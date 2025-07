Amazonギフトカードやカタログギフトが当たる！　広告ブロックアプリ「アドクリーナー」ユーザーアンケートキャンペーンを実施

キングソフト株式会社(本社:東京都港区、代表取締役会長兼社長:馮 達、以下、キングソフト)は、広告ブロックアプリ「アドクリーナー」において、サービスの向上を目的としたユーザーアンケートキャンペーンを8月19日(火)まで実施いたします。アプリより、簡単なアンケートに回答いただいた方の中から抽選で豪華賞品をプレゼントいたします。・アドクリーナー サービスサイト https://www.kingsoft.jp/adcleaner/ また、これまでAndroid版のみ搭載されていた「ブロック履歴確認機能」がiOS版にも実装されたほか、要望の多かった「Android TV」搭載テレビ向けアプリ「アドクリーナー for Android TV」の提供も開始いたしました。これにより、見逃し配信アプリをTVで視聴しているユーザーも広告ブロックアプリ「アドクリーナー」を使用して快適に視聴を楽しむことができるようになりました。キャンペーンについてキャンペーンページより、アドクリーナーの感想や利用状況に関するアンケートに回答いただいた方の中から抽選で23名様にAmazonギフトカードやカタログギフトをプレゼントいたします。・キャンペーン期間2025年8月19日(火)まで・キャンペーンページhttps://www.kingsoft.jp/adcleaner/info/adc-campaign/id=1866・応募要項・ご応募はお一人様1回のみとさせていただきます。・応募の権利は本人に限ります。他人に応募の権利を譲渡または換金・変更することはできません。賞品のお引き渡しは日本国内に限らせていただきます。・ご応募は日本国内にお住まいの方でかつ当選の連絡先が日本国内の方に限らせていただきます。なお、当選者の都合により賞品がお届けできない場合、その時点で当選は無効とさせていただきます。・賞品の内容、仕様は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。・当選者の発表は、当選者へのメールでのご連絡をもって代えさせていただきます。※迷惑メール防止機能をご利用の場合はメールが迷惑メールフォルダやゴミ箱に自動的に振り分けられている可能性がありますので、一度ご確認頂きますようお願いいたします。・本キャンペーンの内容は、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。・本キャンペーンに関するお問い合わせは、アドクリーナーユーザーサポート窓口【adcleaner@kingsoft.jp】までお願いいたします。「ブロック履歴確認機能」について広告をブロックした履歴を確認することができます。ブロック件数、ブロックにより節約できた時間と通信量をグラフで表示し、集計期間も前日や7日間、30日間などと設定できます。「アドクリーナー for Android TV」について「Android TV」搭載テレビ向けアプリにおいて「アドクリーナー for Android TV」アプリをインストール後、広告ブロック、ブロック数の確認 、ホワイトリストの追加設定を行えます。・動作環境 :Android TV OS 8.0以上・対応コンテンツ例:見逃し配信アプリ、動画配信アプリ、ブラウザ広告など・インストール手順: https://www.kingsoft.jp/adcleaner/tv-setup「アドクリーナー」について「アドクリーナー」は面倒な操作や設定を必要とせず、広告ブロックボタンを切り替えるのみで不要な広告を簡単にブロックできるアプリです。Webサイトやニュースアプリや漫画アプリなどのわずらわしい広告をブロックするのはもちろん、必要のなかった広告を削除することで、多くの時間とデータ通信量を削減・節約します。また、見逃し配信アプリの途中に流れる動画広告なども対応し、所定の設定を行うことで、動画の最初や途中に流れる動画広告なしで快適に視聴ができます。キングソフト株式会社について「すべての人の働き方に彩りを」をミッションに掲げ、SaaSプラットフォーム「Wonder Cloud Works」をはじめ、クラウド型オフィスソフト「WPS Cloud」、ビジネスチャット・社内SNS「WowTalk」、法人向け名刺管理ソリューション「CAMCARD BUSINESS」、運搬や配膳を自動化するAIサービスロボット「Lanky Porter」など、新しい時代の働き方・生き方の実現を目指したサービスを提供しています。その他、オフィスソフト「WPS Office」シリーズ、セキュリティ&ユーティリティサービス「キングソフトセキュリティCare+」シリーズ、セキュリティと広告ブロックを兼ね備えた「アドクリーナー」シリーズ、新たに加わったバックアップアプリ「Noccos」など、ソフトウェアからアプリケーション、AIサービスと幅広く事業を展開しています。キングソフト株式会社本社所在地:東京都港区芝五丁目29番11号 G-BASE 田町 5階代表取締役会長兼社長:馮 達設立:2005年3月9日事業内容:法人・個人向けSaaSおよびソフトウェア、アプリ、AIサービスの開発・販売・提供URL:https://www.kingsoft.jp*本プレスリリースに記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。本件に関するお問合わせ先【本リリースに関するお問い合わせ先】キングソフト株式会社 担当:天野、柴TEL:03-4226-8230 FAX:03-4226-8231 EMAIL:press@kingsoft.jp関連リンクキャンペーン詳細ページhttps://www.kingsoft.jp/adcleaner/info/adc-campaign/id=1866アドクリーナー サービスサイトhttps://www.kingsoft.jp/adcleaner/「アドクリーナー for Android TV」インストール手順https://www.kingsoft.jp/adcleaner/tv-setup