【ミレー・エ・ベルトー】陽光に熟した“ブラックレモン”が弾ける新作フレグランス「リモーネ ネロ」2025年7月18日（金）発売

株式会社 イー・エフ・インターナショナル

フランス・パリ発フレグランスブランド<MIller et Bertaux(ミレー・エ・ベルトー)>より、イタリア・地中海の豊かな風景と時間のうつろいを描いた「Limone Nero(リモーネ ネロ)」の香りが2025年7月18日(金)に新登場。

LIMONE NERO リモーネ ネロ

地中海のまばゆい風景からインスピレーションを受けて生まれた、Limone Nero(リモーネ ネロ)。

この香りは、まさにイタリアという土地の魂を宿し、きらめくシトラスとウッドが重なり合う個性豊かな香りのシンフォニーを奏でます。

太陽を浴びて熟したレモンの生き生きと、どこか刺激的で、心を瞬時に覚醒させるような香りが爆発的に広がります。そこにそっと重なるのは、潮風の気配と、風にそよぐ花々の瑞々しさと透明感。そしてシダーとムスクのぬくもりある余韻へと導かれます。

朝の涼やかさと昼の灼熱。

光と影が織りなすイタリアの美しい一日が、ひと吹きで肌の上に立ち上ります。

Limone Neroは、時間とともに姿を現す“旅の記憶”。

まるで親しい誰かにだけそっと見せる表情のように、時間が経つにつれてより親密さを増し、共有された秘密のような香り。纏うほどに香りはその人らしさと調和し、やがて“自分自身の香り”へと変化していきます。

ミレー・エ・ベルトー オードパルファン

100mL \19,800(税込)

2mL \660(税込)

2025年7月18日(金)発売

詳細を見る :https://effie.store/products/lothantique-millerbertaux-limonenero

Miller et Bertaux ミレー・エ・ベルトー

ミレー・エ・ベルトーの歴史、それは1985年パリ・マレ地区から。

Francis Miller(フランシス・ミレー)とPatrick Bertaux(パトリック・ベルトー)、アーティストであり、そして大いに“旅”を楽しむ二人が手掛けるフレグランスブランド。

ふたりの生き方そのものがブランドのはじまり。アートと旅、言葉と記憶をたよりに紡がれるフレグランスは、香りという名の詩であり、肌に纏うストーリーです。

メキシコの教会に漂う煙。

異国の市場に咲きこぼれる花々。

東洋の耳元に差された一輪のバラ。



Miller et Bertauxの香りは、彼らの見た世界の断片を閉じ込めたポエティックな旅の記録。性別を問わず、誰の心にも響くように設計されたその香りは、ほんの数滴で感情と空間を揺らがせます。

“Des parfums pour le corps et l’ame, dedicaces à ceux et celles qui choisissent l’equilibre de l’etre et du paraître.”

「身体と魂のための香り──“内面”と“外見”のバランスを大切にする人へ。」

私たちは、社会の中でいつも素の自分をさらけ出せるわけではありません。

「ありのままの自分」と「周囲に見せている自分」との間に、知らず知らずのうちにギャップが生まれることがあります。

すべてをさらけ出さなくても「自分らしさ」を感じられること。

Miller et Bertauxの香りは、そんな繊細なバランスをそっとつなぐ存在でありたいと願っています。

About E.F international 株式会社イー・エフ・インターナショナルについて

フランスを中心にヨーロッパをはじめ、他世界各地から魅力的なフレグランスブランド、生活雑貨ブランドを輸入、販売。本当に良いものだけをお届けすることをモットーに、香りやパッケージだけではなく、素材や使い心地にまで徹底してこだわりセレクトしています。

公式オンラインストア:https://effie.store/

公式Instagram :@e.f.international(https://www.instagram.com/e.f.international/)

<企業情報>

企業名 :株式会社イー・エフ・インターナショナル

所在地 :東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-6

設立 :1989年10月

代表取締役:宮川 和眞

事業内容 :フレグランスブランド、生活雑貨ブランドの輸入、販売