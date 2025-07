サンエックスキャラクターのぬいぐるみと一緒に過ごせるスマートフォン向けアプリ新サービス「ただいま～リラックマとすみっコとわたし～」配信決定！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(東京都千代田区、以下 サンエックス)は、株式会社イエローブルー(東京都港区、代表取締役社長 高谷慎太郎)が、イマジニア株式会社(東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲)の協力のもとで当社が保有するキャラクターの使用許諾を得て、サンエックスの大人気キャラクターのぬいぐるみと一緒に過ごせるスマートフォン向けアプリ「ただいま~リラックマとすみっコとわたし~」が2025年8月上旬にリリースされることをお知らせします。そして、本日7月17日(木)よりApp Store 、 Google Play にて事前登録を開始予定です。

■「ただいま~リラックマとすみっコとわたし~」について

~ストーリーから広がる、“ぬいぐるみと暮らす”世界~

「ただいま~リラックマとすみっコとわたし~」は、街の小さなおもちゃ屋さんで出会ったぬいぐるみと過ごす不思議な物語です。自分自身がお人形となって、特別な魔法がかかったお気に入りのぬいぐるみと一緒にドールハウスで過ごす体験を提供します。

~リラックマやすみっコぐらしなどの人気キャラクターのぬいぐるみが登場~

登場するぬいぐるみは、リラックマやすみっコぐらしなどのサンエックスの人気キャラクター。

お買い物を楽しみ、お人形とドールハウスを想い想いにコーディネートし、可愛いぬいぐるみとふれあう体験ができます。

■ 今後の展開

豪華特典がもらえる事前登録キャンペーンの他、公式サイト、公式Xを通じて最新情報の発信を予定しています。詳細は公式サイト、公式Xをご確認ください。

■サービス概要

正式名称: ただいま~リラックマとすみっコとわたし~

対応端末: iPhone/Android

対応言語: 日本語

対応地域: 日本

サービス開始: 2025年8月上旬

価格: ダウンロード無料(アプリ内課金あり)

ジャンル: コミュニケーションゲーム/ソーシャルエンターテイメント/着せ替え遊び

著作権表記: (C)︎ 2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

Supported and Licensed by Imagineer

(C)︎ 2025 YELLOWBLUE Inc. All Rights Reserved.

公式サイト: https://tadaima.info

公式X: https://x.com/tadaima_2025

※ Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。

※ iOSは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※ 記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※ 画像は開発中のものです。今後変更となる場合があります。

※ 記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

※ 事前登録開始日は、アプリの審査状況により変更になる可能性があります。

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.