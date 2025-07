Supermicro、Intel Xeon 6プロセッサをベースにした、要求の厳しいエンタープライズ、データベース、ミッションクリティカルなワークロード向けの高性能4ソケットX14サーバの出荷を開始

*前世代のIntelプロセッサと比較して最大50%の性能向上

*4つのIntel Xeon 6プロセッサによりコンピュート密度を最大化し、システムあたり合計最大344コア

*エンタープライズAIワークロード向けに最大6つのダブルワイドGPUをサポート

カリフォルニア州サンノゼ, 2025年7月17日 /PRNewswire/ -- AI/ML、HPC、クラウド、ストレージ、5G/エッジのトータルITソリューション・プロバイダーであるSuper Micro Computer, Inc.(SMCI)は、大規模データベースおよびエンタープライズ・アプリケーション向けの業界最先端の4ソケット・サーバの出荷を開始しました。パフォーマンス・コア(Pコア)を搭載した最新のIntel Xeon 6プロセッサを採用したこれらの新サーバは、CXL 2.0に対応しており、HPC、ミッションクリティカルなワークロード、インメモリ・データベースに最適です。また、大規模な処理能力で非常に大きなメモリ・フットプリントを必要とするアプリケーションや、低レイテンシでCPUコンピューティングに大きく依存する科学シミュレーション・アプリケーションにも適しています。SupermicroのData Center Building Block Solutions®(DCBBS)の重要な構成要素であるこれらの新しいサーバは、旧世代の4ソケット・システムよりも大幅に高い性能を提供します。



Now Shipping 4 - Socket Servers with the Latest Intel Xeon 6 Processors



「これらの新しい4ソケット・サーバは、最大16TBのメモリと最大6つのダブルワイドGPUを搭載した単一システムのシンプルさと保守性を必要とする、世界で最も要求の厳しい企業のニーズに対応しています」と、Supermicroの社長兼CEOのCharles Liang氏は述べています。「DCBBSのアプローチと世界規模の生産能力により、Supermicroはあらゆる地域の顧客に完全なデータ・センター・ソリューションを提供できるようになり、この分野でいち早く市場への投入を実現しました。Supermicroは、あらゆるITニーズに対応する多様なシステムを企業に提供することができます。」

Supermicroの4ソケット・サーバ・ソリューションの詳細については、https://www.supermicro.com/en/products/mpをご覧ください。

「Supermicroは、Pコア搭載の新しいIntel Xeon 6プロセッサに最適化された4ソケット・サーバ・システムの素晴らしいポートフォリオを提供しています」と、Intel Corporate副社長兼データ・センター・グループ・ゼネラル・マネージャーのKarin Eibschitz氏は述べています。「より多くのコア、より高速なメモリ・サポート、最大20のPCIe 5.0スロットを備えたこれらの新しい4ソケット・データ・センター・サーバ・ソリューションは、大規模なデータベースやエンタープライズ・アプリケーションに強力なパフォーマンスを提供します。当社はSupermicroと緊密に協力し、大規模アプリケーション向けの革新的なシステムを提供します。」

ソフトウェア認定

Supermicroの4ソケット・サーバは、SAP HANAおよびOracle Linuxの認定を受けています。これらのシステムで利用可能な大容量のメモリ・プールにより、すべてのワークロードをネットワーク全体で水平にスケールアップする際のレイテンシなしに単一ノードでスケールアップできるため、優れたSAPおよびOracleパフォーマンスを実現します。さらに、2Uの4ソケット・システムでは2基のダブルワイドGPUをホストでき、4Uのシステムでは最大6基のダブルワイドGPUをホストして、エンタープライズ・データベース・アプリケーションと連携したリアルタイムまたはバッチのAIトレーニングや推論を行うことができます。これらのシステムの比類ない汎用性と機能は、急速に進化する生成AIの自動化とERPワークフローに対して、SAPとOracleの導入を将来的に後押しします。

これらの新しい4ソケット・サーバは、人工知能(AI)、データベース、アナリティクス、ビジネス・インテリジェンス、ERP、CRM、仮想化、科学ワークロードなどのエンタープライズ・アプリケーション向けのハイパフォーマンス・データ・センターを構築する際の複雑さを軽減します。大容量のコンピューティング、メモリ、ストレージ・リソースをオペレーティング・システムの単一インスタンスにまとめることで、複数のノードに並列処理を実装する複雑さを伴うことなく、非常に大規模なワークロードに対応することができます。

Super Micro Computer, Inc.について

Supermicro(NASDAQ:SMCI)は、アプリケーション最適化の総合ITソリューション分野のグローバル・リーダーです。カリフォルニア州サンノゼに本拠を置くSupermicroは、企業、クラウド、AI、5G通信/エッジITインフラストラクチャ向けに、業界初のイノベーションを提供することに尽力しています。同社は、サーバ、AI、ストレージ、IoT、スイッチ・システム、ソフトウェア、サポート・サービスを含む、トータルITソリューションのメーカーです。Supermicroのマザーボード、電源、シャーシ設計の専門知識により、同社が開発と生産をさらに強化し、グローバルな顧客のためのクラウドからエッジまでの次世代イノベーションを実施しています。製品は、自社施設(米国、アジア、オランダ)で設計・製造されており、グローバルな事業展開を活かしてスケールと効率性を高め、最適化によってTCOの改善と環境負荷の低減(グリーン・コンピューティング)を実現します。受賞歴のあるServer Building Block Solutions®ポートフォリオでは、柔軟かつ再利用可能なビルディング・ブロックを用いて構築された多彩なシステムから選択できるため、あらゆるフォーム・ファクター、プロセッサ、メモリ、GPU、ストレージ、ネットワーク、電源、冷却ソリューション(空調冷却、外気冷却、液冷)に対応しており、顧客は作業負荷と用途に合わせて最適なシステムを構築することができます。

Supermicro、Server Building Block Solutions、およびWe Keep IT Greenは、Super Micro Computer, Inc.の商標および/または登録商標です。

その他のブランド、名称、商標は、各所有者に帰属します。

Intel、Intelのロゴ、およびその他のIntel商標は、Intel Corporationまたはその子会社の商標です。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2732088/Super_Micro_4_Socket_Servers.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/1443241/Supermicro_Logo.jpg?p=medium600

