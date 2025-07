【日本初上陸】奇跡の果実「GOLDEN SAJI(TM)」　第二弾「純正サジー果汁100％」を7月17日（木）公式販売開始！　ジャパン・フード・セレクション最高賞グランプリ受賞!!

ファビウス株式会社

ファビウス株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:濱崎恵子)は、多様な栄養素を含むことから「奇跡の果実」と称されるサジー。60~70種ほど知られる品種の中から20年の歳月をかけて開発された「GOLDEN SAJI(TM)(ゴールデンサジー(TM))」を日本独占販売にて展開。第一弾「サジーワイン琥珀」はmakuakeにて目標金額の311%を達成。今回、第二弾商品として「純正サジー果汁100%」を2025年7月17日(木)より公式にて発売開始致します。

URL:https://myfabius.jp/shop/products/5002-01-01

サジーとは?

モンゴルでは昔からサジーを「聖なる果実」と呼び、古代ギリシヤ人が戦場での経験から「馬を輝かせる木」と呼んだサジー。ベリーの一種で多様な栄養素がギュッと濃縮されたサジー果実は、皮が破れやすく傷みやすいため収穫は難しく、加工や製造には技術が求められます。そんな生命力あふれる貴重なサジーは、健康をサポートするスーパーフードとしても注目されています。

「GOLDEN SAJI(TM)(ゴールデンサジー(TM))」とは?

約60~70種のサジー品種の中でも、20年かけて開発された「GOLDEN SAJI(ゴールデンサジー)」は、寒暖差の大きい標高1,600mの高山で育つ固有種。たっぷりの日差しと雨の恵みを受け、他の品種よりもポリフェノールや有機酸を多く含むとされています。果実が生まれるまでに3~5年、収穫まで約7年を要し、じっくりと成長。栽培期間中の化学合成薬品・化学肥料・遺伝子組み換えを使用せず、自然の力を生かした栽培を徹底しています。

「純正サジー果汁100%」は日本独占販売でJAPAN Quality

そんなGOLDEN SAJIは全て手摘みで収穫、地下380mの天然水をろ過した精製水で洗浄。その後コールドプレス製法で圧搾し、栄養素をそのままにピューレに加工され、瞬間加熱法で滅菌・殺菌し保管充填します。 その後、日本独占販売のGOLDEN SAJIは、日本に輸出され、JAPAN Qualityの品質で充填、厳しい検査項目を通過し「純正サジー果汁100%」として商品化されます。

GOLDEN SAJI(TM)は、鉄分含有量NO.1*¹ 鉄分の吸収をサポートするビタミンもNO.1*²

GOLDEN SAJIは、フルーツ(生果実)の中で鉄分含有量NO.1*¹。 さらに、鉄分の吸収をサポートするビタミンCやビオチンが果実ストレートジュースの中でNO.1*²。その他栄養素成分は100種類以上を含み、リンゴ酸、キナ酸は食品の中でNO.1*³の 含有量。不足しがちな栄養素を補います。

*1:食品データベース(文部科学省)生果実において。*2:食品データベース、果実ストレートジュースにおいて。*3:食品データベース、食品において。 ※収穫年度により成分は変動します。

GOLDEN SAJI(TM)は、栄養素充足率がTOPクラス*

*生果実

「栄養素充足率」とは、同じ量(100g)を食べたときに、ビタミンやミネラルなどの20種類の栄養素*¹が基準値*²に対してどのくらい含まれているかをインデックス化*³したもの。数値が高ければ高いほど、様々な栄養素がバランスよく高密度に含まれていることを表しています。ゴールデンサジーは国内流通している身近なフルーツ*⁴の中で栄養素充足率がTOPクラス。

*1:20種類の栄養素(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6ビタミンB12、葉酸、パントテン酸、ビオチン、ビタミンC、カリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、銅、n-3系脂肪酸)について。*2:基準値とは、日本人の食事摂取基準(2025年版)における1日当たりの摂取基準(30~49歳女性での推奨量、目安量)。*3:インデックス化として、各栄養素について基準値に対する含有量の割合(%)を算出し、その平均値を採用。*4:国内流通している身近なフルーツ(レモン、キウイフルーツ、いちご、バナナ、かき、みかん、メロン、ブルーベリー、ぶどう)と栄養素の含有量*5を比較。*5:栄養素充足率の計算に使用した各栄養素の含有量 ゴールデンサジーは『分析機関での測定値』、その他のフルーツは『日本食品標準成分表2020年版(八訂)』 計算手法 Darmon N, Darmon M, Maillot M, et al.: A n*trient density standard for vegetables and fruits: nutrients per calorie and nutrients per unit ・栄養素充足率インデックス(%) = { (N1÷R1) ×100 + (N2÷R2) ×100 + ... + (N20÷R20) ×100 } ÷ 20 ・N1~N20:20種類の各栄養素の含有量(たんぱく質、食物繊維、カルシウム、鉄、...ビタミンK) ・R1~R20:それぞれの栄養素に対応する基準摂取量(日本人の食事摂取基準(2025年版)における30~40歳代、女性の推奨量・目安量)。

※収穫年度により成分は変動します。

【2025年7月最高賞グランプリ受賞】

ジャパン・フード・セレクション 審査レポートより総評

ゴールデンサジーという素晴らしい果実の認知度は、まだ発展途上と言えるかもしれません。今回のグランプリ受賞を契機とした積極的な情報発信と多様な提案を通じて、「純正サジー果汁100%」の価値をより多くの人々に届け、市場を牽引するリーディングブランドへと発展されることを審査員一同、心より期待申し上げております。

【推奨】 管理栄養士 奥田千晶さん

忙しい毎日の中で、食事だけで必要な栄養素を毎日バランスよく摂るのは、なかなか難しいもの。栄養素は単体ではなく、互いに支えあいながらチームのように働くため、バランスがとても大切です。その中でも鉄分不足は、スッキリしない日が続いたり、元気のなさとして現れます。 ビタミンCと同時に摂ることで吸収をより高められるため、鉄とビタミンCをより豊富に含むゴールデンサジーを飲むことは、栄養補給に適しています。

商品のご案内

商品名:純正サジー

名称:サジージュース(ストレート)

原材料名:サジー(中国河北省承徳市囲場満族モンゴル族自治県)

内容量:890ml

価格:4,320円(税込)

【会社概要】

社名:ファビウス株式会社

所在地:〒153-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-3 渋谷センタープレイス2階

事業内容:Eコマース、健康食品・美容製品等の企画・開発・酒類の販売

公式サイト:https://fabius.co.jp/

ECサイト:https://myfabius.jp/

問合せ先:pr@fabius.co.jp

電話番号:03-5797-7337

<本件に関するお問い合わせ先>

ファビウス株式会社 広報担当

〒153-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-3 渋谷センタープレイス2階

TEL:03-5797-7337

MAIL:pr@fabius.co.jp