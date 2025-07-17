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About World Gold Council
We are a membership organization that champions the role gold plays as a strategic asset, shaping the future of a responsible and accessible gold supply chain. Our team of experts builds understanding of the use case and possibilities of gold through trusted research, analysis, commentary, and insights. We drive industry progress, shaping policy and setting standards for a perpetual and sustainable gold market.
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Exp. Date: 30/06/2026