DJコントローラー Reloop Mixtour Pro 価格改定及び購入者プレゼントキャンペーン / 銀座十字屋ディリゲント事業部
このたび弊社取り扱いブランド「Reloop（リループ）」の製品につきまして、下記の通りMixtour Proの国内販売価格の改定を実施する運びとなりました。
また、価格改定と同時にMixtour Pro専用ケースPremium Modular Bag XTの発売、および「Mixtour Pro専用ケース・プレゼントキャンペーン」も実施いたしますので、併せてご案内申し上げます。
公式案内ページ
https://dirigent.jp/blog/mixtour-pro-pricedown
対象製品
ブランド：Reloop
製品名：Mixtour Pro
EANコード：4043034173377
製品ページ：https://dirigent.jp/reloop/mixtour-pro
価格改定内容
旧価格：84,800円（税込）
新価格：68,200円（税込）
改定日：2025年7月11日（金）
※ 製品名およびEANコードに変更はございません。
Mixtour Pro専用ケース発売のご案内
下記の通り、Mixtour Pro専用ケース「Reloop Premium Modular Bag XT」を発売いたします。
ブランド：Reloop
製品名：Premium Modular Bag XT
EANコード：4043034173384
価格：5,500円（税込）
発売日：2025年7月11日（金）
製品ページ：https://dirigent.jp/reloop/premium-modular-bag-xt
（画像のDJコントローラー本体は付属しません）
専用ケース発売記念キャンペーン
Mixtour Pro専用ケース・プレゼントキャンペーンのご案内
期間中、Mixtour Proのご購入者様を対象に、Reloop純正専用ケース（5,500円相当）をプレゼントいたします（数量限定／在庫がなくなり次第終了）。
キャンペーン概要
実施期間：2025年7月11日（金）～ 2025年7月31日（木）
対象製品：Reloop Mixtour Pro
プレゼント品：Reloop Premium Modular Bag XT（Mixtour Pro専用ケース）
※ 上記期間中に対象製品をご購入いただいた方が対象です。 ※ 数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。
応募方法
期間中に、日本国内の正規取扱店にてMixtour Proをお求めいただき、以下のお申し込みフォームから「ご購入日」「ご購入製品名」「ご購入販売店」が確認できます「納品書」「領収書」などの画像をお送りください。
お送りいただいた情報を確認させていただいた後、5～7営業日以内に「Premium Modular Bag XT」をお送りいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325370&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325370&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
また、価格改定と同時にMixtour Pro専用ケースPremium Modular Bag XTの発売、および「Mixtour Pro専用ケース・プレゼントキャンペーン」も実施いたしますので、併せてご案内申し上げます。
公式案内ページ
https://dirigent.jp/blog/mixtour-pro-pricedown
対象製品
ブランド：Reloop
製品名：Mixtour Pro
EANコード：4043034173377
製品ページ：https://dirigent.jp/reloop/mixtour-pro
価格改定内容
旧価格：84,800円（税込）
新価格：68,200円（税込）
改定日：2025年7月11日（金）
※ 製品名およびEANコードに変更はございません。
Mixtour Pro専用ケース発売のご案内
下記の通り、Mixtour Pro専用ケース「Reloop Premium Modular Bag XT」を発売いたします。
ブランド：Reloop
製品名：Premium Modular Bag XT
EANコード：4043034173384
価格：5,500円（税込）
発売日：2025年7月11日（金）
製品ページ：https://dirigent.jp/reloop/premium-modular-bag-xt
（画像のDJコントローラー本体は付属しません）
専用ケース発売記念キャンペーン
Mixtour Pro専用ケース・プレゼントキャンペーンのご案内
期間中、Mixtour Proのご購入者様を対象に、Reloop純正専用ケース（5,500円相当）をプレゼントいたします（数量限定／在庫がなくなり次第終了）。
キャンペーン概要
実施期間：2025年7月11日（金）～ 2025年7月31日（木）
対象製品：Reloop Mixtour Pro
プレゼント品：Reloop Premium Modular Bag XT（Mixtour Pro専用ケース）
※ 上記期間中に対象製品をご購入いただいた方が対象です。 ※ 数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。
応募方法
期間中に、日本国内の正規取扱店にてMixtour Proをお求めいただき、以下のお申し込みフォームから「ご購入日」「ご購入製品名」「ご購入販売店」が確認できます「納品書」「領収書」などの画像をお送りください。
お送りいただいた情報を確認させていただいた後、5～7営業日以内に「Premium Modular Bag XT」をお送りいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325370&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325370&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
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