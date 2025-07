NABLAS、総務省「偽・誤情報等への対策技術の開発・実証事業」に採択

NABLAS株式会社

AI総合研究所として活動するNABLAS株式会社 (本社 : 東京都文京区本郷、 代表取締役 所長 : 中山 浩太郎、 以下「当社」)は、総務省が推進する「インターネット上の偽・誤情報等への対策技術の開発・実証事業」において「電話音声フェイク検知および自治体向け偽・誤情報総合対策の開発・実証」が正式に採択されたことをお知らせいたします。この度の事業採択により、精巧なディープフェイクを見破る検知技術の社会実装を進め、利用者が安心・信頼して音声通話やSNSなどのデジタルサービスを活用できるようになる社会の実現を目指します。

■偽・誤情報対策に関する実証事業について

本事業は、インターネット上の偽・誤情報の流通・拡散リスクへの対策技術開発や実証を行い、それらの社会実装推進を目的とした総務省が実施するプログラムです。

生成AIの急速な普及により、誰もが簡単に高精度な画像・映像・音声を生成できるようになりました。生成AI技術が高い利便性を発揮し、様々な可能性を切り拓く一方で、生成AIを使った偽・誤情報の拡散による社会的影響やリスクは日々拡大しています。すでに、個人や組織を標的とした、AIを使ったなりすましや詐欺、社会的な混乱が世界各国で発生しており、情報の信頼性を確保する技術の開発や社会実装が求められています。

本実証事業は、生成AIによるフェイクコンテンツだけでなく、SNSを中心に拡散されるフェイクニュースなどの偽・誤情報を含め、様々な「情報コンテンツ」に対して、利用者が安心・信頼して活用できるようになることを目指しています。

■採択事業の概要

【概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/38634/table/105_1_3d79ca1fff918a53e0f6fcf45c19a185.jpg?v=202507171226 ]

当社は、本事業において「電話音声フェイク検知および自治体向け偽・誤情報総合対策の開発・実証」に取り組みます。

具体的には、電話通信における音声生成AIによるフェイク音声を高精度かつ汎用的に検出する、電話音声のフェイクに特化した検出モデルの開発を行います。通信環境や音質の変化にも柔軟に対応し、生成側の技術進化にあわせて自動で検出精度を向上させる仕組みの構築を目指します。

また、偽画像・偽映像のフェイク検出モジュールと情報の信頼性を評価する「ファクトチェックAIエージェント」を組み合わせた真偽判断、及び自治体から発信される情報に対して真正性を担保する技術開発に取り組みます。

本事業を通して、生成AIによる高精度なディープフェイク音声やSNS上の偽・誤情報を見破り、一般ユーザーから地方自治体まで幅広く対応する信頼性の高い検出技術の開発と社会実装を進めていきます。

■お問い合わせ

フェイク検知技術やファクトチェック技術に関するお問い合わせは以下フォームからお気軽にご相談ください。

■NABLAS株式会社について

お問い合わせ :https://www.nablas.com/contact

当社は東大発のベンチャーであり、AI人材教育・育成機関、そして最先端のAI技術、特にDeep Learning技術を活用したソリューションを提供するAI総合研究所です。AI人材育成事業では、東京大学で開発したAI人材教育コンテンツと当社でアップデートしたコンテンツを学習環境iLect Systemと共に、AI人材育成サービスとして提供しています。AIコンサル・R&D事業では、AI技術の導入・研究・開発について技術面でのコンサルティング業務を展開し、クライアントの状況に応じてAI技術の導入・開発など技術面でのサービス提供を行っています。AI技術の社会実装を様々な形で実現し、より良い未来を創造するための技術やサービスを探索・創造し続ける存在として、「Discover the gradients, Towards the future」のミッションのもと次世代を支える技術やサービスの開発に取りんでいきます。

■会社概要

社名:NABLAS株式会社

代表者:代表取締役 所長 中山 浩太郎

本社:東京都文京区本郷6-17-9 本郷綱ビル1F

設立:2017年3月

事業内容:AI人材育成事業/コンサルティング/研究開発

URL:https://nablas.com