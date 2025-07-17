アプリ「Steady IT Study ITパス」がアップデート！令和７年度の過去問・新衣装追加！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325337&id=bodyimage1】
Online IT Service（運営：リンク株式会社）は2025年7月10日（木） より、iOS/Android向けアプリ「Steady IT Study ITパス」に、令和7年度ITパスポート試験の過去問追加、キャラクター新衣装を追加するアップデートを実施いたしました。
◆「Steady IT Study IT パス」アップデート詳細
令和7年度の過去問を収録！
令和7年度の過去問と解説を追加！試験対策もこれでバッチリ！
キャラクター新衣装追加！
令和7年度の過去問をクリアすると、キャラクターの新衣装開放！？
◆「Steady IT Study ITパス」とは
４択形式で出題されるITパスポートの試験問題に答えていくことで、ゲーム感覚で楽しみながらITの基礎知識を学ぶことができるアプリです。
【アプリ概要】
アプリ名：Steady IT Study ITパス
ジャンル：ITパスポート試験対策アプリ
価格：無料（広告表示あり）
対応OS：iOS/Android
公式サイトURL : https://sites.google.com/online-it-service.net/home/Steady-IT-Study-App/ITpass
【配信URL】
AppStore
https://itunes.apple.com/jp/app/id6479285360
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SteadyITStudyITpass
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325337&id=bodyimage2】
配信元企業：リンク株式会社
Online IT Service（運営：リンク株式会社）は2025年7月10日（木） より、iOS/Android向けアプリ「Steady IT Study ITパス」に、令和7年度ITパスポート試験の過去問追加、キャラクター新衣装を追加するアップデートを実施いたしました。
◆「Steady IT Study IT パス」アップデート詳細
令和7年度の過去問を収録！
令和7年度の過去問と解説を追加！試験対策もこれでバッチリ！
キャラクター新衣装追加！
令和7年度の過去問をクリアすると、キャラクターの新衣装開放！？
◆「Steady IT Study ITパス」とは
４択形式で出題されるITパスポートの試験問題に答えていくことで、ゲーム感覚で楽しみながらITの基礎知識を学ぶことができるアプリです。
【アプリ概要】
アプリ名：Steady IT Study ITパス
ジャンル：ITパスポート試験対策アプリ
価格：無料（広告表示あり）
対応OS：iOS/Android
公式サイトURL : https://sites.google.com/online-it-service.net/home/Steady-IT-Study-App/ITpass
【配信URL】
AppStore
https://itunes.apple.com/jp/app/id6479285360
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SteadyITStudyITpass
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