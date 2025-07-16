¡ÚFERRAGAMO¡Û2025Ç¯¥×¥ì¥Õ¥©ー¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¥º¥«¥Ã¥È¤ÈÉñÂæÎ¢±ÇÁü¤ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¸ø³«

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Chapter 1 - ¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¥ó¥È
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Chapter 2 - ËÁ¸±
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Chapter 3 - ½Å¤Í¹ç¤¦Ì´
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Credits:
Director¡Çs Cut
Creative Director: Maximilian Davis
Campaign Creative Direction: Ferdinando Verderi
Director: Alice Rohrwacher
Stylist: Lotta Volkova
Set Designer: Emita Frigato
Models: Angelina Kendal, Giovanni Gherzi
Hair: Virginie Moreira
Make-up: Thom Walker
Manicurist: Sylvie Macmillan
Behind the Scenes
Agency: Contento 360