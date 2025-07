1

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325396&id=bodyimage1】企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社)は、教育機関向けに次世代AIプラットフォーム「AI孔明 on IDX」の無料PoC(概念実証)を提供しています。教育現場には、数十年にわたって培われた「経験に基づく知恵」があります。生徒との接し方、授業運営の工夫、個別対応の記録、定期テストの設計など、それらはすべて「その先生だからできた」技の集積であり、教育の質を支えてきた重要な資産です。しかし、その知見が“属人化”されたまま、ベテラン教員の退職とともに失われていくという課題が、全国の学校・塾で深刻化しています。特に、少子化と教員不足が進む中、こうしたナレッジの損失は、教育力の低下にも直結しかねません。この課題に対し、AIデータ社は、AIと教育データ基盤を組み合わせたソリューション「AI孔明 on IDX」を開発し、教育現場向けに提供を開始しました。■ 教育の“経験”を、AIが引き継ぐという発想AI孔明 on IDXでは、以下のような学校・塾に眠る非構造化データを安全に蓄積・活用可能にします。・教務日誌・生徒対応メモ・授業ノート・テストの作問履歴・生徒アンケートの自由記述・保護者対応の経緯メモ・指導計画案・会議議事録 などこれらをPDF・Word・画像(手書き)※1などの形式でIDXにアップロードし、生成AIが意味ベースで解析・分類。教師が「この生徒のケースに似た過去の事例は?」「この単元で注意すべき点は?」と尋ねると、AI孔明が過去記録の中から該当事例を検索・要約し、提案することができます。■ 主な機能と効果1. ナレッジベースとしての教務記録管理教員の指導メモや授業ノウハウをAIが学習。質問すればAIが答える“教育版・社内チャットAI”として活用。2. 過去の対応事例の検索「保護者からこのような相談を受けた時、過去はどう対応していたか?」と尋ねると、類似事例を提示。3. テスト作成履歴の再活用単元ごとの過去問題・出題意図・模範解答の記録をAIが管理し、新任教員でも効率的にテスト作成可能に。4. 授業計画の引き継ぎ支援退職した教員の授業スタイルや教材選定意図を、AIが新任教員に“ナビゲーション”する。■ 導入現場の声:学校の「知の資産化」が現実にある私立高校では、長年勤めていた教頭の退職を前に、30年分の教務日誌や講演資料、保護者対応メモなどをスキャンしてIDXに保存。AI孔明のPoCを利用し、それらを構造化・タグ付けし、「進学指導における家庭との連携事例」や「部活動中のトラブル対応策」など、特定の文脈で検索できる“校内ナレッジAI”として活用されています。新任教員からは、「前任者の記録がそのまま“相談相手”として残っているようで心強い」「学校の“知”がデジタルで引き継がれる仕組みができた」との声が上がっています。■ なぜ今、ナレッジAIが必要なのか?従来の教育DXは「ペーパーレス化」「LMS導入」など、記録の電子化に留まるケースが大半でした。しかしこれからの教育現場では、“人に依存してきた知見”をいかにして組織全体に展開するかが問われています。AI孔明 on IDXは、生成AIの力を使って、非構造化された教師の知識や経験を「再活用可能な資産」へと昇華させる、国産かつセキュアなナレッジマネジメント基盤です。