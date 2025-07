「ステップゴルフ」を運営するESGホールディングス株式会社が、ザンダー・シャウフェレ選手日本公式応援サイトをオープン！

ステップゴルフ株式会社

総打席数696打席、累計会員数は年内に10万人を超える見込み(現在95,509名)の世界最大級のインドアゴルフスクール「ステップゴルフ」を運営するステップゴルフ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:榎本考修、以下、ステップゴルフ)をグループに持つESGホールディングス株式会社(以下、ESGホールディングス)は、本日2025年7月17日(木)15:00より、ステップゴルフのブランドアンバサダーであるザンダー・シャウフェレ選手の日本公式応援サイトをオープンしました。

東京オリンピックの金メダリストであり、メジャー2勝を誇るザンダー・シャウフェレ選手。その卓越した競技力のみならず、人柄を含めた総合的な魅力は、世界中のゴルフファンから高く評価されています。

ステップゴルフおよびESGホールディングスは、シャウフェレ選手が掲げる「ゴルフをより多くの人々に楽しんでいただきたい」という思いに共鳴し、その理念を国内に広く浸透させていくことを目的に、同選手の魅力を多角的に発信してまいります。

これにより、日本におけるゴルフファンコミュニティのさらなる拡大と活性化を図ってまいります。

また、本日7月17日より、ザンダー・シャウフェレ選手がディフェンディングチャンピオンとして「全英オープン」に臨みます。

ステップゴルフおよびESGホールディングスは、「Go for the next STEP」のスローガンのもと、シャウフェレ選手とともにゴルフというスポーツを通じて、より良い社会の実現に貢献してまいります。

シャウフェレ選手の大会連覇に向けた挑戦を、私たちは全力で応援しております。

【サイト概要】

■サイト名:ザンダー・シャウフェレ 応援サイト

■サイトURL:https://esg-xander.com/

ESGホールディングス株式会社について

【会社概要】

会社名:ESGホールディングス株式会社

代表者:代表取締役 榎本考修(えのもと たかのぶ)

本社所在地:東京都渋谷区桜丘町9-17

設立:2019 年3 月

企業サイト:http://www.esg-holdings.co.jp/

ステップゴルフ株式会社とは

ステップゴルフ株式会社は『いつもの街に、ゴルフを楽しむ庭を持とう。』をコンセプトに、2012 年に東京都昭島市で第一号店を開業し、134店舗、696打席のインドアゴルフスクールを展開しています。累計会員数(95,509名 2025年 7月17日時点)とインドアゴルフスクールでは日本一の規模を誇っています。今後は更なる全国展開に向けた新規出店を予定しており、ゴルフを身近に感じていただける施設を目指しています。また、インドアゴルフスクール事業のみならず、老若男女全ての方々にゴルフというスポーツを通じて、カラダを動かすことの歓びや同じ趣味を持った仲間と過ごす愉しさを実感してもらい、健康的なより良い人生を応援するWell-beingとしての役割へも活動の場を広げていきます。

【会社概要】

会社名:ステップゴルフ株式会社

代表者:代表取締役 榎本 考修(えのもと たかのぶ)

本社所在地:東京都渋谷区桜丘町9-17

設立:2012年11月9日

企業サイト:https://stepgolf-inc.jp/

サービスサイト:https://www.stepgolf.co.jp/