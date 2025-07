大ブレーク中のCGアニメーション『アメイジングデジタルサーカス』より、ぬいぐるみミラーなど8商品が8月上旬より発売決定！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役CEO:安川 洋)は、大ブレーク中のダークコメディCGアニメーション「The Amazing Digital Circus(アメイジングデジタルサーカス)」のぬいぐるみミラーなど8商品を、2025年8月上旬より販売開始することを発表いたします。

今回、発売が決定した新商品は全8商品です。

・アメイジングデジタルサーカス クリアニコイチキーホルダー

・アメイジングデジタルサーカス ぬいぐるみミラー

・アメイジングデジタルサーカス マルチクリップ

・アメイジングデジタルサーカス トレーディング缶バッジ

・アメイジングデジタルサーカス トレーディングアクリルキーホルダー

・アメイジングデジタルサーカス ダイカットタオル

・アメイジングデジタルサーカス 巾着

・アメイジングデジタルサーカス デコペタステッカー(ポムニ/ジャックス)

販売ページ :https://www.infolens.com/adc-goods202407/

【商品情報】

・アメイジングデジタルサーカス クリアニコイチキーホルダー(ポムニ&ラガタ/ジャックス&ケイン)

話題のアニメーション作品「アメイジングデジタルサーカス」からキーホルダー2つがセットになったクリアニコイチキーホルダーが登場!

磁石がついているので各キーホルダーをつなげることができます。2個セットなので友達と分けてお揃いで持つこともおすすめです。

発売日:2025年8月5日発売予定

価格:各\1,320(税込)

商品サイズ: 約H120×W60×D5 (mm)

・アメイジングデジタルサーカス ぬいぐるみミラー(ポムニ/ジャックス)

話題のアニメーション作品「アメイジングデジタルサーカス」からポムニとジャックスのぬいぐるみミラーが登場!

ボールチェーン付きなのでバッグなどにつけてぬいぐるみキーホルダーとして使うこともできます。

ポーチに入れればミラーとしても大活躍間違いなし!

発売日:2025年8月5日発売予定

価格:各\1,650(税込)

商品サイズ:ポムニ 約H112×W187×D40/ ジャックス 約H145×W110×D40 (mm)

・アメイジングデジタルサーカス マルチクリップ(ポムニ&ラガタ/ジャックス&ケイン)

話題のアニメーション作品「アメイジングデジタルサーカス」からポムニ&ラガタ、ジャックス&ケインのマルチクリップが登場!各2個セットとなります。前髪を留めたりバッグに付けたり、様々な使い方ができます。

発売日:2025年8月5日発売予定

価格:各\1,210(税込)

商品サイズ: 約H40×W50 (mm)

・アメイジングデジタルサーカス トレーディング缶バッジ

話題のアニメーション作品「アメイジングデジタルサーカス」からトレーディング缶バッジが登場!

各キャラクターの豊かな表情がデザインされたお洒落な缶バッジとなっています!

全8種類の中から、何が出るかは開けてみてのお楽しみ!

※全8種のブラインド商品です。

※1BOXの購入で全商品が揃います。

発売日:2025年8月5日発売予定

価格:単品\660(税込)/BOX\5,280(税込)

商品サイズ: 約H56×W56×D3 (mm)

・アメイジングデジタルサーカス トレーディングアクリルキーホルダー

話題のアニメーション作品「アメイジングデジタルサーカス」からトレーディングアクリルキーホルダーが登場!

キャラクターたちがデザインされた可愛らしいキーホルダーとなっています!

全8種類の中から、何が出るかは開けてみてのお楽しみ!

※全8種のブラインド商品です。

※1BOXの購入で全商品が揃います。

発売日:2025年8月5日発売予定

価格:単品\990(税込)/BOX\7,920(税込)

商品サイズ: 約H65×W65×D3 (mm)

・アメイジングデジタルサーカス ダイカットタオル(ポムニ/ジャックス)

話題のアニメーション作品「アメイジングデジタルサーカス」からポムニとジャックスのダイカットタオルが登場!

20cm程の持ち運びしやすいサイズとのタオルです。

発売日:2025年8月5日発売予定

価格:\1,100(税込)

商品サイズ:約H200×W200 (mm)

・アメイジングデジタルサーカス 巾着

話題のアニメーション作品「アメイジングデジタルサーカス」から巾着が登場!

給食袋やコップ袋、お菓子やおもちゃを入れるのにちょうど良いサイズ感で色々な用途にお使いいただけます。

発売日:2025年8月5日発売予定

価格:\1,210(税込)

商品サイズ: 約H280×W180×D70 (mm)

・アメイジングデジタルサーカス デコペタステッカー(ポムニ/ジャックス)

話題のアニメーション作品「アメイジングデジタルサーカス」からポムニとジャックスのデコペタステッカーが登場!

耐水・耐光のクリアシールなのでスマホやタブレット、パソコンなど色々な使い方で楽しめるダイカットステッカーです!

発売日:2025年8月5日発売予定

価格:\495(税込)

商品サイズ: 約H84×W64 (mm)

【The Amazing Digital Circus (アメイジングデジタルサーカス)とは】

2023年10月にYouTubeにて公開された約30分のパイロット版アニメーションが、公開からわずか3カ月で2.5億回視聴を突破した話題のアニメーション作品。各種SNS上ではそのファンタジックですこし不気味な世界観と、クセの強い魅力的なキャラクターたちが話題を呼んでいます。

ある日、主人公「ポムニ」はヘッドセットを装着したところ、老若男女皆が楽しむ場所『アメイジングデジタルサーカス』に突然迷い込む。自分の現実世界での名前も思い出すことが出来ず、混乱するポムニ。舞台監督の「ケイン」に案内されているうちにこの世界の出口の“トビラ”を見つける。

トビラを探す最中でとあるバグが発生し事態は急展開。バグを排除するというケインの不審な行動を目にする。アメイジングデジタルサーカスとは?この世界は一体?ケインの正体とは?

ポムニは無事に抜け出すことができるのか、その運命や如何に…

【「The Amazing Digital Circus」アニメーションはこちら】

https://bit.ly/3FM6yAf

<アメイジングデジタルサーカス 日本公式X>

https://x.com/ADC_Japan

【INFOLENS GEEK SHOPとは】

INFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)は、世界的な人気ゲーム及び映像コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を集めた、国内で手軽にオンライン購入ができるショップです。

2023年3月には池袋パルコ店をオープン。

ジャンルを問わずバラエティに富んだ公式グッズを実際に手に取り購入できる国内最大級のゲームグッズ専門店となっています。

【店舗情報】

<INFOLENS GEEK SHOPオンラインショップURL>

https://geekshop.infolens.com/

<INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店>

所在地:〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

TEL :03-5985-4011

https://geekshop.infolens.com/pages/infolensgeekshop-ikebukuro

【公式X】

インフォレンズギークショップ

https://x.com/INFOLENSGEEK

インフォレンズギークショップ池袋パルコ店

https://x.com/igs_ikebukuro

■インフォレンズ株式会社について

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズを取り扱う正規販売代理店です。

輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

【会社概要】

商号 : インフォレンズ株式会社

代表者 : 代表取締役CEO 安川 洋

本社 : 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 : 2018年10月

事業内容: エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL : https://www.infolens.com

(C) 2025 The Amazing Digital Circus. All rights reserved. The Amazing Digital Circus and Glitch Productions are trademarks or registered trademarks in Australia and/or other countries.