「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」追加インストラクター「ジャニス（CV. 釘宮理恵）」配信開始のお知らせ

~配信を記念したSNSキャンペーンも開催~イマジニア株式会社(東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」)は、発売中のNintendo Switch™ソフト「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-(以下「本作」)」(国内版)及び「Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer」(海外版 発売元:任天堂株式会社、以下「任天堂」)につきまして、本日7月17日より無料アップデートとして新インストラクター「ジャニス(CV. 釘宮理恵)」を配信開始しましたのでお知らせします。「ジャニス」は、前作「Fit Boxing 2」に登場し、明るくエネルギッシュなキャラクターとしてユーザーから高い支持を得たインストラクターです。配信決定の発表後、「ジャニスの明るい声をまた聴けることになって嬉しい」「追加インストラクターを待っていた」など、たくさんのお客様から喜びの声をいただいています。本作への追加にあたり、表情や動きなどを一新し、より親しみやすく、ユーザーに寄り添う形でエクササイズ体験の質を向上させています。衣装や髪型の変更、キャラクターの背景に紐づいたエクササイズ「エピソードチャレンジ」も他のインストラクター同様にお楽しみいただけます。なお、「ジャニス」の追加は無料アップデートでの配信となりますので、本編をお持ちの方はどなたでもご使用いただけます。「ジャニス」の追加を含む更新データVer.1.2.0では、よりお使いいただきやすくなるような機能の追加や調整、バグの修正に対応しています。更新データの詳細な内容はFit Boxing公式ノートをご確認ください。・「Fit Boxing 3」更新データ配信のお知らせ(Fit Boxing 公式ノート)https://note.com/fitboxing_img/n/nda042423ef0f■追加インストラクター「ジャニス」配信開始記念キャンペーンFit Boxing 公式Xアカウントでは「ジャニス」の配信を記念し、ボイスを担当する釘宮理恵さんのサイン色紙もしくはAmazonギフト券1,000円分が抽選であたるフォロー&リポストキャンペーンを開催します。詳細はFit Boxing 公式Xアカウントにてご確認ください。また、本日より10日間、毎日釘宮理恵さんのボイス付き動画「追加インストラクター・ジャニスに聞く10の質問」をFit Boxing公式X及びイマジニアYouTubeにて投稿しますので是非ご覧ください。・Fit Boxing 公式Xアカウント:https://x.com/FitBoxingInfo・YouTubeイマジニア公式チャンネル:https://www.youtube.com/@Imagineer本作では今後もアップデートやBGMなどの有料追加コンテンツの販売を予定しています。■無料体験版配信中ニンテンドーeショップ及びマイニンテンドーストアでは、「Fit Boxing 3」のエクササイズをお試しいただける、無料の体験版を配信中です。各種機能の制限はありますが、デイリーモード、フリーモードのエクササイズやチェアフィット、ミット、ストレッチがご体験いただけます。製品版へのセーブデータの引継ぎもありますので、是非お試しください。・「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」体験版:https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269※体験版で使用可能なインストラクターは「リン」のみとなります。■商品概要▼国内版商品名: Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-対応機種: Nintendo Switch価格: 6,578円(税込)発売日: 好評発売中ジャンル: ボクシングエクササイズプレイ人数: 1~2人対象年齢: 全年齢発売元: イマジニア株式会社公式サイト: https://fitboxing.net/3/公式X: https://x.com/FitBoxingInfo▼海外版(日本以外その他地域)商品名: Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer対応機種: Nintendo Switch価格: 各地域による発売日: 好評発売中ジャンル: ボクシングエクササイズプレイ人数: 1~2人対象年齢: 全年齢(各地域による)発売元: 任天堂株式会社© Imagineer Co., Ltd.*Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。*記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。以 上本件に関するお問合わせ先本件に関するお問い合わせ先イマジニア株式会社コンテンツ事業本部 曽田TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915E-mail pr@imagineer.co.jp関連リンクFit Boxing3 公式サイトhttps://fitboxing.net/3/Fit Boxing公式Xhttps://x.com/FitBoxingInfo