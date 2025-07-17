アプリ「基本情報技術者試験対策：Steady IT Study」がアップデート！令和７年度の過去問追加！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325342&id=bodyimage1】
Online IT Service（運営：リンク株式会社）は2025年7月17日（木） より、iOS/Android向けアプリ「基本情報技術者試験対策：Steady IT Study」に、令和7 年度基本情報技術者試験の過去問を追加するアップデートを実施いたしました。
◆「基本情報技術者試験対策：Steady IT Study」アップデート詳細
令和7年度の過去問を収録！
令和7年度基本情報技術者試験（午前試験、科目A試験）の過去問と解説を追加！試験対策もこれでバッチリ！
◆「基本情報技術者試験対策：Steady IT Study」とは
４択形式で出題される基本情報技術者試験問題に答えていくことで、ゲーム感覚で楽しみながらシステムエンジニアやプログラマーの基礎スキルを学ぶことができるアプリです。
◆「基本情報技術者試験対策：Steady IT Study」の特徴
・総勢24人の個性豊かなキャラクターがプレイヤーの勉強をサポート
・分類別、過去問別で問題にチャレンジできる
・レーダーチャートで苦手分野を集中対策
・スキマ時間にオフラインで勉強可能
・用語集で関連用語を簡単検索
【アプリ概要】
アプリ名：基本情報技術者試験対策：Steady IT Study
ジャンル：基本情報技術者試験対策アプリ
価格：\200
対応OS：iOS/Android
公式サイトURL：https://sites.google.com/online-it-service.net/home/Steady-IT-Study-App/FE
【配信URL】
AppStore
https://itunes.apple.com/jp/app/id6737090112
GooglePlay
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SteadyITStudyFE
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325342&id=bodyimage2】
配信元企業：リンク株式会社
Online IT Service（運営：リンク株式会社）は2025年7月17日（木） より、iOS/Android向けアプリ「基本情報技術者試験対策：Steady IT Study」に、令和7 年度基本情報技術者試験の過去問を追加するアップデートを実施いたしました。
◆「基本情報技術者試験対策：Steady IT Study」アップデート詳細
令和7年度の過去問を収録！
令和7年度基本情報技術者試験（午前試験、科目A試験）の過去問と解説を追加！試験対策もこれでバッチリ！
◆「基本情報技術者試験対策：Steady IT Study」とは
４択形式で出題される基本情報技術者試験問題に答えていくことで、ゲーム感覚で楽しみながらシステムエンジニアやプログラマーの基礎スキルを学ぶことができるアプリです。
◆「基本情報技術者試験対策：Steady IT Study」の特徴
・総勢24人の個性豊かなキャラクターがプレイヤーの勉強をサポート
・分類別、過去問別で問題にチャレンジできる
・レーダーチャートで苦手分野を集中対策
・スキマ時間にオフラインで勉強可能
・用語集で関連用語を簡単検索
【アプリ概要】
アプリ名：基本情報技術者試験対策：Steady IT Study
ジャンル：基本情報技術者試験対策アプリ
価格：\200
対応OS：iOS/Android
公式サイトURL：https://sites.google.com/online-it-service.net/home/Steady-IT-Study-App/FE
【配信URL】
AppStore
https://itunes.apple.com/jp/app/id6737090112
GooglePlay
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SteadyITStudyFE
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