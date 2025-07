パーク開業当初から大人気の 『スヌーピー・スタジオ』 のリニューアルオープンを祝って、スヌーピーと『PEANUTS』の仲間たちを愛するファンとクルーが大集合！２０２５年７月１８日（金） リオープン

合同会社ユー・エス・ジェイ



本日7月17日(木)、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、パーク開業当初からあらゆる世代に愛され続けているスヌーピーと『PEANUTS』の仲間たちの世界を堪能できるエリア『スヌ―ピー・スタジオ』リニューアルの体験内容を報道陣に公開しました。

『スヌーピー・スタジオ』 リニューアルオープン

本日午前7時45分頃、パワーアップした『スヌーピー・スタジオ』をお祝いするため駆け付けた「スヌーピー」、「チャーリー・ブラウン」、「ルーシー」、「サリー」と、スヌーピーと『PEANUTS』を愛するファンたち、そしてスヌーピー・エリアのクルーが一堂に会し、スペシャル・グリーティングでお祝い。スヌーピーたちは、ハッピーな空気が満ち溢れる愛らしいダンスを披露した後、集まったファンと写真撮影で盛り上がり、進化した『スヌーピー・スタジオ』のオープンを祝いました。

『PEANUTS』コミックの誕生75周年となるアニバーサリーイヤーの今年、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけでしか体験できない、愛らしくてイマジネーションにあふれた体験がパワーアップした『スヌーピー・スタジオ』は、明日7月18日(金)にリニューアルオープンいたします。

本日のスペシャル・グリーティングの様子『スヌーピー・スタジオ』外観■ 新ライド・アトラクション『スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー』大公開!

変装が得意なスヌーピーがパイロットに扮する大人気キャラクター「フライング・エース」のストーリーを堪能できる『スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー』を大公開!デザインやストーリー性を一新し、全く新しい体験をお届けする本アトラクションは、『PEANUTS』の世界を存分に楽しめ、また、天候を気にすることなく快適に楽しめる室内型のライド・アトラクションです。『PEANUTS』のコミックの中へ全身で飛び込み、トレードマークの赤い屋根の犬小屋に乗って、「フライング・エース」と宿敵レッドバロンを探すためにフルスピードで駆け巡る、“超興奮”の冒険の旅をお楽しみください。

■ 愛らしいスヌーピーと一緒にフォト撮影とグリーティングが楽しめる空間が誕生!新フォト・スポット『スヌーピー・フォト・オポチュニティ』~ビーグル・スカウト・キャンプグラウンド~

スヌーピーがリーダーを務める探検隊「ビーグル・スカウト」の世界を表現したキャンプ場が『スヌーピー・スタジオ』内に“映画セット”として新登場!新フォト・グリーティング『スヌーピー・フォト・ オポチュニティ』~ビーグル・スカウト・キャンプグラウンド~では、「ビーグル・スカウト」の衣装を着た愛らしいスヌーピーと一緒に楽しいフォト撮影とグリーティングを開催。スヌーピー隊長と一緒に思いっきり探検を楽しもう!

※『スヌーピー・フォト・オポチュニティ』ステッカー付

販売場所:スヌーピー・フォト・オポチュニティ横カウンター

■スヌーピーと『PEANUTS』の仲間たちと思い思いに楽しめるプレイランドには、写真スポットもいっぱい!

幅広い世代の方が“NO LIMIT!”に楽しめるプレイランドには全身で楽しむスポットや、スヌーピーの仲間になりきれる写真スポットがいっぱい!『PEANUTS』コミックの中でも見覚えのあるシーンやエピソードを感じながら、思い思いの体験を見つけ、ストーリーに入り込んで楽しむことができます。

■ パワーアップした『スヌーピー・スタジオ』を先行体験した『PEANUTS』ファンのコメント

「スヌーピーがめちゃくちゃ可愛くて、大好きすぎて…!『スヌーピー・スタジオ』には、子どもの頃からの思い出がたくさんありますが、ここに来ると懐かしくて嬉しい気持ちになります。新しくなったコースターは、フライング・エースと一緒に嵐のなかを飛んでるみたいで、音の迫力も以前より増した気がして、可愛いのにスリル満点でした!」(東京都在住/女性)

「子どもの頃、初めて『スヌーピー・スタジオ』に入った瞬間を思い出しました。新しい発見が色々あって、思い出を更新したような、新鮮な気持ちです! 75周年の『PEANUTS』が、いろんなところで盛り上がるのが楽しみです!」「『スヌーピー・スタジオ』に入った瞬間、おかえり!ただいま!みたいな気持ちになって、心が明るくなりました。」(男女グループ/大阪府在住)

「スヌーピーが可愛くて、楽しい!リニューアル前も親子で来ていましたが、子どもが大きくなったので、今日は一緒にコースターを楽しめたのがすごく嬉しかったです!」(親子/大阪府在住)

■ 『超 スヌーピー・フェスタ』開催中! 『PEANUTS』コミック誕生75周年の記念日に、スペシャルなショー・グリーティングで『PEANUTS』ギャングの仲間たちをお祝いしよう!

『PEANUTS』コミック誕生75周年の記念日、2025年10月2日(木)に、特別なスペシャル ショー・グリーティングを開催いたします。“超ハッピー”でごきげんなグリーティングに参加して、スヌーピーと『PEANUTS』ギャングの仲間たちにとって大切なお誕生日をユニバーサル・スタジオ・ジャパンでお祝いしましょう。

開催場所:『スヌーピー・フォト・オポチュニティ』~ビーグル・スカウト・キャンプグラウンド~

開催日:時間未定、2025年10月2日(木)のみ

◆『PEANUTS』75周年について

しあわせは...75年。1950年、チャーリー・ブラウンやスヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングが初めて世の中に紹介されました。以来75年、PEANUTSは世界的な現象となり、受賞歴のあるアニメーション・コンテンツ、ステージショーやライブ体験、注目のコラボレーション、リテールプログラムを世界中で展開しています。芸術家、音楽家、哲学者、そしてファンは、70年以上にわたってチャールズ・シュルツ氏の創作にインスピレーションを受けてきました。そして、人間の経験をとても美しく、かつシンプルに表してくれる、この愛すべきキャラクターたちに終わりはありません。

◆ピーナッツとは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングたちは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

◆ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

