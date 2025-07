アプリ「Steady IT Study ITパス」がアップデート！令和７年度の過去問・新衣装追加！

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325337&id=bodyimage1】Online IT Service(運営:リンク株式会社)は2025年7月10日(木) より、iOS/Android向けアプリ「Steady IT Study ITパス」に、令和7年度ITパスポート試験の過去問追加、キャラクター新衣装を追加するアップデートを実施いたしました。◆「Steady IT Study IT パス」アップデート詳細令和7年度の過去問を収録!令和7年度の過去問と解説を追加!試験対策もこれでバッチリ!キャラクター新衣装追加!令和7年度の過去問をクリアすると、キャラクターの新衣装開放!?◆「Steady IT Study ITパス」とは4択形式で出題されるITパスポートの試験問題に答えていくことで、ゲーム感覚で楽しみながらITの基礎知識を学ぶことができるアプリです。【アプリ概要】アプリ名:Steady IT Study ITパスジャンル:ITパスポート試験対策アプリ価格:無料(広告表示あり)対応OS:iOS/Android公式サイトURL : https://sites.google.com/online-it-service.net/home/Steady-IT-Study-App/ITpass【配信URL】AppStorehttps://itunes.apple.com/jp/app/id6479285360Google Playhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.SteadyITStudyITpass【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325337&id=bodyimage2】

