¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥À¥ó¥¹¥²ー¥à¡ØClub M Star¡Ù¡¢Pmang¥Á¥ã¥Í¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÆüËÜ½é¥µー¥Ó¥¹¤¬·èÄê¡ªËÜÆü¡¢¥Æ¥£¥¶ー¥µ¥¤¥È¤È¥Æ¥£¥¶ーÆ°²è¤ò¸ø³«

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P[本社:東京都新宿区、代表取締役社長:申 載明 (シン・ジェミョン)]は、韓国のオンラインゲームプラットフォーム「VFUN」にてサービス中のPC向けオンラインダンスゲーム『Club M Star(クラブ・エム・スター)』(以下、クラブ・エム・スター)を、同社が運営するオンラインゲームポータルサービス「Pmang」にてチャネリングサービスすることを決定いたしました。2025年下半期中のチャネリングサービス開始に先駆けて、本日7月17日(木)にティザーサイト及びティザー動画を公開したことをお知らせいたします。

◆ティザーサイトとティザー動画公開!クイズイベントやトピックイベントも開催

『クラブ・エム・スター』は、K-POP、J-POP、洋楽など2,000曲以上を収録したリズムダンスゲームで、カップル結成などのソーシャルコンテンツも提供しています。2012年から続くサービスの歴史がありVALOFEでのサービスとなった2024年3月以降も着実に新曲とアイテムを更新しており、安定したサービスを続けています。

今回公開したティザー動画は、『クラブ・エム・スター』の主要コンテンツを紹介する形で構成された映像です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UMyGyTBZ3PA ]

1次ティザー動画の公開を記念して、クイズイベントを7月31日(木)まで開催いたします。ティザーサイトにて出題されたクイズの回答を「VFUNラウンジ」または「Pmangラウンジ」に投稿し正解すると、正式サービスオープン後に使用できるゲーム内「経験値2倍増加アイテム×1個」と「キャンディー×10個」をプレゼントいたします。

2次ティザー動画公開時にも同じ方式のクイズイベントを行う予定です。

ティザー動画と共に公開したティザーサイトでは、ゲームコンテンツをテーマにしたトピック(毎週更新)に対して、ユーザーが本作に対する期待や意見を書き込める「一行掲示板」を用意しています。

この掲示板を利用したスタンプイベントを事前登録開始前まで実施いたします。掲示板にメッセージを登録した方が画面右下にあるスタンプボタンをクリックすることでスタンプを獲得できます。スタンプはトピック毎に1つ獲得でき、イベント期間中に保有したスタンプの数に応じて、「キャンディー」や「誕生石ラッキーボックス」などのゲーム内アイテムを手に入れることができます。

キャンディーはアイテム購入やイベント参加などに利用できる貴重なアイテムです。いずれのイベントも、参加にはVFUNまたはPmangへのログイン(登録)が必要となりますが、この機会にぜひイベントに参加して報酬を受け取ってください。

Pmangからクイズイベント及びトピックイベントへ参加される方は、下記のお知らせをご確認ください。

https://lounge.pmang.jp/clubmstar/notices/2

・『クラブ・エム・スター』グローバルティザーサイト

https://club-mstar-gl.valofe.com

VALOFEの関係者は、「チャネリングサービスに先立ち、ユーザーの皆様と本作への期待感を共に分かち合えるティザーサイトとイベントを準備しました。今後もグローバルユーザーの皆様と積極的なコミュニケーションを図り、グローバルサービス成功のための基盤を固めていきます」とコメントしました。

『クラブ・エム・スター』は、今年下半期に正式リリースする予定でゲーム開発の仕上げに尽力しています。

◆『Club M Star』とは

オンラインダンスゲーム『Club M Star(クラブ・エム・スター)』が、韓国の人気プラットフォーム「VFUN」からついに日本に登場!K-POP、J-POP、洋楽など多彩な楽曲に合わせてダンスを披露する本作は、リズムゲームとアバター交流を融合させた新感覚のソーシャルリズムゲームです。2012年7月のサービス開始以降、アップデートを重ねながら世界中のファンを魅了してきました。アバターの自由なカスタマイズや、頻繁に追加されるイベントや楽曲により、常に新しい楽しさが提供されています。誰でも気軽に始められる、音楽とダンスの仮想空間をぜひ体験してください!

◆『Club M Star』について

タイトル:Club M Star(クラブ・エム・スター)

ジャンル:オンラインダンスゲーム

運営・開発:VALOFE Co., Ltd.

プラットフォーム:VFUN / Pmang(予定)

対応OS:Windows 10以降

価格:基本無料(アイテム課金)

サービス開始:2025年下半期(予定)

◆VFUNとは

VFUN(https://vfun.valofe.com)は、韓国のゲームパブリッシャーのVALOFEが運営するグローバルゲームプラットフォームです。VFUNは、多様なゲームラインナップや既存ゲームタイトルの再構築を通じて、グローバルにサービスを展開し、ユーザーに幅広いゲーム体験を提供しています。常に新しい挑戦を続けるVFUNは、今後もグローバルな展開を推進していきます。

◆Pmang(ピーマン)とは

Pmang(https://www.pmang.jp)は、株式会社G・O・Pが運営するオンラインゲームポータルサイトです。本格RPGや超リアルFPS、手軽に遊べるブラウザゲームやモバイルアプリなど、基本無料で楽しめる多彩なゲームを提供しています。また、セキュリティ対策も万全で、お客様が安心してプレイできる環境を整えています。Pmangでは今後も新タイトルを続々と追加し、さらに多くのゲームを提供していく予定です。

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P(https://www.gopcorp.co.jp)は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」(https://www.pmang.jp)及び「GAMEcom」(https://customer.gamecom.jp)を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

●コピーライト表記

(C) VALOFE Co., Ltd. (C) Netmarble Neo Corp.