【ホテル椿山荘東京】「Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2025」受賞記念プランを提供開始

藤田観光株式会社

ホテル椿山荘東京(東京都文京区、総支配人:千尋 智彦)のトリートメント施設「悠 YU, THE SPA by L’OCCITANE」が、「Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2025」(トラベル・アンド・レジャー ラグジュアリーアワード アジアパシフィック 2025)において、ホテルスパ部門で日本6位に入賞いたしましたのでお知らせいたします。

本アワードは、世界的に影響力を持つ米国の旅行専門誌『Travel + Leisure(トラベル・アンド・レジャー)』が主催する国際的な賞で、日本をはじめとするアジア太平洋地域において、卓越したホスピタリティや革新的なサービスを提供するホテルやスパを対象に贈られます。受賞者の選出は、編集者や専門家による審査に加え、読者からの投票によって決定されており、世界中の旅行業界から高い注目を集めています。

今回の受賞を記念し、「悠 YU, THE SPA by L’OCCITANE」では、ロクシタンの最高峰のフェイスケアライン「イモーテル ディヴァイン」を使用したフェイシャルマッサージに、ラベンダーのやさしい香りに包まれながら、スウェーデン式・中国式・バリ式の手技を組み合わせた背面のマッサージを加えた、期間限定のプランを2025年7月28日(月)より販売開始いたします。ご利用いただいたお客様には、感謝の気持ちを込めてロクシタンのウェルカムプチギフトをプレゼントいたします。

四季折々の自然が感じられる庭園に囲まれたホテル椿山荘東京で、都心にいながら非日常の癒しを味わえるロクシタンスパのトリートメントをぜひご堪能ください。心も身体もゆるやかにほどけていく、極上のリラクゼーションのひとときをご提供いたします。

- 「Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2025」受賞記念プラン概要

■期間:2025 年 7月 28日(月)~ 2025 年 9月 15 日(月)

■内容 : ロクシタン フェイシャル&バックトリートメント90分

■料金:37,000円(消費税・サービス料込)

■特典:

・施術の 1時間前より温泉をご利用いただけます

・施術後、スパラウンジにてスムージー1杯プレゼント。

・ロクシタン ウェルカムプチギフトをプレゼント。

■場所:ホテル棟 2 階 悠 YU, THE SPA

■ご予約・お問い合わせ:03-3943-4785(10:00~21:00)

■URL:https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/relaxation/plan/travel_leisure2025/

※本プランは数量限定のため、予定販売期間内でもウェルカムプチギフトがなくなり次第終了とさせていただきます。

- ロクシタンとは

1976年に世界で最も生物の多様性に富んだ地、南仏プロヴァンスに生まれたロクシタン。以来、自然の恵 みを享受し暮らしを芸術のように彩る、プロヴァンスのライフスタイルを届けてきました。自然と人に寄り添う「消費を再生に -Turn Consumption into Regeneration-」というブランドビジョンを掲げ、より美しい未来への変化を育んでいます。

- 悠 YU, THE SPA by L’OCCITANEとは

南仏プロヴァンス地方の明るい太陽や大地、自然にインスピレーションを受け高品質なテクスチャーと香りのアイテムを世界中にお届けするブランド「ロクシタン」は、心地よい香りと静寂、安らぎに満ちた空間で、身も心も解き放たれるリラクゼーションタイムを提供するスパを世界各国で展開しております。「Spa by L’OCCITANE」は世界で70ヵ所に展開(2025年6月現在)し、トップホテルに導入されています。ホテル椿山荘東京では、「悠 YU, THE SPA by L’OCCITANE」としてノウハウを採り入れ、ロクシタンの世界観を堪能できるトリートメントを提供いたします。

- ホテル椿山荘東京とは

1952年開業のホテル椿山荘東京は、都心にありながら、森のような庭園の中に佇むホテルです。

庭園のシンボルである 三重塔「圓通閣(えんつうかく)」は、1925年に東広島・篁山竹林寺より移築され、2025年に100周年を迎えます。室町時代前期の部材が使用されているこの三重塔は、都内に現存する三古塔の一つで、国の登録有形文化財に登録されています。

また、「いつの時代も、その時代が必要とするオアシスであり続ける」という想いの下、7つの季節に7つの絶景を造り、国内最大級の霧の庭園演出「東京雲海」と7つの季節は、「日本空間デザイン賞 銀賞」、「Prix Villegiature Awards グランプリ」、「iF DESIGN AWARD」を受賞、「日本夜景遺産」に登録され、都心の絶景として通年お楽しみいただけます。

265室の客室では、第二の我が家のようにお寛ぎいただけるよう充実した機能やアメニティを備えるだけでなく、都心のパノラマ、またはガーデンビューをご堪能いただけます。そのほか、庭園内や館内の8つのレストラン、自然光を感じられる直営のスパ・トリートメント施設、最大2,000名様までご利用いただける大会場を含む38の宴会場、チャペル・神殿、理・美容室、フォトスタジオなどを完備しています。

散策できる広大な庭園には、国の有形文化財の三重塔や茶室、史跡があり、また春の桜、きらめく新緑、初夏の蛍、夏の涼やかな滝のしぶき、紅葉、雪景色の中の椿と、四季の風情が東京にいることを忘れさせる特別なひとときをお過ごしいただけます。

ホテル椿山荘東京は、「フォーブス・トラベルガイド」が発表した格付けの「ホテル部門」・「スパ部門」では、おかげさまで名だたるホテルが並ぶ4つ星を獲得できました。また、特に最高級の施設とサービスにより、記憶に残る体験を提供するホテルとして認められ「プリファードホテルズ & リゾーツ」の「L.V.X. Collection」に加盟いたしております。

- 藤田観光について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948年に「箱根小涌園」、1952年に「椿山荘(現ホテル椿山荘東京)」を開業しました。その後、1955年に会社を設立し、2025年11月7日に設立70周年を迎えます。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル(人生)の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP:https://www.fujita-kanko.co.jp