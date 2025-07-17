8·î¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÊÔÀ®¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª¡ÚËèÆü¥ï¥ó¥³¡Û¡ÚºÇ¶¯¥Áー¥à¥¢¥ïー¡Û¡Ú¥¢¥¯¥Æ¥£ー¥×¥é¥¤¥à10¡Û¡¡3¤Ä¤Î¥Æー¥ÞÊÔÀ®¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¸«¤ä¤¹¤¯¡ª¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¡ª
ÆüËÜÍ£°ì¤Î¡Ê*¡Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó³¤³°¥É¥é¥ÞÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡Ê£Á£Ø£Î³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Âç±àÅ·¼ù¡Ë¤Ï¡¢8·î4Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¿·¤¿¤ÊÊüÁ÷ÏÈ¤òÀß¤±¡¢²þÊÔ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¸áÁ°10»þ¤«¤é¤Î¡ÚËèÆü¥ï¥ó¥³¡Û¤Ç¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¸¤¤¿¤Á¤¬³èÌö¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤òÊüÁ÷¡¢Ê¿ÆüÌë7»þ¤«¤é¤Î¡ÚºÇ¶¯¥Áー¥à¥¢¥ïー¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥Áー¥à¥ïー¥¯¤Ç»ö·ï¤ËÄ©¤à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¤òÊüÁ÷¡¢¤½¤·¤ÆÊ¿ÆüÌë10»þ¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£ー¡×¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤¿¡Ú¥¢¥¯¥Æ¥£ー¥×¥é¥¤¥à10¡Û¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤òÍËÆü¤´¤È¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æー¥Þ¤´¤È¤Ë¿·Àß¤·¤¿3¤Ä¤ÎÊüÁ÷ÏÈ¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¸«¤ä¤¹¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÊÔÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âËÜÆü¤è¤ê¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²Æ¡¢¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê*¡Ë ¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯7·î1Æü¡Ë¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÊüÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡£
¡ÚËèÆü¥ï¥ó¥³¡Û¡¡¡¡·îÍË～ÆüÍË ¸áÁ°10:00Í¦´º¤Ê¥ï¥ó¥³¤Î³èÌö¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡É¥ï¥ó¡É¥À¥Õ¥ë¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¥Ï¥É¥½¥ó¡õ¥ì¥Ã¥¯¥¹～¥»¥ó¥È¥¸¥ç¥ó¥º·Ù»¡¥·¥§¥Ñー¥É¸¤·º»ö¡Ê¥·ー¥º¥ó1～6¡Ë
»úËëÈÇ¡§8/4¡Ê·î¡Ë¸áÁ°10:00¥¹¥¿ー¥È¡¡ËèÆü¸áÁ°10:00¤«¤é3ÏÃÏ¢Â³
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://www.axn.co.jp/programs/hudson_and_rex/
¡Ö¥Ï¥É¥½¥ó¡õ¥ì¥Ã¥¯¥¹～¥»¥ó¥È¥¸¥ç¥ó¥º·Ù»¡¥·¥§¥Ñー¥É¸¤·º»ö¡×(C) Shaftesbury/Pope Productions
¡ÚºÇ¶¯¥Áー¥à¥¢¥ïー¡Û¡¡¡¡·îÍË～¶âÍË Ìë7:00°ì¿Í¤Ç¤Ïº¤Æñ¤Ê¤³¤È¤âÃç´Ö¤È¤Ê¤éÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¤ë¡ª¥Áー¥à¤Îå«¤Ç»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¥¯¥é¥¤¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊüÁ÷¡ª
¥ê¥µー¥Á¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È～¥Ü¥ë¥Éー½ÅÈÈºáÉô¡Ê¥·ー¥º¥ó1～7¡¦Á´76ÏÃ¡Ë
»úËëÈÇ¡§8/4¡Ê·î¡ËÌë7:00¥¹¥¿ー¥È¡¡Ëè½µ·îÍË～¶âÍËÌë7:00¤«¤é3ÏÃÏ¢Â³
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://www.axn.co.jp/programs/research_unit/
¡Ö¥ê¥µー¥Á¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È～¥Ü¥ë¥Éー½ÅÈÈºáÉô¡×¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉÔÍ×
¡Ú¥¢¥¯¥Æ¥£ー¥×¥é¥¤¥à10¡Û¡¡¡¡·îÍË～¶âÍË Ìë10:00¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤òÍËÆü¤´¤È¤Ë¤ªÆÏ¤±¡ª
¥Ï¥É¥½¥ó¡õ¥ì¥Ã¥¯¥¹～¥»¥ó¥È¥¸¥ç¥ó¥º·Ù»¡¥·¥§¥Ñー¥É¸¤·º»ö¡Ê¥·ー¥º¥ó1～6¡Ë
»úËëÈÇ¡§8/4¡Ê·î¡ËÌë10:00¥¹¥¿ー¥È¡¡Ëè½µ·îÍË～²ÐÍËÌë10:00¤«¤é2ÏÃÏ¢Â³
¡À¡ú¿·¥·ー¥º¥óÊüÁ÷Ä¾Á°¡ª¡¿
¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥ê¥¾ー¥È～¸µÁÜºº´±¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈÈºá¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÁ´10ÏÃ¡Ë
»úËëÈÇ¡§8/6¡Ê¿å¡ËÌë10:00¥¹¥¿ー¥È¡¡Ëè½µ¿åÍË～ÌÚÍËÌë10:00¤«¤é2ÏÃÏ¢Â³
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://www.axn.co.jp/programs/almost_paradise/
¡Ö¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥ê¥¾ー¥È～¸µÁÜºº´±¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈÈºá¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×(C) 2024 Electric Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
¡À¡ú9·î¤ËÂ³ÊÔ¥·¥êー¥ºÊüÁ÷·èÄê¡ª¡¿
¥¢¥ó¥Ðー¥¢¥éー¥È¡¡¼ºí©¼ÔÆÃÁÜÈÉ¡ÊÁ´10ÏÃ¡Ë
»úËëÈÇ¡§8/21¡ÊÌÚ¡ËÌë10:00¥¹¥¿ー¥È¡¡Ëè½µ¿åÍË～ÌÚÍËÌë10:00¤«¤é2ÏÃÏ¢Â³
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://www.axn.co.jp/programs/amber_alert/
¡Ö¥¢¥ó¥Ðー¥¢¥éー¥È¡¡¼ºí©¼ÔÆÃÁÜÈÉ¡×(C) Productions Pixcom inc. 2019, tous droits reserves.
¥·¥«¥´¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ê¥·ー¥º¥ó12¡¦Á´13ÏÃ¡Ë
»úËëÈÇ¡§8/8¡Ê¶â¡ËÌë10:00¥¹¥¿ー¥È¡¡Ëè½µ¶âÍËÌë10:00
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://www.axn.co.jp/programs/chicagofire/
¡Ö¥·¥«¥´¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ê¥·ー¥º¥ó12¡Ë ¡×(C) 2024 OPEN 4 BUSINESS PRODUCTIONS LLC. All Rights Reserved.
¥·¥«¥´ P.D.¡Ê¥·ー¥º¥ó11¡¦Á´13ÏÃ¡Ë
»úËëÈÇ¡§8/8¡Ê¶â¡ËÌë10:55¥¹¥¿ー¥È¡¡Ëè½µ¶âÍËÌë10:55
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://www.axn.co.jp/programs/chicagopd/
¡Ö¥·¥«¥´ P.D.¡Ê¥·ー¥º¥ó11¡Ë¡×(C) 2024 Universal Television LLC. All Rights Reserved.
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇËèÆü¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡ª¿·ÊüÁ÷ÏÈ¥¹¥¿ー¥ÈµÇ° ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¤³¤Î²Æ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤è¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¿·¤¿¤ÊÊüÁ÷ÏÈ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
¢£¾ÞÉÊ¡§
¡ãËèÆü¥ï¥ó¥³¡ä
¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥ì¥Ã¥¯¥¹Æü¤á¤¯¤ê¥«¥ì¥ó¥Àー¡Ä10Ì¾ÍÍ
¡ãºÇ¶¯¥Áー¥à¥¢¥ïー¡ä
¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥¹¥Ýー¥Ä¥¿¥ª¥ë¡¡¡Ä10Ì¾ÍÍ
¡ã¥¢¥¯¥Æ¥£ー¥×¥é¥¤¥à10¡ä
¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ÉÕäµÉÕ¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¥á¥â¡¡¡Ä10Ì¾ÍÍ
¢£±þÊç´ü´Ö¡§7/17¡ÊÌÚ¡Ë～8/17¡ÊÆü¡Ë
¢£±þÊçÀè¡§https://www.axn.co.jp/pickup/os4pnw1qdwnu8t4b.html
¡ã¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
https://www.axn.co.jp/
²¤ÊÆ¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¤ò24»þ´Ö¥ª¥ó¥¨¥¢¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÍ£°ì¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó³¤³°¥É¥é¥ÞÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ªÁ´ÊÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤Î¡Ö¥¤¥³¥é¥¤¥¶ー¡×¤ä¡¢¡Ö¥·¥«¥´¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¡Ö¥·¥«¥´ P.D.¡×¡Ö¥·¥«¥´¡¦¥á¥Ã¥É¡×¤Î¥·¥êー¥º3Éôºî¤Ê¤ÉºÇ¿·¤Î³¤³°¥É¥é¥Þ¤òÆÈÀê¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ï¥É¥½¥ó¡õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¥·¥êー¥º¤ä¡Ö¥ê¥µー¥Á¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ö¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¡¡¥Ñ¥êÈÈºáÁÜºº²Ý¡×¤ä¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ý¥¤¥ó¥È -ÆÃ¼ìµ¡Æ°ÂâSRU-¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È³¤³°¥É¥é¥Þ¤òËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª¥¹¥«¥Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀ²¤ì¤ä¤«¤Ë¤·¡¢Ê³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¡¢»É·ã°î¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤´»ëÄ°ÊýË¡¡ä
https://www.axn.co.jp/howtowatch/
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢¥¹¥«¥Ñー¡ª¡¢J:COM¡¢¤Ò¤«¤êTV¡¢au¤Ò¤«¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤´»ëÄ°Äº¤±¤Þ¤¹¡£¥¹¥«¥Ñー¡ª¤Ç¤Î¤´»ëÄ°¤ò´õË¾¤Î¾ì¹ç¡¢¤´¼«Âð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÇCS161/QVC¤òÁª¶É¤·¤Æ¥¹¥«¥Ñー¡ª¤¬±Ç¤ë¤³¤È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£±Ç¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢B-CAS¥«ー¥É¤ò¤´½àÈ÷Äº¤¡¢WEB¡Êhttps://www.axn.co.jp/join/¡Ë ¤Ç´ÊÃ±¤Ë²ÃÆþ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ª¿½¤·¹þ¤ß¸å¤ÏÌó30Ê¬¤Ç¤´»ëÄ°²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¤´»ëÄ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ¥«¥¹¥¿¥Þー¥»¥ó¥¿ー
0570-009-311¡Ê°ìÉôIPÅÅÏÃÅù 03-4334-7630¡Ë
¼õÉÕ»þ´Ö¡¡10:00 - 20:00¡ÊÇ¯ÃæÌµµÙ¡Ë