ÌÊÈ¾²ó¼ý¤Î»ÈÍÑºÑ¿©ÍÑÌý¤¬2,500¥ê¥Ã¥È¥ëÆÍÇË¡ª
¡¡
ÌÊÈ¾¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÄ¹Ìî¸©ÈÓÅÄ»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ìî¸¶²ÂÂå»Ò¡¡°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯1·î¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿²ÈÄí¤Î»ÈÍÑºÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ý¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ó¼ýÎÌ¤¬2,500¥ê¥Ã¥È¥ë¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤´²ÈÄí¤ÇÇÓ½Ð¤µ¤ì¤¿¿©ÉÊÌý¤òÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢ÌÊÈ¾¤Î²ó¼ýÅ¹ÊÞ¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿©ÍÑÌý²ó¼ýBOX¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¤Ç²ó¼ý¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©Æâ¤Ç³«»Ï¤·¤¿ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢²ó¼ýÅ¹ÊÞ¤ò½ù¡¹¤Ë³ÈÂç¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÄ¹Ìî¸©¡¦ºë¶Ì¸©¡¦»³Íü¸©¤ò´Þ¤à¹°è¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢16»ÔÄ®Â¼23Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²ó¼ý¤·¤¿»ÈÍÑºÑ¿©ÍÑÌý¤Ï¹ç·×¤Ç2,500¥ê¥Ã¥È¥ë¤ËÃ£¤·¡¢¤³¤ì¤ËÈ¼¤¦CO2ºï¸ºÎÌ¤Ï¡¢¼ùÎð80Ç¯¤Î¥¹¥®¤ÎÌÚÌó468ËÜÊ¬¢¨¤ËÁêÅö¡£²ó¼ý¤·¤¿Ìý¤Ï¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥ª¥Ç¥£ー¥¼¥ëÇ³ÎÁ¤Ø¤ÈºÆÀ¸¤·¡¢ÇÛÁ÷¥È¥é¥Ã¥¯Ç³ÎÁ¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÈÄí¤«¤é¤ÎÇÑÌý²ó¼ý
¡¡¸½ºß¡¢°û¿©Å¹¤ä´ë¶È¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëÂçÎÌ¤Î»ÈÍÑºÑ¿©ÍÑÌý¤Ï²ó¼ý¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤«¤é¤Î²ó¼ý¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¿ÊÅ¸¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÈÌ²ÈÄí¤«¤é¤Î»ÈÍÑºÑ¿©ÍÑÌý¤ÎÁíÇÓ½ÐÎÌ¤ÏÌó10Ëü¥È¥ó¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²ó¼ýÎÌ¤ÏÌó£´Àé¥È¥ó¤È¤µ¤ì¡¢²ó¼ýÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«£´¡ó¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢»ÈÍÑºÑ¿©ÍÑÌý¤òÀìÍÑ¤Î¶Å¸ÇºÞ¤Ç¸Ç¤á¤¿¤ê¡¢»æ¤ËÀ÷¤ß¤³¤Þ¤»¤¿¤ê¤·¤ÆÇÑ´þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ñ¸»¤È¤·¤Æ¤ÎºÆÍøÍÑ¤¬½½Ê¬¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È
¡¡ÌÊÈ¾¤Ç¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ë´Ì¡¦¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡¦¿©ÉÊ¥È¥ìー¤ÎÀìÍÑ²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢»ÈÍÑºÑ¿©ÍÑÌý¤âÅ¹Æ¬¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ²ó¼ý¤·¡¢²ÈÄí¤´¤ß¤Îºï¸º¤È»ñ¸»¤ÎºÆ³èÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌ²ÈÄí¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë»ÈÍÑºÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ýÎÌ¤Ï¾¯ÎÌ¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡ÖÂç¤¤Ê»ñ¸»¡×¤È¤Ê¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼èÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï²ó¼ýÌÜÉ¸3Ëü¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÃ£À®¤ò·Ç¤²¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë³èÆ°¤ò°ìÁØ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹¤Î³µÍ×
¡¦²ó¼ýÊýË¡¡§ÂçÆ¦Ìý¡¢¤Ê¤¿¤ÍÌý¡¢¥³ー¥óÌý¤Ê¤É¤Î¿¢ÊªÀ¤Î¿©ÍÑÌý¤òÍÆ´ï¡Ê¶õ¤¤¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¡Ë¤ËÆþ¤ì¡¢Å¹Æ¬¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¡Ö¿©ÍÑÌý²ó¼ýBOX¡×
¤Ë¤ÆÌµÎÁ¤Ç²ó¼ý¡£
¡¦²ó¼ý¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§Ä¹ÃÓÅ¹¡¢Àé¶ÊÅ¹¡¢¿ÜºäÅ¹¡¢°ðÎ¤Å¹¡¢ÃæÌîÅ¹¡¢¸¢Æ²Å¹¡¢¾åÅÄÅ¹¡¢¿ÛË¬Å¹¡¢±ö¿¬Å¹¡¢Ë²ÊÅ¹¡¢Ì§ÎØÅ¹¡¢°ËÆáÅ¹¡¢¼ãÎ¤Å¹¡¢ÃÉÅÄÅ¹¡¢ÀîÃæÅçÅ¹¡¢Êæ¹âÅ¹¡¢ÉÙ»Î¸«Å¹¡¢¿ÛË¬¥¤¥ó¥¿ーÅ¹¡¢È¬ÅÄÅ¹¡¢ËüÎÏÅ¹¡¢ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÅ¹¡¢ÅÔÎ±Å¹¡¢À¶¿ÜÅ¹
¢£Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î¤´°ÆÆâ
¡¦ÇÑ¿©Ìý¤ÎÇã¼è¤ê¤Þ¤¿¤ÏÌµÎÁ²ó¼ý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²ó¼ýÎÌ¤¬·î100¥ê¥Ã¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Çã¼è¤êÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¯ÎÌ¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÃÏ°è¤ä¾ò·ï¤Ë¤è¤êÇã¼è¤ê¡¢¤Þ¤¿¤ÏÌµÎÁ²ó¼ý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦Á´¹ñÂÐ±þ¡Ê°ìÉôÊÈÃÏ¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¦ÃÏ°è¤ä¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌµÎÁ²ó¼ý¡¢¤Þ¤¿¤Ï²ó¼ý¼«ÂÎ¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡À¤³¤ó¤Ê»ö¶È¼Ô¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡¿
°û¿©Å¹¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó
¿©ÉÊ¹©¾ì¡¦À½Â¤¶È
¥¹ー¥Ñー¡¦¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¶È
´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÇÑ´þÊª½èÍý¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È
¢¨ÇÑ¿©ÍÑÌý¤ò1,000¥ê¥Ã¥È¥ë²ó¼ý¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿¥Ð¥¤¥ª¥Ç¥£ー¥¼¥ëÇ³ÎÁ¡ÊBDF¡Ë¤ÎÀ½Â¤¡¦»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢Ìó2,620¥¥í¤ÎCO2ÇÓ½Ð¤¬ºï¸º¤µ¤ì¤ë¤È»î»»¡Ê2.62¥¥í/¥ê¥Ã¥È¥ë´¹»»¡Ë¡£¤³¤Îºï¸ºÎÌ¤Ï¡¢¼ùÎð80Ç¯¤Î¥¹¥®¤ÎÌÚÌó187ËÜ¤¬1Ç¯´Ö¤ËµÛ¼ý¤¹¤ëCO2ÎÌ¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÇÑÌý²ó¼ýÎÌ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞBDF¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥Ç¥£ー¥¼¥ëÇ³ÎÁ¡ËÀ½Â¤ÎÌ¤ª¤è¤Ó·ÚÌý¤ÎÂåÂØÎÌ¤È¤·¤Æ´¹»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£