サウスコ、E5カムラッチシリーズに新機能バージョンを多種追加

[大阪] - 2025年7月17日 - サウスコは、90度回転のみでドアやパネルをしっかりと閉じて固定する「E5カムラッチ」シリーズに、新機能バージョンを2種追加することを発表します。コスト効率性にも配慮したシンプルさと、効率的なモジュール式設計による優れた柔軟性を特徴とするE5シリーズに「保護付きカム」および「調整式グリップ」バージョンが加わることで、さらに幅広い用途範囲への適用が可能になります。(注:グリップとは、パネル表面からフレーム裏面までの距離)保護付きカムは、既存のフラットカムをアップグレードしたもので、ラッチ開閉時にエンクロージャのフレームの内側表面にカムが擦れることによる傷つきの発生を防止します。保護付きカムは、カムの先端部に装着したプラスチック製カバーによってフレームを傷つきから保護し、スムーズな動きを可能にします。保護付き カムは、すべてのE5 および H3シリーズラッチと互換性を有します。また、既存のウイングノブ、TハンドルおよびLハンドル固定式グリップラッチに、新しく調整式グリップバージョンを追加しました。これらのE5-9手動式ラッチは、パネル表面からフレーム裏面までの距離であるグリップに合わせてカムの位置を手動で調整できるため、寸法の異なるフレームに対応可能。メーカー側には複数のフレーム設計に対して1種の部品で対応できるという利点があります。これらの新しいバージョンが加わることで、屋外用に保護機能を持つ耐久性モデルから、小型用途に適したコンパクトモデルまで、サウスコE5カムラッチをさらに幅広い用途に用いることができるようになりました。E5カムラッチ元来のシンプルさと経済性は変わらず、単穴のみで簡単に取り付けることができ、また簡単に扱うことができます。E5カムラッチについて詳しくは、ウェブサイト をご覧いただくか、info@southco.comまでお問合せください。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325265&id=bodyimage1】サウスコについてサウスコ(Southco, Inc.)は、技術力に根ざした金物などのアクセスソリューションの設計・製造で世界をリードしています。"Create First Impression That Last" (出会いの感動が続く製品づくり)をモットーに、品質、性能から美しい外観や人間工学的な使いやすさまで、お客様の用途設計に貢献する製品をお届けしています。75年以上にわたり、サウスコの革新的なアクセスソリューション製品は、輸送機器、各種産業、医療機器、データセンターなどの用途で、顧客製品のエンドユーザーがまず目にし、触れる「タッチポイント」部品の品質とデザイン性で、世界の大手メーカーおよびそのブランドの価値創造に貢献しています。トップレベルの技術力の蓄積、革新的な製品と、専門家によるグローバルサポート体制で、世界中の機器設計者に幅広い高品質のアクセスソリューションをお届けしています。www.southco.com (サウスコ・ジャパン ウェブサイトhttps://southco.com/ja_jp_int/ )Southco Asia Limited(アジアパシフィック地域本社)2401, Tower 2, Ever Gain Plaza, 88 Container Port Road, Kwai Chung, Hong KongPhone: +852 3127 1500 Fax: +852 3127 1512 info@southco.com

配信元企業:サウスコ・ジャパン株式会社

プレスリリース詳細へ