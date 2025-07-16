¡Ö¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¡×¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤â°ì½ï¡×¤Ø¡£ÁÏ¶È54Ç¯¤ÎÁòµ·¼Ò¤¬ÆÏ¤±¤ë¿·¤·¤¤µ§¤ê¤Î·Á¡£¥Ú¥Ã¥È¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿Í¹©±ÒÀ±¤Ë¾è¤»¡¢¶õ¤Ç·Ò¤¬¤ë¡Ø¥Ú¥Ã¥È¶õ¶¡ÍÜ¡Ã¤½¤é¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Ù¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§ https://sora-memorial.com/
ÆüËÜ¤ÎÌó3³ä¤Î²ÈÄí¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤¬Êë¤é¤¹º£¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤Î½ª³è¡×¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤´²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿¼¤¯¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î½ª³è¤ä¶¡ÍÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡ÖËü¤¬°ì¤Î»þ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤²¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÈá¤·¤ß¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Âç¤ÎÁòº×¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÁò»ö¶È¡Ø¤½¤é¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯5·î1Æü¡¢°¦¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿Í¹©±ÒÀ±¤Ë¾è¤»¤Æ¶¡ÍÜ¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÀµ¼°¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
54Ç¯´ÖÇÝ¤Ã¤¿Áòµ·¤ÎÃÎ¸«¤ÈÆÃµöµ»½Ñ¡ÊÂè7548629¹æ¡Ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤²¹¤«¤Ê¥°¥êー¥Õ¥±¥¢ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÓ¼º´¶¤ò¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¶õ¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²¹¤«¤Ê¼Â´¶¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Á´¤¯¿·¤·¤¤³µÇ°¤Î¥Ú¥Ã¥È¶¡ÍÜ¤Ç¤¹¡£54Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤ªÊÌ¤ì¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤¬¡¢¤´²ÈÂ²¤Î¿´¤Ë¿¿¤Ë´ó¤êÅº¤¦·Á¤òÄÉµá¤·¡¢±§Ãè¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
³«È¯¥¹¥Èー¥êー¡§¤Ê¤¼¡¢Ï·ÊÞÁòµ·¼Ò¤¬¡È±§Ãè¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î»ô¤¤¼çÍÍ¤ÎÎÞ¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤ÁÂç¤ÎÁòº×¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤«¤é54Ç¯¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¤ªÊÌ¤ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢ÆÃ¤Ë¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤òË´¤¯¤µ¤ì¤¿¤´²ÈÂ²¤Î·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤Èá¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤Ï²ÈÂ²¡×¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½Âå¡¢¤½¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î·Á¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¤Þ¤ÀÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿°¦¸¤¤òË´¤¯¤·¤¿Êý¤¬¡¢¤³¤¦Òì¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÁò¼°¤Ï¤Ç¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÌÀÆü¤«¤é»ä¤Ï¡¢²¿¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡Ä¡©¤¢¤Î»Ò¤Ï¤â¤¦¡¢¤É¤³¤Ë¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊªÍýÅª¤Ê¶¡ÍÜ¤À¤±¤Ç¤ÏËä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿´¤Î¶õÇò¡£µ·¼°¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÜÅö¤Î¸ÉÆÈ¡£¤³¤Î¡¢¿´¤Î°ìÈÖ¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨È´¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤Î»Ò¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡Ä¤½¤ì¤Ï¡È¶õ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡£¶õ¤ÏÃ¯¤Î¾å¤Ë¤âÊ¿Åù¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¼×¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï±§Ãè¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤È¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥°¥êー¥Õ¥±¥¢¤ÎÃÎ¸«¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤Ä©Àï¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆÃµö¼èÆÀ¡Û¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢5¤Ä¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³
¡Ø¥Ú¥Ã¥È¶õ¶¡ÍÜ¡Ã¤½¤é¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Ù¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»×¤¤½Ð¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÝÂ¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÁÛ¤¤¤¬³Î¤«¤Ë±§Ãè¡Ê¤½¤é¡Ë¤ØÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²¹¤«¤Ê¼Â´¶¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¡ÊÆÃµöÂè7548629¹æ¡§ ¾ðÊó½èÍý¥·¥¹¥Æ¥àµÚ¤Ó¾ðÊó½èÍýÁõÃÖ¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1.¡Ú¿´¤Îµò¤ê½ê¡Û¶õ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç°ìÈÖÂç¤¤Ê¡È¤¢¤Î»Ò¡É¤Î¤ª¤¦¤Á
»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¥Çー¥¿¤¬±§Ãè¤òÎ¹¤¹¤ë¿Í¹©±ÒÀ±¤È·Ò¤¬¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È²ÈÂ²¤ÎÆ¬¾å¤ò²¿ÅÙ¤â½ä¤ê¤Þ¤¹¡£¡Öº£Æü¤â¸µµ¤¤Ë¶õ¤ÎÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¡¢¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¤¿¤Ó¤Ë²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤ªÊè¤äÊ©ÃÅ¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¿´¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ëµò¤ê½ê¤Ç¤¹¡£
2.¡Ú¸ÉÆÈ¤Î²ò¾Ã¡Û¼ä¤·¤¤Ìë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò³«¤±¤Ð¡È¤¢¤Î»Ò¡É¤Ï¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë
À¤³¦ÃÏ¿Þ¤Î¾å¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë±ÒÀ±¤Î¸÷¡£¤½¤ì¤¬¡È¤¢¤Î»Ò¡É¤Î¸½ºßÃÏ¤Ç¤¹¡£¡Öº£¡¢ÉÙ»Î»³¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤Í¡×¡Ö¸Î¶¿¤Î³¹¤Î¾å¶õ¤À¡×¡£¤½¤Îµ°À×¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÌë¤ò¾È¤é¤¹¡¢³Î¤«¤Êå«¤Î¾Ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3.¡Ú´¶Æ°¤ÎºÆ²ñ¡Û¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡×¶õ¤«¤éÆÏ¤¯¡¢´ñÀ×¤ÎµÇ°ÆüÄÌÃÎ
ÃÂÀ¸Æü¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¡Ä¡£Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Ï¡¢±ÒÀ±¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¿¿¾å¶á¤¯¤òÄÌ²á¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤ÊÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖËº¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¡È¤¢¤Î»Ò¡É¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤è¤¦¡£
4.¡Ú²ÈÂ²¤Îå«¡ÛÅ·¹ñ¤Î¡È¤¢¤Î»Ò¡É¤ò°Ï¤à¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð
¤´²ÈÂ²¤À¤±¤¬¸«¤é¤ì¤ë ¡È¶õ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡É µ¡Ç½¡£¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤³¤Î»þ¡¢²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÉÕ¤±¹ç¤¨¤Ð¡¢¤½¤³¤Ï¤¢¤Î»Ò¤ò°Ï¤à¿·¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ë¡£Èá¤·¤ß¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦»þ´Ö¤¬¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤ò¤è¤ê°ìÁØ¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
5.¡Ú¶¦¤Ëµ§¤ë¡ÛÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡¢Á´¹ñ¤ÎÁÛ¤¤¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¹çÆ±¶¡ÍÜº×
¡È¹¬¤»¤ò¾·¤¯ÀÖÇÍÍ¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÂçÊ¬¸©±±µÏ»Ô¤Î¡ÖÀÖÇ¿À¼Ò Ê¡ÎÉÅ·ËþµÜ¡×¤Î¿À¼çÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÃç´Ö¤È¶¦¤Ëµ§¤ê¤òÊû¤²¤ë¹çÆ±¶¡ÍÜº×¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«Âð¤«¤é¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë²Ã¤¨¡¢¸åÆü¥¢ー¥«¥¤¥Ö»ëÄ°¤â²ÄÇ½¡£¸Ä¿Í¤ÎÈá¤·¤ß¤ò¡¢²¹¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Îµ§¤ê¤Ø¤È·Ò¤®¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡§¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤Î´¶Æ°
¡Ö¡Ø¶õ¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¿´¤¬Æ°¤¤Þ¤·¤¿¡£¶õ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¥³¥¿¥í¥¦¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡×¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡ÖËèÆü¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥Ï¥Ê¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Èá¤·¤ß¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¶õ¤ò¸«¤Æ¡Øº£Æü¤â¥Ô¥Î¤Ë²ñ¤¨¤ë¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤ëÆü¡¹¤Ï¡¢Èá¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ç¤âÍ¥¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤ò¡¢¿´¤Ë»Ä¤¹¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¤ªÀ¼¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡×¥Úー¥¸¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡×¥Úー¥¸¤ò¸«¤ë :
https://sora-memorial.com/blogs/customer-voice
¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼°ìÍ÷
À¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¡È¤¢¤Î»Ò¡É¤Îº£¤ò¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¼ê¤Ë¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¤´¼ÁÌä¡ÊFAQ¡Ë
Q1. ¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¤«¡©
A1. ¤ªµÒÍÍ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¥Çー¥¿¤ò¡¢ÃÏµå¤ò¼þ²ó¤¹¤ë¿Í¹©±ÒÀ±¤ËÁ÷¿®¤·¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù¤«¤é¤½¤Î±ÒÀ±¤Î¸½ºßÃÏ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¡ÍÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¶õ¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥°¥êー¥Õ¥±¥¢ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Q2. ÍÂ¤±¤¿¼Ì¿¿¥Çー¥¿¤ÏËÜÅö¤Ë±§Ãè¤ØÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
A2. ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÇÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆÃµöµ»½Ñ¡ÊÆÃµöÂè7548629¹æ¡Ë¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿¼Ì¿¿¥Çー¥¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿Í¹©±ÒÀ±¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÁ÷¼õ¿®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö±§Ãè¤ËÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤¬µÒ´ÑÅª¤Ê»ö¼Â¤È¤·¤ÆÊÝ¾Ú¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë²æ¤¬»Ò¤ò¸«¼é¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¼Ì¿¿¥Çー¥¿ËÜÂÎ¤ÏÃÏ¾å¤Ë¤¢¤ëºÇ¹â¿å½à¤Î¥Çー¥¿¥µー¥Ðー¤Ç¸·½Å¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÁ´À¤â³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q3. ÅÐÏ¿¤ä»È¤¤Êý¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
A3. Á´¤¯Æñ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¥×¥é¥ó¤òÁªÂò¤·¡¢É¬Í×»ö¹à¤ò¤´ÆþÎÏ¤Î¤¦¤¨¡¢¤´ÍøÍÑµ¬Ìó¤Ë¤´Æ±°Õ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÎÁ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤ªµÒÍÍÀìÍÑ¤Î¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤¬³«Àß¤µ¤ì¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¤Î²èÁü¡¢¤ªÌ¾Á°¤òÆþÎÏ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÇÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤é´°Î»¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÎÁàºî¤âÄ¾´¶Åª¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/160539/table/3_1_87b9ebe966578744b50a5c5d5d791e1c.jpg?v=202507170826 ]
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò Âç¤ÎÁòº×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1971Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÁòº×Ê¸²½¤ò»Ù¤¨¡¢¤ªÁò¼°¤Î»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªÁò¼°¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥±¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¡ØÁÛ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥Ã¥È¤âÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤«¤é¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÁòµ·¤ä¥°¥êー¥Õ¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤â¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò Âç¤ÎÁòº×
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀîÌî ¾Íµ
½êºßÃÏ¡§ ¢©879-7102 ÂçÊ¬¸©Ë¸åÂçÌî»Ô»°½ÅÄ®¿ûÀ¸431-204
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§ https://oono-sousai.co.jp/