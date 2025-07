Rwazi、AI Copilotであらゆる直感的判断を置き換えるために1,200万ドルを調達

遅延が数百万ドルの損失を招く世界で、AI Copilotは変化・対応策・次の展開をチームに提示

ロサンゼルス, 2025年7月16日 /PRNewswire/ -- Rwaziは、あらゆる直感的判断をAI Copilotに置き換えるため、シリーズAラウンドで1,200万ドルを調達しました。今回の資金調達により、Rwaziはシミュレーションエンジンおよび意思決定支援AIであるCopilotの開発を加速させ、チームに対して「何が変化しているのか」、「次に何をすべきか」、「どのような結果が予想されるか」をリアルタイムで可視化できるようになります。



Rwazi co-founders Joseph Rutakangwa (left) and Eric Sewankambo (right), following the company’s $12M Series A to accelerate its AI copilot.



「何十年もの間、意思決定は本能に基づいて行われてきました。しかし、直感的な判断はコストがかかり、現在の市場においては非常に危険です。」と、共同創業者兼CEOのJoseph Rutakangwa氏は述べています。「今回の資金調達により、あらゆる意思決定者の手にリアルタイムのAI Copilotを提供できるようになり、チームはより迅速に、より賢明に、そして完全な明確さをもって行動できるようになります。」

多くのAIシステムが収集されたコンテンツ、受動的なシグナル、あるいは仮想的な行動モデルに基づいて構築されているのとは異なり、Rwaziは消費者のリアルタイムの行動データを、広範なスケールで直接かつ自主的に提供された情報として取得しています。この精度の高いデータにより、チームが変化をいち早く察知し、結果をシミュレーションし、迅速かつ自信を持って行動できる新たなインテリジェンスシステムが実現されます。

このシステムは常に進化を続けており、パターンから学習することで、市場の理解、変化の予測、行動の指針をより精緻化しています。Rwaziはすでに、人口統計、市場、製品にまたがる数十億件の行動シグナルを解析しています。その結果、意思決定は単に迅速になるだけでなく、外科手術のように精緻になります。チームは明確さをもって動き、リーダーは確信をもって判断し、企業はついに変化のスピードに対応した運営を実現します。

すでにフォーチュン100企業のチームから信頼を得ているRwaziは、以下のような支援を通じて企業の成長を後押しします。

*市場シェアを拡大するため、競合より先に機会を見つける

*顧客獲得コストを削減するため、どこで、なぜ、何が響くのかを把握する

*顧客の生涯価値を向上させるため、製品、価格、販売チャネルの意思決定をリアルタイムの需要と一致させる

この資金は、Rwaziのシミュレーション機能の強化、グローバルなデータ基盤の拡充、そしてAI Copilotによる状況把握と各部門における最適な次の一手の提案能力の向上に活用されます。経済の不確実性が高まる中、企業はもはや遅延したレポーティングだけでは不十分であることに気づき始めています。

「物事の動きが遅かった時代には、直感が通用したかもしれません。しかし今は、変化を早期に察知し、迅速に行動できるシステムを持つチームこそが勝者です。」とRutakangwa氏は付け加えました。「まさに私たちが構築しているのは、そのようなシステムです。」

詳細については、Rwazi をご覧ください。

Rwaziは、企業チームが成長を促進し、無駄を削減し、明確な意思をもって行動できるよう支援する意思決定インテリジェンスを提供するAI企業です。フォーチュン100企業は、マーケティング、製品、オペレーションに関する戦略的な意思決定を支えるためにRwaziを活用しています。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2729189/Rwazi_co_founders_Joseph_Rutakangwa__left__and_Eric_Sewankambo__right.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2729188/rwazi_logo_full__no_background_Logo.jpg?p=medium600

(日本語リリース:クライアント提供)

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com