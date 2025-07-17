プレゼントキャンペーンのご案内 Reloop BUDDY / 銀座十字屋ディリゲント事業部
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325373&id=bodyimage1】
このたび、弊社取り扱いのドイツReloop（リループ）ブランドの製品につきまして、Buddy用のケースプレゼントキャンペーンを実施いたします。
■ ニュースページ
https://dirigent.jp/blog/buddy-case-campaign
Buddyケースプレゼントキャンペーン
期間中、Reloop Buddyのご購入者様を対象に、Reloop純正専用ケース（11,000円相当）を抽選で10名様にプレゼントいたします。
【キャンペーン概要】
- ご購入対象期間：2025年7月1日（火）～ 2025年8月31日（日）
- キャンペーン応募期間：2025年7月11日（金）～ 2025年8月31日（日）
対象製品：Reloop BUDDY
https://dirigent.jp/reloop/buddy
プレゼント品：Premium Compact Controller Bag
プレゼント品詳細ページ：https://dirigent.jp/reloop/premium-compact-controller-bag
以上となります。
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
このたび、弊社取り扱いのドイツReloop（リループ）ブランドの製品につきまして、Buddy用のケースプレゼントキャンペーンを実施いたします。
■ ニュースページ
https://dirigent.jp/blog/buddy-case-campaign
Buddyケースプレゼントキャンペーン
期間中、Reloop Buddyのご購入者様を対象に、Reloop純正専用ケース（11,000円相当）を抽選で10名様にプレゼントいたします。
【キャンペーン概要】
- ご購入対象期間：2025年7月1日（火）～ 2025年8月31日（日）
- キャンペーン応募期間：2025年7月11日（金）～ 2025年8月31日（日）
対象製品：Reloop BUDDY
https://dirigent.jp/reloop/buddy
プレゼント品：Premium Compact Controller Bag
プレゼント品詳細ページ：https://dirigent.jp/reloop/premium-compact-controller-bag
以上となります。
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
プレスリリース詳細へ