ùー¥¹¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢ÅÅ°µ¸»¤Ï¥Ð¥é¥¹¥È¤Î¸å¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Statcom¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2023Ç¯¤Ë7²¯ÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤Î7²¯4000ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë11²¯8000ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢Í½Â¬´ü´Ö¡Ê2025Ç¯¤«¤é2032Ç¯¡Ë¤Î´Ö¤Ë6.0%¤ÎCAGR¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ëÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È¤òÆþ¼ê¤¹¤ë: https://www.skyquestt.com/sample-request/statcom-market
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Î¼ç¤Ê¿ä¿ÊÎÏ
¡ü ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÅý¹çÂÀÍÛ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÈÉ÷ÎÏ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î´Ö·çÀ¤Ï¡¢¥°¥ê¥Ã¥É¤ÎÅÅ°µ¤È¼þÇÈ¿ô¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£STATCOM¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊÑÆ°¤ò³ê¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡ü Á÷ÅÅÌÖ¤Î¶áÂå²½¤ÈÅÔ»Ô²½ÆÃ¤Ë¿·¶½¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ç²óÉüÎÏ¤Î¤¢¤ëÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÆ°¤¤Ë¤è¤ê¡¢STATCOM¤Î¤è¤¦¤Ê¹âÅÙ¤ÊÅÅ°µÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü »º¶ÈÍÑÅÅÎÏ¤ÎÉÊ¼ÁÍ×µáÅ´¹Ý¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¤Ê¤É¤Î¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢ÄêÅÅ°µ¤ÈÌµ¸úÅÅÎÏ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢À½Â¤¶È¤¬À¹¤ó¤ÊÃÏ°è¤Ç¤ÎSTATCOM¤ÎºÎÍÑ¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü HVDC¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î³ÈÄ¥Ä¹µ÷Î¥Á÷ÅÅ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¹âÅÅ°µÄ¾Î®¡ÊHVDC¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢Æ°Åª°ÂÄêÀ¤ÈÎÏÎ¨ÊäÀµ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËSTATCOM¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
À¤³¦¤Î¥¹¥¿¥Ã¥È¥³¥à»Ô¾ì¤Ï¡¢Äê³ÊÅÅÎÏ¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü Äê³ÊÅÅÎÏ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ÏÄãÅÅÎÏSTATCOM¡Ê20 MvarÌ¤Ëþ¡Ë¡¢Ãæ½ÐÎÏSTATCOM¡Ê20-100 Mvar¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¹â½ÐÎÏSTATCOM¡Ê100 Mvar°Ê¾å¡Ë¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Ï¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¢Å´¹ÝÀ½Â¤¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¹Û¶È¡¢¿åÁÇÈ¯ÅÅ½ê¤Ê¤É¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü ÃÏ°è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ÏËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÃæÅì¤ª¤è¤Ó¥¢¥Õ¥ê¥«¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Þ¤¹¤«?¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë: https://www.skyquestt.com/speak-with-analyst/statcom-market
ÃÏ°èÊ¬ÀÏ
2021Ç¯¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÏÀ¤³¦¤Î¥¹¥¿¥Ã¥È¥³¥à»Ô¾ì¤ÇºÇÂç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥È¥³¥à»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖ¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅ½ê¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤Ê¤É¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー»Ô¾ì¤«¤é¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢À¯ÉÜÅê»ñ¤ÎÁý²Ã¡¢¹ñ¤òÄ¶¤¨¤ÆÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë»î¤ß¤¬¡¢APACÃÏ°è¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÌÊÆ¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÅ´¹ÝÀ½Â¤²ñ¼Ò¤äÀÐÌý¡¦¥¬¥¹²ñ¼Ò¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÀ¤³¦»Ô¾ì¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢´Ú¹ñ¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Î¼çÍ×¤Ê¥ー¥×¥ìー¥äー¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÏÅ´¹ÝÀ½Â¤¤Î¿·µ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÂçÉý¤ÊCAGR¤Î¼çÍ×¤ÊÍ×°ø¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¶¥¹ç´Ä¶
STATCOM»Ô¾ì¤Î¼çÍ×¤Ê¥×¥ìー¥äー¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ü ABB ¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë
¡ü Siemens AG ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë