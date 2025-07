ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥²ー¥à¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÀ¤³¦¤Ø¡ª¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¹â¹»À¸³è¤ò¥±¥ó¥«¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿ÀÄ½Õ¡ØTroublemaker¡Ê¥È¥é¥Ö¥ë¥áー¥«ー¡Ë¡Ù¤ÇÂÎ´¶¤»¤è¡ª

SOFTSOURCE PTE LTD(C) Gamecom Team & Freedom Games. Licensed to and published by Soft Source Pte Ltd. All Rights Reserved.

さあ、学校へ行こう!



シンガポールを拠点とするのパブリッシャー Soft Source は、デベロッパー Gamecom Team、

パブリッシャー indie.io とタッグを組み、インドネシア発の人気タイトル

『Troublemaker(トラブルメーカー)』を、

Nintendo Switch 向けに全世界で発売できることを心から楽しみにしています。



発売日は 2025年7月31日(木) に決定!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=thVrlVqF81w ]

東南アジアのゲームカルチャーを世界へ!



Soft Sourceは、東南アジアの開発スタジオとのコラボレーションに常に情熱を注いでおり、素晴らしいゲームをより多くのプレイヤーに届けることを使命としています。

『Troublemaker』は、『龍が如く』(RGG Studio) や 『Bully』(Rockstar Games) にインスパイアされた、インドネシアの高校を舞台にした、殴り合い上等のアクションアドベンチャーです!

『Troublemaker(トラブルメーカー)』

あなたは、インドネシアの名門高校に転校してきたばかりの少年、ブディ。

そんな彼が挑むのは、人生で最も重要で、時に最も恐ろしい場所――それが「高校」!

学校に通い、新しい仲間と出会い、宿敵と拳を交わしながら、絶対にやってはいけないのは――

オカンにガッカリされること!(逮捕や退学なんてもってのほか!)

Go to school(さあ、学校へ行こう)

名作ビート‘エムアップにインスパイアされた『Troublemaker(トラブルメーカー)』は、インドネシア最強のティーンエイジャーたちが火花を散らす――“校庭”という名の戦場を舞台にした、爽快アクションゲーム!

殴って、蹴って、ぶっ飛ばせ!



30種類以上のド派手なアクションを駆使して、スクールカーストの頂点を目指せ!



仲間だろうがライバルだろうが、生き残るのはひとりだけ!

Make friends(仲間を作れ)

ブディは一人じゃない。彼には“Parakacuk(パラカチュク)”という仲間たちがいる!



クールな学級委員長 ラニ は頭脳派、パワー担当の ザエネル、そして……ボビー はボビーなりにがんばってる。



この4人で、毎日が試練だらけの“普通の”高校生活に立ち向かう!

(Don’t) die trying(命を落とす覚悟で…いや、やっぱ死なないで)

バトルは痛快!でも時には冷静に。

あまりに無茶をするとアザが増えるばかり。

たまにはスローダウンして、のんびり校内を散策しよう。



隠された20種類のコレクタブルアイテムを集めるのも楽しい!

ゲーム情報:

タイトル:『Troublemaker(トラブルメーカー)』

プラットフォーム:Nintendo Switch

ジャンル:アクション・アドベンチャー

プレイ人数:シングルプレイヤー

対応言語(字幕):こちらのゲームは英語/インドネシア語(Bahasa Indonesia)/日本語の字幕に対応しております。

Gamecom Teamについて



Gamecom(https://gamecomteam.com/)は2014年、なんと高校の開発チームとしてスタート。2020年には正式なゲームスタジオとして生まれ変わりました。

「インドネシアから世界へ!」を合言葉に、インディーゲームの限界を突破するべく挑戦を続けています。得意ジャンルは、アクションたっぷりで、ちょっぴりユーモアも効いたゲーム制作!

indie.ioについて



indie.io(https://www.indie.io/)は、情熱あふれるゲーマー・開発者・メディアのスペシャリスト集団。

インディーゲームをより早く、より多くの人に届けることに全力を尽くしています。

業界経験40年以上の知見を活かし、最強のローンチとその先のサポートを提供します!



Soft Source Publishingについて

Soft Source Pte Ltd(https://www.softsourcepublishing.com/)はシンガポールに拠点を置くパブリッシャーで、国際的なゲーム開発者やパブリッシャーからアジア向けにプレミアムなローカライズコンテンツを提供することに注力しています。最近では、『Sorry We’re Closed』や『Universe For Sale』、そして『DreadOut Remastered Collection』や『Everdream Valley』など、さまざまなゲームを発売・リリースしています。

