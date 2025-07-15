ESGÅê»ñ»Ø¿ô¡ÖFTSE Blossom Japan Index¡×¤Ë5Ç¯Ï¢Â³¡¢¡ÖFTSE Blossom Japan Sector Relative Index¡×¤Ë4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹½À®ÌÃÊÁ¤ËÁªÄê

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¡¦³ô¼°²ñ¼ÒJVC¥±¥ó¥¦¥Ã¥É¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ Web¥µ¥¤¥È(https://www.jvckenwood.com/jp/sustainability.html)
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