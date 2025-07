ルーセントの1ヶ月の活動がまるわかり！『ルーセント新聞』7月号

株式会社ルーセント(本社:千葉県柏市、代表取締役社長:中野吉広)は、ルーセントの企業広報誌「ルーセント新聞」7月号を、ルーセント公式ブログ「LUCENT OFFICIAL BLOG」にて公開いたしました。株式会社ルーセントは国内シェアNo.1のソフトテニスボール「アカエム」の製造・販売をはじめ、スポーツウェアの製造・販売、テニス&ソフトテニスのアマチュアランキングポイントシステム「JFTP」の運営、全国のルーセントテニスクラブの運営、国内外のスポーツツアー企画、商品の輸入販売、アスリートやスポーツイベントへの支援など、さまざまな事業を展開しています。スタッフたちの活動や各種事業の展開など、株式会社ルーセントについて知っていただくために、ルーセントにまつわるニュースをまとめた「ルーセント新聞」を公式ブログにて毎月発信しています。ぜひご一読ください。■ルーセント新聞7月号 ― ルーセント公式ブログ「LUCENT OFFICIAL BLOG」https://lucent.hatenablog.jp/entry/2025/07/16/1(2025年7月16日配信)<7月号トピックス>・大好評のアカエム値下げキャンペーン! しのと先生による新ビジュアル完成!・インターハイまもなく開幕! 大会記念Tシャツデザイン特集・ルーセントの大会売店スケジュール(2025年7月19日~8月31日)・「LUCENT SPRING SUMMER Collection 2025」新作ゲームシャツが入荷!・アジア選手権大会に出場する日本代表選手がついに決定!・今年の「アカエムアンバサダー」たちの活動がいよいよスタート!・アスリート社員たちの活動報告・ソフテニ好きのための「アジア選手権大会(韓国)」観戦ツアー!参加者募集中!!など【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325318&id=bodyimage1】<WEBサイト>ルーセント公式サイト https://lucent-sports.com/ルーセント公式ブログ「LUCENT OFFICIAL BLOG」 https://lucent.hatenablog.jp/ルーセントECショップ「LUCENT WEB STORE」 https://lucent-goods.shop-pro.jp/ルーセントECショップ「LUC+SHOP」 https://luctus.base.shop/ルーセントテニスクラブポータルサイト https://www.lucent-tc.com/ルーセントランニングクラブポータルサイト https://www.lucent-runningclub.com/ルーセントアスリートワークス公式サイト https://l-athlete-works.mystrikingly.com/Japan Fun Tennis Point Ranking公式サイト https://www.jftp.jp/ルクタスアドベンチャーズ公式サイト https://tabirun.run/tour/トレッキングポール「ニューカーブ」公式サイト https://tabirun.run/nwcurve/<会社概要>会社名:株式会社ルーセント所在地:〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地代表者:代表取締役社長 中野吉広ソフトテニス黎明期より135年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC+」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。URL:https://lucent-sports.com/事業内容:オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営<本リリースのお問い合わせ先>株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com#ルクタス #ルーセント #ルーセントアスリートワークス #ルクタスアドベンチャーズ#テニス #ソフトテニス #アカエム #アカエムプラクティス#いいのわたる #トレイルラン #TransAtlasRunning

