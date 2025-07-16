¡Ú²£ÉÍ¼·Í¼º×¤ê2025¡Û³«ºÅ½ªÎ»¤Î¤´Êó¹ð
2025Ç¯7·î5Æü(ÅÚ)~6Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²£ÉÍ¼·Í¼¤Þ¤Ä¤ê2025¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤À¿¤ËÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤´¶¨ÎÏ´ë¶ÈÍÍ¤ª¤è¤Ó¤´½ÐÅ¹´ë¶ÈÍÍ¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Á´ÆüÄø¤òÌµ»ö¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£2Æü´Ö¤Ç±ä¤Ù30Ëü¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨Íè¾ì¼Ô¿ô¤Ï(³ô)¥Þー¥¯¥¹Ä´¤Ù¤Ë¤è¤ë
7·î5Æü¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥¿¥óÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ö¤Ë¤è¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÍ¶Æ³¤ä¤´°ÆÆâ¤ò½½Ê¬¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤´Íè¾ì¤Î³§¤µ¤Þ¤ª¤è¤Ó¶áÎÙ½»Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢³§ÍÍ¤Î¤´°Õ¸«¤ò¼èÆþ¤ì¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¤È±¿±Ä¤ËÅØ¤á¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢¡Ö²£ÉÍ¼·Í¼º×¤ê¡×¤ò²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£