パソナグループ主催「踊って、食べて、つながる日本のオマツリexpo IN 淡路島」に甲南女子大生が″世界の遊び″をテーマにした体験型ブースを出展

甲南女子大学 国際学部国際英語学科(神戸市東灘区)の学生が、7月19日(土)~21日(月・祝)に開催される「踊って、食べて、つながる日本のオマツリexpo IN 淡路島 」に参加します。株式会社パソナと連携して運用している国際英語学科のプログラム「グローバルビジネスプログラム」の活動の一環として、"世界の遊び"をテーマにした体験型ブースを出展します。国際英語学科では、2025年度より株式会社パソナと連携しながら学科独自のプログラムである「グローバルビジネスプログラム」を運営しています。グローバルビジネスに必要なスキルを理解し、知識を身につけることを目標としている「グローバルビジネスと文化Ⅰ」の授業では、パソナグループ社員とともに"世界の遊び"について調査を実施し、学生ならではの視点も活かした議論をしました。授業を通じて選定した4カ国のさまざまな遊びを体験型ブースとして、7月20日(日)・21日(月・祝)の2日間出展します。「グローバルビジネスと文化Ⅰ」の受講生である国際英語学科の2年生17名(20日:8名、21日:9名)が中心となり、2日間ブースを運営する予定です。\学生企画!/当日体験できる遊び(国)について①イギリス 「Painting face on egg」卵にイギリスにちなんだ絵を描こう!イースターが起源。②インド 「Snakes & Ladders」遊びへびとはしごのゲーム。約400年前にできたヒンドゥー教の教えをゲームを通して教えるためのゲーム。③コロンビア 「Jacks」ボールを投げて下に散らばるキャンディをつかむ。起源は古代ローマギリシャでスペインを通じて植民地時代に南米に伝わったゲーム。④ベルギー 「Chamboule tout」(シャンブルトゥ)日本語で「すべてをひっくり返す」という意味。缶のピラミッドに離れたところからボールを投げる。■「踊って、食べて、つながる日本のオマツリexpo IN 淡路島」イベント概要・日程: 2025年7月19日(土)~7月21日(月・祝) 11:00 ~18:00※『AWAJI EXPO ROAD』期間内・料金: 大人(中学生以上) 450円(前売り 350円)/子ども 無料・公式サイト: https://www.pasonagroup.co.jp/event/omatsuri_expo/ ・開催地: 夢舞台サスティナブル・パーク(兵庫県淡路市夢舞台1-32)・主催: パソナグループAWAJI EXPO ROAD 事務局▼イベント・取材に関するお問い合せパソナグループ AWAJI EXPO ROAD 事務局E-mail: info-exporoad@pasonagroup.co.jp▼本件に関する問い合わせ先甲南女子大学 入試・広報部 入試・広報課(広報部門)住所:〒658-0001 兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23TEL:078-413-3130メール:koho@konan-wu.ac.jp【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/