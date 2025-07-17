２０２５明治安田Ｊ３リーグ後半戦（第26節～第38節）日程発表について
株式会社ザスパ
■スタジアム情報
■チケット問い合わせ先
■２０２５シーズン「ハーフシーズンシート」について
＜着用予定試合＞
明治安田Ｊ３リーグの２０２５シーズン後半戦（第26節～第38節）の試合日程が決まりましたので、お知らせいたします。
■スタジアム情報
正田醤油スタジアム群馬（Shoda Shoyu Stadium Gunma/正田スタ）〔15,190人〕
〒371-0036 群馬県前橋市敷島町66／TEL：027-234-9338
・JR「前橋」駅北口1・3番乗り場より路線バスで「敷島公園バスターミナル」または「競技場入口」下車
・JR「前橋」駅南口（東横イン前より）直行シャトルバス運行（ホームゲーム開催時のみ）
※大人350円、小学生以下200円
■チケット問い合わせ先
株式会社ザスパ
TEL：027-225-2350（月～金/9:30～17:00）※試合開催翌日は休業
E-mail：ticket@thespa.co.jp （メールでのお問合せ）
■２０２５シーズン「ハーフシーズンシート」について
＜対象試合＞
２０２５明治安田Ｊ３リーグ ザスパ群馬 後半戦ホームゲーム
※7/12日(土)AC長野パルセイロ戦以降の9試合
https://thespa.co.jp/news/202506121030/
■２０２５シーズン3rdユニフォームについて
＜着用予定試合＞
第31節 2025年10月12日(日) ヴァンラーレ八戸戦
第32節 2025年10月18日(土) 福島ユナイテッド戦
第33節 2025年10月25日(土) 奈良クラブ戦
（計3試合）
https://thespa.co.jp/news/202507021100/