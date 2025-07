ユニアデックス 日本初、米Lazarus AI社と戦略パートナー契約締結。

安全で高精度な企業向けAIソリューションを提供開始



【背景】

生成AI技術は、日々著しい進化を遂げているため、多くの企業がAI活用による業務効率化を期待しています。一方、企業がAIを活用する際に個人情報や機密情報の取り扱いについて、ガバナンスの懸念や技術的な安全対策の不足といった高いハードルがあります。さらに、ハルシネーションによる生成AI特有の正確性に対する問題や、自社専用のAIを開発・運用する人的リソースがないという課題があります。こうしたことから、ユニアデックスは最先端のAI開発技術を持つLazarus AI社と協業し、AIを安全に利用できるソリューションを提供することで、企業の情報漏えいリスクを極小化し、安心して生成AIを活用できる環境を支援します。

【特徴】

Lazarus AI社のAIサービスの主な機能とラインアップは、以下の通りです。





1. ハルシネーション抑制型

本サービスは「情報の抽出」に特化していることから、事実に基づいた応答が可能です。ハルシネーションの発生率が極めて低く、秘匿性の高い社内マニュアル、売上や顧客台帳などの正確性が求められる業務に最適です。

2. AIに対する学習不要・即時運用可能

独自技術により、各種社内データを追加するだけで即座にAI活用が可能です。従来のAIのような学習プロセスやトレーニングが不要なため、PoC(概念実証)から本番運用までを迅速に進めることができます。

3. オンプレミス環境で導入可能

インターネットに接続しないオンプレミス環境での導入が可能です。秘匿性と機密性の高いデータを取り扱う業務でも安心して利用できる設計のため、すでに米国防総省などへの導入実績があります。

4.データ解析と情報抽出を可能にするサービスのラインアップ

●マルチモーダルサービス「RikAI(リカイ)」

文字だけでなく画像やファイルに対応したマルチモーダルAIサービスです。各種情報を正確に読み取り、必要な情報を抽出して回答します。高度な「理解」と「文脈把握」を得意とし、優れた理解力による総合的判断も可能です。

●チャットボットサービス「VKG(ヴィケージー)」

生成AIをビジネスに活用する際の懸念点である情報の不確実性を解消し、信頼性と透明性を実現するAIチャットボットサービスです。AIに提供した情報からのみ回答し、複雑性・専門性に対応可能です。また、検索システムを自動構築することができ、確実なメンテナンス性を保持します。

【想定するユースケース】

複数の特殊なドキュメントについて文脈を理解でき、クローズド環境で構築できるため、秘匿性が高い情報を扱う、金融・製造・土木建築・エネルギーなどの分野でも安心して活用できます。

ユニアデックスは、お客さまのビジネス課題と必要なAIサービスの適用範囲を明確にするために、課題抽出ワークショップを実施します。また、セキュアなクローズド環境での設計構築をインフラ設計からAI環境構築までワンストップで行い、自社でのAI活用をスムーズに開始できるよう支援します。これによりお客さまは、自社情報システム部門での導入・運用が容易であるため、業務効率化とAIにかかるコストの低減を図れます。

【今後の取り組み】

ユニアデックスは、今後も本AIソリューションを中核に、お客さまのAI活用に関わるさまざまな課題を提起し、AI関連サービスの開発を積極的に行っていきます。将来的には、自社マネージドサービス「GASSAI™ Enterprise AI」のラインアップとしての活用を検討していきます。

以 上

【エンドースメント】

今回の発表にあたり、以下のコメントをいただいています。

Lazarus Enterprise, Inc.

CEO Ariel Elizarov(アリエル・エリザロフ)氏

We’re excited to welcome UNIADEX into our growing ecosystem of strategic partners.Their strong industry reputation, broad customer reach, and thoughtful AI strategy make them an ideal collaborator as we accelerate adoption of enterprise-ready AI. We believe this partnership will deliver meaningful value to the market and are looking forward to what we’ll accomplish together.

ユニアデックスを当社の戦略パートナーに迎えられることを大変嬉しく思います。彼らの業界での確固たる評価、広範な顧客基盤、そして戦略的なAIアプローチは、当社がエンタープライズ向けAIの採用を加速する上で理想的なパートナーです。このパートナーシップが市場に意味のある価値をもたらすと確信しており、共に成し遂げる成果を楽しみにしています。

注:ハルシネーション(誤情報生成)

生成AIが、誤認や論理の矛盾を含む事実とは異なる情報を作り出してしまう現象のことです。

■関連リンク:

Lazarus AI https://www.uniadex.co.jp/service/product/lazarus-ai.html

マネージドサービス「GASSAI」 https://www.uniadex.co.jp/service/solution/gassai.html

※GASSAIは、ユニアデックス株式会社の商標です。

※その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、

あらかじめご了承ください。