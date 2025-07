NABLAS、日本語ファクトチェック特化型LLMとAIエージェントの研究開発でGENIAC第3期に採択

NABLAS株式会社

AI総合研究所として活動するNABLAS株式会社 (本社 : 東京都文京区本郷、 代表取締役 所長 : 中山 浩太郎、 以下「当社」)は、経済産業省および国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」)が実施する国内生成AI開発の推進プロジェクト(以下「GENIAC」)の第3期において、当社の「Factcheck RM とエージェントの開発研究」が採択されたことをお知らせします。これにより、日本語特化のファクトチェックLLMとAIエージェントの研究開発に対して助成を受け、報道・行政機関での偽・誤情報対策の社会実装を目指すとともに、生成AIが社会に広く浸透する中で、確かで信頼できる調査・ファクトチェック技術の社会実装を推進してまいります。

なお、当社は昨年10月に交付された第2期(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000087.000038634.html)に続き、2度目の採択となります。

■GENIACについて

GENIAC(Generative AI Accelerator Challenge)は、国内の生成AIの開発力強化を目的とし、経済産業省及びNEDOが協力して実施する事業です。主に生成AIのコア技術である基盤モデルの開発に対する計算資源の提供や、データやAIの利活用に向けた実証調査の支援等を行っています。

詳細:https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/geniac/index.html

■採択事業の概要

本事業では、生成AIの普及によりフェイク情報の拡散が社会課題となる中、日本語のファクトチェックに特化したLLMの開発と、AIによる真偽判定からレポート生成までを自律的に行うファクトチェックAIエージェントの開発・実用化を目指します。本取り組みでは、報道機関のテレビ朝日と連携し、実際の報道現場における検証・社会実装を目指します。

■NABLAS株式会社について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38634/table/106_1_05eee2599ae6a5866a1e5ffd9e3c4e35.jpg?v=202507170327 ]

当社は東大発のベンチャーであり、AI人材教育・育成機関、そして最先端のAI技術、特にDeep Learning技術を活用したソリューションを提供するAI総合研究所です。AI人材育成事業では、東京大学で開発したAI人材教育コンテンツと当社でアップデートしたコンテンツを学習環境iLect Systemと共に、AI人材育成サービスとして提供しています。AIコンサル・R&D事業では、AI技術の導入・研究・開発について技術面でのコンサルティング業務を展開し、クライアントの状況に応じてAI技術の導入・開発など技術面でのサービス提供を行っています。AI技術の社会実装を様々な形で実現し、より良い未来を創造するための技術やサービスを探索・創造し続ける存在として、「Discover the gradients, Towards the future」のミッションのもと次世代を支える技術やサービスの開発に取りんでいきます。

■会社概要

社名:NABLAS株式会社

代表者:代表取締役 所長 中山 浩太郎

本社:東京都文京区本郷6-17-9 本郷綱ビル1F

設立:2017年3月

事業内容:AI人材育成事業/コンサルティング/研究開発

URL:https://nablas.com