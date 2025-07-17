【アジアNo.1テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」登壇決定】mov/訪日ラボ主催、「THE INBOUND DAY」

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、2025年8月5日（火）にTODAホール＆カンファレンス東京（東京都中央区）にて開催するインバウンドカンファレンス「THE INBOUND DAY 2025 -まだ見ぬポテンシャルへ-」において、合同会社ユー・エス・ジェイ 真田龍一氏の登壇が決定したことをお知らせします。

※合同会社ユー・エス・ジェイ真田氏の講演はオフライン限定となります。

※セッションタイトル及び内容は後日特設サイトにて発表します。

「THE INBOUND DAY 2025」特設ページ

https://event.honichi.com/inbound-day2025/(https://event.honichi.com/inbound-day2025/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=theinboundday-usj)

参加登録ページはこちら

https://biz.q-pass.jp/f/11765/theinboundday2025-registration

「THE INBOUND DAY 」とは

2025年、日本のインバウンド市場は訪日外客数が過去最高の4,020万人に達するとの予測や大阪・関西万博、IR誘致などによる世界からの注目度の高まりから、新たな変革期を迎えています。一方で、コロナ禍を経た現在、市場環境や事業者ごとの課題感、戦略の立て方は大きく様変わりしました。

「THE INBOUND DAY 2025」は、この歴史的な転換点において、インバウンド事業に携わるすべての企業・団体・自治体・個人が一堂に会し、日本が持つ「まだ見ぬポテンシャル」を最大限に引き出すための新たな視点や戦略的アプローチを探求、議論する場です。

初開催となる今回のテーマは「インバウンドとは」。

参加者一人ひとりが、「自分にとって、企業にとって、地域にとってのインバウンドとは何か」「いま、どう向き合うべきか」「どうすれば日本の可能性を最大化できるのか」という問いを持ち帰り、主体的なアクションへとつなげていただきたいと考えています。

合同会社ユー・エス・ジェイ 真田 龍一 氏（通称 Dragon）

合同会社ユー・エス・ジェイ

真田 龍一 氏（通称 Dragon）

マーケティング本部

マーケティングアライアンス部 ディレクター

＜略歴＞

2009年にUSJ入社、インバウンド担当として従事。

【言語】中国語、韓国語、英語、日本語

登壇者一覧

橋下 徹(元大阪府知事・元大阪市長)

溝畑 宏(公益財団法人大阪観光局 理事長)

元谷 一志(アパグループ 社長兼CEO)

ロバート・キャンベル(日本文学研究者、早稲田大学特命教授、せんだいメディアテーク館長)

茂木 健一郎(脳科学者)

真田 龍一(合同会社ユー・エス・ジェイ マーケティング本部 マーケティングアライアンス部 ディレクター)

桜井一宏(株式会社獺祭 代表取締役社長/4代目蔵元)

永妻 玲子(Uber Japan株式会社 モビリティ事業本部 法人事業 マネージング ディレクター)

草刈 美香(Meituan(美団）アウトバウンド広告事業部 日本支社 統括責任者)

廖 天堉 (Tencent Weixin/WeChat Business Group WeChat Pay日本 ビジネスディレクター)

渡邉 賢一(内閣府クールジャパン・プロデューサー)

陳内 裕樹(コミュニティデザイナー 東京都立大学 客員教授)

渡辺 太朗(東京地下鉄株式会社 企業価値創造部次長/LINKTIVITY株式会社 取締役)

李 明載(LINKTIVITY株式会社 東日本事業部長)

大沼 利広(グーグル合同会社 Geoパートナーシップ 日本・中華圏統括)

吉田 瑛仁(株式会社大阪メトロアドエラ インバウンド事業部 部長)

鈴木 俊博(株式会社ドコモ・インサイトマーケティング エリアマーケティング部長)

井上 祐輔(Lime 株式会社 日本政府渉外責任者)

鈴木 康弘(Lime 株式会社 第一営業部 部長)

開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24246/table/911_1_4992b70ca454f9688eb20ea347bddb68.jpg?v=202507170427 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/24246/table/911_2_1999ced30555f274a718e3603e01e5c3.jpg?v=202507170427 ]

こんな方におすすめ

会社概要

- インバウンド戦略の策定・実行に課題を感じている経営者・担当者- 最新の市場動向や成功事例を把握し、事業成長に繋げたい方- 業界のキーパーソンと繋がり、新たなビジネスチャンスを模索したい方- 小売・飲食・宿泊・メーカー・地方自治体・DMO・観光/アクティビティ事業者- インバウンド関連サービス事業者、およびインバウンド業界に興味がある学生

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=theinboundday)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=theinboundday)」の運営

・口コミサイトの運営やノウハウが学べる会員制サイト「口コミアカデミー(https://academy.kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=theinboundday)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=theinboundday)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=theinboundday)」の運営

本件に関するお問い合わせ先

株式会社mov 広報担当

Email: pr@mov.am