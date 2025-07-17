À¤³¦½é¤Î¾¦ÍÑÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê³ËÍ»¹çÏ§¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹Helical Fusion¡¢²Æì¸©¼çºÅ¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖBoost Up OKINAWA2025¡×¤ËºÎÂò
À¤³¦½é¤Î¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ø¥ê¥«¥ë·¿³ËÍ»¹çÏ§¤ò³«È¯¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒHelical Fusion¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO:ÅÄ¸ý¹·ºÈ¡¢°Ê²¼¡ÖHelical Fusion¡×¡Ë¤Ï¡¢²Æì¤Î»º¶È³èÀ²½¡¦ÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²Æì¸©¤Ç¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎµÞÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖBoost Up OKINAWA2025¡×(¼çºÅ¡§²Æì¸©¡¢±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Òeiicon¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¥Ñー¥È¥ÊーÎ°µå¥ß¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò)¤Ë¡¢ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
²Æì¸©Æâ¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤«¤é100·ï¡ÊË¡¿Í/¸Ä¿Í¡Ë¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é¸·Àµ¤Ê½ñÎàÁª¹Í¡¦ÌÌÃÌÁª¹Í¤ò·Ð¤Æ9¼Ò¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢ÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤ä¥»¥ß¥Êー¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤·¡¢²Æì¤Ëº¬º¹¤·¤¿À®Ä¹»Ù±ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Boost Up Okinawa¤Î¥í¥´¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥¤¥áー¥¸
¡ÖBoost Up OKINAWA2025¡×¤È¤Ï
¤¤¤Þ²Æì¸©¤ÎÊú¤¨¤ë½ÅÅÀ²ÝÂê¡Ö¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡¦´Ñ¸÷¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¤Î£´ÎÎ°è¤ÇJ¥«ー¥Ö¤òÉÁ¤¥°¥íー¥Ð¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤òALL²Æì¤¬±þ±ç¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥× ¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£²Æì¤ÈÁ´¹ñ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê²ÆìÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿È¼Áö»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¡¢²Æì¤Ç¤Îµ¯¶È¡¦PoC¡¦»ö¶È²½¤È¡¢²Æì¤Î»º¶È³èÀ²½¡¦ÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æì¸©¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¡¢·ÐºÑ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤ä»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ²½Åù¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÊÑÆ°¤Î·ã¤·¤¤±²Ãæ¤Ë¤¢¤ê¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö²Æì¸©¤Ç¤ÏËÜÅç¡¦Î¥Åç¤òÌä¤ï¤º¡¢ÅÅÎÏ¤òËÜÅÚ¤Ê¤É°è³°¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÒ³²»þ¤Î¶¡µëÉÔ°Â¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥È¤Î¹â¤µ¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢Helical Fusion¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§ºÎÂò»þ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000755.000037194.html)
²Æì¤Ç¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ
¥×¥í¥°¥é¥à»²²Ã¼Ô¤¬°ìÆ±¤Ë²ñ¤¹¤ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢2025Ç¯7·î11Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡ßËü¹ñÄÅÎÂ¡ß²»³Ú¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ë¡¢²Æì¡¦¥³¥¶È¯¤ÎÅÔ»Ô·¿¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡õ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖKOZAROCKS¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Helical Fusion¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¡¢¼èÄùÌò¡¢ÉûCTO¤Î¸åÆ£ ÂóÌé¤¬¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー³«È¯¤Î°ÕµÁ¤äËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー³«È¯¤Î°ÕµÁ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ëHelical Fusion ¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¡¢ÉûCTO¤Î¸åÆ£
Helical Fusion¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¡¢ÉûCTO¤Î¸åÆ£
Boost Up OKINAWA¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖKOZAROCKS¡×¤Î²ñ¾ì¡£
Helical Fusion ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÅÄ¸ý¹·ºÈ¤Î¥³¥á¥ó¥È
2013Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ²Æì¤òË¬¤ì¤Æ¤«¤é¡¢Èþ¤·¤¤¼«Á³¤äÅç¤ÎÊý¡¹¤Î¿ÍÊÁ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢²Æì¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÏÅç¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÎ¥Åç¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬²Æì¤«¤é³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤æ¤¨²Æì¤«¤éÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼çºÅ¼ÔÍÍ¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬Ìî¤Ø¤Î´íµ¡°Õ¼±¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤·¡¢²Æì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢Èþ¤·¤¤¼«Á³¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼«Î©¤ò²Ì¤¿¤¹Ì¤Íè¤ØÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー³«È¯¤Î°ÕµÁ
À¤³¦¤Î¿Í¸ý¤Ï2050Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÌó17²¯¿ÍÁý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¡¢À¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤âÇØ·Ê¤È¤·¤¿À¤³¦Åª¤ÊÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ÎµÞÁý¤ËÂÐ¤·¡¢´ûÂ¸È¯ÅÅÊýË¡¤Î¤ß¤Ç±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¸·¤·¤¤¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤Îµ±¤¤ÈÆ±¤¸¸¶Íý¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¥êー¥ó¤Ç¸úÎ¨À¤Î¹â¤¤È¯ÅÅÊýË¡¤Ç¤¢¤ê¡¢³¤¿åÅù¤«¤éËÉÙ¤ËºÎ¼è²ÄÇ½¤ÊÇ³ÎÁ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢À¤³¦Åª¤Ê²ÝÂê¤òÈ´ËÜÅª¤Ë²ò·è¤¹¤ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ËÍ»¹ç¥×¥é¥ó¥È·úÀß¤ª¤è¤ÓÅÅÎÏ»Ô¾ì¤Ï2050Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦¤ÇÇ¯´Ö5500²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤Î»î»»¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤¬À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëµðÂç»º¶È¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¹ñºÝÅª¤Ê³«È¯¶¥Áè¤â·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー»º¶È¤ò¥êー¥É¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤Îµ»½Ñ¡Ö¥Ø¥ê¥«¥ëÊý¼°¡×
Helical Fusion¤¬³«È¯¤¹¤ë¡Ö¥Ø¥ê¥«¥ë·¿³ËÍ»¹çÏ§¡×¤Ï¡¢´ôÉì¸©¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î³ËÍ»¹ç¤Î¹ñÎ©ÀìÌç¸¦µæµ¡´Ø¡Ö³ËÍ»¹ç²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¤ÇÌó70Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¸¦µæ¤ÎÃÎ¸«¤ò°ú¤·Ñ¤°¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥é¥º¥Þ¸¦µæ¡¦Ï§Àß·×¤È¹©³Ø¸¦µæÀ®²Ì¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢¼ÂÍÑ²½¤ËºÇ¤â¶á¤¤µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
³ËÍ»¹çÏ§¤òÈ¯ÅÅ½ê¤È¤·¤Æ¾¦ÍÑÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³ËÍ»¹çÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢£±.Äê¾ï±¿Å¾¡Ê24»þ´Ö365Æü±¿Å¾²ÄÇ½¤Ê°ÂÄêÀ¡Ë¡¢£².ÀµÌ£È¯ÅÅ¡Ê³°Éô¤Ø½½Ê¬¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò½Ð¤»¤ë¡Ë¡¢£³.ÊÝ¼éÀ¡ÊÃ»´ü´Ö¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡Ë¤È¤¤¤¦¡Ö¾¦ÍÑ³ËÍ»¹çÏ§¤Î»°Í×·ï¡×¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥È¥«¥Þ¥¯Êý¼°¤ä¥ìー¥¶ーÊý¼°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÊ£¿ô¤ÎÊý¼°¤ò³«È¯¤¹¤ë50°Ê¾å¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»°Í×·ï¤ò¡Öº£¤¢¤ëµ»½Ñ¡×¤Ç¼Â¸½²ÄÇ½¤ÊÊý¼°¤Ï¡¢Í£°ì¡Ö¥Ø¥ê¥«¥ëÊý¼°¡×¤òÍÑ¤¤¤ë¥Ø¥ê¥«¥ë·¿³ËÍ»¹çÏ§¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
Helical Fusion¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Î¡Ö¾¦ÍÑ³ËÍ»¹çÏ§¤Î»°Í×·ï¡×¤òËþ¤¿¤¹³ËÍ»¹çÏ§¤ò2030Ç¯Âå¤Ë¼Â¸½¡¢À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ¾¦ÍÑ²½¤·¤Æ¤æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿¿¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¹â¸úÎ¨¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Helical Fusion¤¬³«È¯¤¹¤ëÀ¤³¦½é¤Î¾¦ÍÑÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥Ñ¥ïー¥×¥é¥ó¥È¡ÖHelix KANATA¡×¤Î¥¤¥áー¥¸
³ô¼°²ñ¼ÒHelical Fusion
¢£´ë¶È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Helical Fusion¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡Ö¥Ø¥ê¥«¥ë¼°¡×³ËÍ»¹çÏ§¤ÇÀ¤³¦½é¤Î³ËÍ»¹ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¡Ê¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¡Ë¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
³ËÍ»¹ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ï¡¢¹â¸úÎ¨¤Ç°ÂÁ´¡¦°ÂÄêÅª¤Ê¶¡µë¤¬²ÄÇ½¤«¤ÄCO2¤òÇÓ½Ð¤»¤º¡¢21À¤µª¤òÀ¸¤¤ë²æ¡¹¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë´Ä¶²ÝÂê¤òÈ´ËÜÅª¤Ë²ò·è¤·¤¦¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢¹ñÎ©¸¦µæ½ê¤Î¥¹¥Ô¥ó¥¢¥¦¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¿ô½½Ç¯¤«¤±¤¿ËÄÂç¤Ê³ËÍ»¹ç¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤ò°ú·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¡¢À¤³¦½é¤Î³ËÍ»¹ç¥×¥é¥ó¥È¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ç¤âµ©Í¤ÊÏ§Á´ÂÎ¤Î³«È¯¡¦Àß·×µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í×ÁÇµ»½Ñ¤Î³«È¯ÎÏ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³ËÍ»¹çÍÑ¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¡ÊÄ¶ÅÁÆ³¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤«¤é20²¯±ß¤ÎÊä½õ¤ò¼õ¤±¤Æ³«È¯¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖJ-Startup¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¤³¦½é¤ÎÄ©Àï¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Áー¥à
³ËÍ»¹ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæÊ¬Ìî¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¦ÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤òÅý¹ç¤·¡¢³ËÍ»¹çÏ§¤È¤·¤ÆÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Î¡ÖÏ§Àß·×¡×¤Î¥¹¥¥ë¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¤³¤Î¥¹¥¥ë¤òÍ¤¹¤ë¿Íºà¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÈó¾ï¤Ëµ©Í¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£Helical Fusion¤Îµ»½Ñ³«È¯¤òÎ¨¤¤¤ëCTO¤ÎµÜß·¡¢ÉûCTO¤Î¸åÆ£¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î³ËÍ»¹çÀìÌç¤Î¹ñÎ©¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë³ËÍ»¹ç²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ËÍ»¹çÏ§Àß·×¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¿´¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥Æ¥£¥¢¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñÎ©¸¦µæ½ê½Ð¿È¤Î³ËÍ»¹çÏ§¤Î°ÂÁ´Àß·×¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ä¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤Ç¤â¶âÍ»¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È³«È¯¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ðー¤Ê¤É¡¢À¤³¦½é¤Î³ËÍ»¹çÏ§¼Â¸½¤ò³Î¼Â¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¥³¥¢¿Íºà¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー»º¶È¤ÎºÇ¾åÎ®¤òÃ´¤¤¡¢µ»½Ñ¤Ç¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ëÆüËÜ¤òÆ³¤¯¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£
¡ã³µÍ×¡ä
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾¦ÍÑ³ËÍ»¹çÏ§¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢µ»½Ñ¤Î³«È¯
¡¦ÀßÎ©¡§ 2021Ç¯10·î
¡¦Web¥µ¥¤¥È¡§ https://www.helicalfusion.com
¡¦Youtube¡§https://www.youtube.com/@HelicalFusion
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡ä
¡¦Ã´Åö¡§³ô¼°²ñ¼ÒHelical Fusion ¹ÊóÃ´Åö
¡¦Ï¢ÍíÀè¡§contact@helicalfusion.com
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒHelical Fusion¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹°ìÍ÷ ¡ä
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/89262