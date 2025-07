株式会社バッファロー

株式会社バッファロー(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO:牧 寛之、以下バッファロー)は、Instagramのバッファロー公式アカウントにてプレゼントキャンペーンを開始しました。本アカウントをフォローし、対象のキャンペーン投稿にいいねを押していただいた方の中から抽選で、7月にかけて7名様に、夏休みをもっと便利、快適にお過ごしいただける商品のセットが当たります。

プレゼントのスマートトラッカーは2枚セットなので、旅行で荷物が増えることによる置き忘れ防止で、財布だけでなく旅行鞄に入れるなど、使い道が広がります。もう一つのプレゼントは、スマートフォンとイヤホンなどのアクセサリーを同時に急速充電できる2ポートのUSB Power Delivery(以下USB PD)対応AC充電器です。コンセントプラグを収納できるので周りの物を傷付けづらく、旅行に持って行きやすいのが特長です。Type-AとType-Cの2個口なので、コンセントが少ない宿泊施設でも安心です。

キャンペーン概要

キャンペーン名

夏休みの旅行のお供に!プレゼントキャンペーン

賞品

・スマートトラッカー2枚組「BSST01BK/N2(https://www.buffalo.jp/product/detail/bsst01bk_n2.html)」

・USB PD対応AC充電器(2ポートタイプ)「BSACPD2010C2WH(https://www.buffalo.jp/product/detail/bsacpd2010c2wh.html)」

※上記商品をセットで7名様にプレゼント

キャンペーン期間

7月23日(水)23:59まで

当選賞品の発送予定

2025年8月中旬

応募方法

・Instagramのバッファロー公式アカウント(@buffalo_jp_info)をフォロー。

・キャンペーン投稿を「いいね」。

・当選された方にはキャンペーン終了後に、賞品発送先確認のためにDMをお送りいたします。

Instagram :https://www.instagram.com/p/DMMPxzBtYqBプレゼントその1スマートトラッカー2枚組「BSST01BK/N2」

・iPhoneやiPadの「探す」アプリに対応

※Android端末ではご利用いただけません。

・プッシュ通知で置き忘れ防止

・音を鳴らして置き場所を特定する

・財布に収めやすいカードサイズ

・汗や雨に強い防水等級「IPX6」

・最大3年のバッテリー寿命(※)

※電池寿命は、製造から最大3年間です(気温25℃で一日2回ブザーを鳴らした場合の目安)。本製品は、5~35℃での使用を推奨します。高温での保管は電池寿命が短くなります。電池交換はできません。

商品ページ BSST01BK/N2 :https://www.buffalo.jp/product/detail/bsst01bk_n2.htmlプレゼントその2USB PD対応AC充電器「BSACPD2010C2WH」

・Type-C×1ポート+Type-A×1ポートで

スマホとアクセサリーを同時に急速充電

・小型・軽量

・持ち運びに便利なコンセントプラグ収納設計

・隣接するコンセントに干渉しにくいスリム筐体

商品ページ BSACPD2010C2WH :https://www.buffalo.jp/product/detail/bsacpd2010c2wh.html

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market. Pricing and availability in other regions may vary.