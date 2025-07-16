¥¬¥¹¥Ñ¥ë¤Î¥Ð¥ë¥¯20Ç¯¹ð¼¨¸¡ººÂÐ±þ¤Ë¤Æ¥ê¥æー¥¹¥Ð¥ë¥¯¤Î»ÈÍÑ³«»Ï
LP¥¬¥¹¤òÃæ³Ë¤ËÊÝ°ÂºÇÍ¥Àè¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥¹¥Ñ¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶¶ËÜ½Ó¾¼¡Ë¤Ï¡¢º£¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ë¥¯¥»ー¥Õ¥Æ¥£ー¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÍÏ©¾æÍÎ¡Ë¤Ë¤Æ¹Ô¤¦¥Ð¥ë¥¯20Ç¯¹ð¼¨¸¡ººÂÐ±þ¤Î°ìÉô*¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ê¥æー¥¹¥Ð¥ë¥¯¤òÍÑ¤¤¤Æ»Ü¹©¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡öÀÅ²¬¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢»°½Å¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ð¥ë¥¯20Ç¯¹ð¼¨¸¡ººÂÐ±þ¤Î°ìÉô
¢£¥ê¥æー¥¹¥Ð¥ë¥¯¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Î¥Ð¥ë¥¯20Ç¯¹ð¼¨¸¡ººÂÐ±þ¤â¶È³¦Æ±ÍÍ¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ð¥ë¥¯ÃùÁåÀ½Â¤²ñ¼Ò¤Î¸º¾¯¤ä¸¶ºàÎÁ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¥Ð¥ë¥¯ÃùÁå¤Î²Á³Ê¤â¾å¾º¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ë¥¯20Ç¯¹ð¼¨¸¡ººÂÐ±þ¤ò°ÂÁ´¤Ë¡¢¤«¤Ä¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢2022Ç¯¤Î¥Ð¥ë¥¯¶¡µëµÚ¤Ó½¼¤Æ¤óÀßÈ÷¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¾å¤Î´ð½àÅù¤ÎºÙÌÜ¤òÄê¤á¤ë¹ð¼¨¤Î²þÀµ¤ò¤¦¤±¡¢¥ê¥æー¥¹¥Ð¥ë¥¯¤Î³èÍÑ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥æー¥¹¥Ð¥ë¥¯¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ë¥¯¥»ー¥Õ¥Æ¥£ー¤Ë¤Æ¥Ð¥ë¥¯ÃùÁå¤ò»ÅÆþ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢20Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ë¥¯20Ç¯¹ð¼¨¸¡ººÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¸½ÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢µì¥Ð¥ë¥¯ÃùÁå¤òÅ±µî¤·¡¢¸¡ºººÑ¤ß¤Î¥ê¥æー¥¹¥Ð¥ë¥¯ÃùÁå¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹©»ö»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ë¤è¤ë¶áÎÙ½»Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î¹©»ö²»¤Ë¤è¤ë¤´ÉÔÊØ¤Î·Ú¸º¡¢¥ê¥æー¥¹¤ËÈ¼¤¦¸¶ºàÎÁ»ÈÍÑÎÌ¤Îºï¸º¡¢¥Ð¥ë¥¯20Ç¯¹ð¼¨¸¡ººÂÐ±þ¥³¥¹¥È¤ÎÄã²¼¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ð¥ë¥¯¶¡µëµÚ¤Ó½¼¤Æ¤óÀßÈ÷¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¾å¤Î´ð½àÅù¤ÎºÙÌÜ¤òÄê¤á¤ë¹ð¼¨¤Î²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¹ð¼¨¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥Ð¥ë¥¯20Ç¯¹ð¼¨¸¡ººÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¬Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯12·î¤Ë²þÀµ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²þÀµ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡£±.°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½é²ó¤Î¹ð¼¨¸¡ºº¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Æü¤«¤é15Ç¯°ÊÆâ¤«¤ÄÀ½Â¤¸å·Ð²áÇ¯¿ô35Ç¯°Ê²¼¤Ë¤ª¤±¤ëÈóÇË²õ¸¡ºº¤äÆâÌÌ¤ÎÌÜ»ë¸¡ºº¤ò¾ÊÎ¬¤Ç¤¤ë
¡¡£².µ¤Ì©»î¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±¿Å¾¾õÂÖ¤Î°µÎÏ¤Ë¤è¤ê»î¸³¤¬¤Ç¤¤ë
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¥Ð¥ë¥¯ÃùÁåÀ½Â¤¤«¤é20Ç¯·Ð²á¸å¤Î5Ç¯¤´¤È¤Î¸¡ºº¤Ç¤Ï¥Ð¥ë¥¯ÃùÁå¤Î¼è¤ê³°¤·¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ð¥ë¥¯ÃùÁå¤ò¼è¤ê³°¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¸¡ºº¤¬¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
▶¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2022/12/20221228-02.html)
¢£¥Ð¥ë¥¯ÃùÁå¤Î½Ð²Ù¼ÂÀÓ
¥Ð¥ë¥¯ÃùÁå¤Ï2004Ç¯¤Ë½Ð²Ù¤Î¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¿¤á¡¢2024Ç¯¤Ë¥Ð¥ë¥¯20Ç¯¹ð¼¨¸¡ººÂÐ±þ¤Î¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜÍÏÀÜÍÆ´ï¹©¶È²ñ¤Î¡Ö¥Ð¥ë¥¯ÃùÁå¡¦ÍÆ´ïÀ¸»º¾õ¶·É½¡×¤ò´ð¤ËÅö¼ÒºîÀ®
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ë¥¯¥»ー¥Õ¥Æ¥£ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò·ËÀºµ¡À½ºî½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ÝÌÐÅù¡Ë¤È¹çÊÛ¤Ç¡¢¥Ð¥ë¥¯20Ç¯¹ð¼¨¸¡ººÂÐ±þ¤Ø¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ë¥¯¥»ー¥Õ¥Æ¥£ー¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ë¥¯¥»ー¥Õ¥Æ¥£ー¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥¯20Ç¯¹ð¼¨¸¡ººÂÐ±þ¤ò¡Ö°ÂÁ´¡×¡Ö°Â¿´¡×¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎLP¥¬¥¹»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¸½¾ìÄ´ºº¤«¤é¸ò´¹¡¦ÇÑ´þ½èÊ¬¤Þ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ð¥ë¥¯20Ç¯¹ð¼¨¸¡ººÂÐ±þ¤È¤Ï
¥Ð¥ë¥¯20Ç¯¹ð¼¨¸¡ººÂÐ±þ¤È¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥¯ÃùÁå¤¬À½Â¤¸å20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ºÝ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÂÐ±þ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢£±.¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤°ÂÁ´À¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç»ÈÍÑ¤ò·ÑÂ³¡¢£².¿·¤¿¤ÊÀßÈ÷¡Ê¥·¥ê¥ó¥Àー¡¢¥Ð¥ë¥¯ÃùÁå¡Ë¤Ë¹¹¿·¡¡¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¡Ö°ÂÁ´¡×¡Ö°Â¿´¡×¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤ØÆÈ¼«À¤¢¤ë¼èÁÈ¤ß¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥¹¥Ñ¥ë ËÜ¼Ò¡¡¹Êó²Ý
¡¡¢©140-0002¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî2-2-24 Å·²¦½§¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー11£Æ
¡¡TEL¡§03-6718-9080¡ÊÂåÉ½¡Ë ¡¡FAX¡§03-6718-9131¡¡¥áー¥ë¡§gpkouhou@kentaku.co.jp
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥¹¥Ñ¥ë¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî ÆóÃúÌÜ2ÈÖ24¹æ Å·²¦½§¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー£±£±³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¶¶ËÜ½Ó¾¼
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2002Ç¯6·î27Æü
»ñËÜ¶â¡§1²¯2000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¡ÊLP¥¬¥¹¡¦ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¦ÂÀÍÛ¸÷¡Ë¡¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー»ö¶È¡¢±Õ²½ÀÐÌý¥¬¥¹ÀßÈ÷¹©»ö