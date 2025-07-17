公開シンポジウム「医療のデジタルツイン構築を目指して」を8月1日(金)に開催します

一般社団法人NeXEHRS

日時： 2025年8月1日(金) 13時30分～15時15分

開催形態：オンサイト＋ ZOOM webinar

参加申し込み必要：https://angex.jp/script/mailform/nexehrsreg/

ご挨拶 河添悦昌

SIP3-D1 「医療機関・ベンダー・システムの垣根を超えた医療データ基盤構築による組織横断的な医療情報収集の実現」研究責任者 （東京大学大学院医学系研究科医療AI・デジタルツイン開発学講座・特任准教授、東京大学医学部附属病院企画情報運営部長）

プログラム

口演（15 分x6）

1 SIP3-D1研究開発の概要と開発状況 研究責任者 河添悦昌

2 電子カルテと部門情報の統合 中村直毅（東北大学病院メディカルITセンター・准教授）

3 FHIRによる医療データの標準化と統合化 大江和彦（（一社）NeXEHRS・代表理事、順天堂大学大学院健康データサイエンス研究科・特任教授）

4 標準テンプレート入力JASPEHR 美代賢吾（国立健康危機管理研究機構システム基盤整備局 医療情報管理部・部長）

5 がん診療情報の統合化と二次利用に向けて 小口正彦（がん研究会有明病院・医療情報部・部長）

6 ベッドサイド情報の自動取得に向けて 結城 崇（（株）最中屋 CEO）、黒田知宏（京都大学医学部附属病院情報企画部・教授）

全体質疑（15分）

閉会の挨拶

名刺交換

問い合わせ先メール：office@nexehrs-cpc.jp

主催：東京大学大学院 医学系研究科 医療AI・デジタルツイン開発学講座

共催：一般社団法人NeXEHRS・日本医療情報学会Terminology研究会

会場：伊藤国際学術研究センター B2F 伊藤謝恩ホール

（東京都文京区本郷７丁目３－１ 東京大学本郷キャンパス内）

アクセス：https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/iirc/ja/access.html(https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/iirc/ja/access.htm)